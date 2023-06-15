Токаев принял "важное решение" - восстановить три ранее упраздненных района

21:49 17.06.2023

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев решил восстановить Катон-Карагайский, Маркакольский и Маканчинский районы.



"Как известно, партия "Аманат" выдвинула ряд инициатив по восстановлению приграничных районов. Правительство по моему поручению детально рассмотрело данный вопрос. В результате мною принято важное решение о восстановлении Катон-Карагайского, Маркакольского и Маканчинского районов. Безусловно, это потребует определенной подготовительной работы. Необходимо провести соответствующие расчеты, исходя из реальных возможностей государственного бюджета. Завершив все предварительные работы в текущем году, в течение предстоящих двух лет мы начнем восстанавливать указанные районы", – заявил Токаев на втором заседании Национального курултая "Әділетті Қазақстан – Адал азамат".



Президент отметил, что вопрос очень важен и с точки зрения обеспечения национальной безопасности. По его словам, в целом объединение или разделение районов оказывает непосредственное влияние на каждодневную жизнь граждан. Поэтому при принятии решений важно учитывать численность населения, экономический потенциал, инфраструктурные аспекты таких районов.



"Я придаю первостепенное значение благоустройству каждого региона и всех населенных пунктов, особенно аулов. В прошлом году после президентских выборов мой первый указ был направлен именно на развитие сельских территорий. В ближайшие пять лет Правительство приложит максимум усилий для решения этой задачи. Аул – золотая колыбель нашего народа, взрастившая многих выдающихся деятелей, которые внесли большой вклад в развитие страны. Для поступательного прогресса нации нам необходимо основательно взяться за улучшение состояния сельских школ. Эта комплексная работа должна проводиться в рамках проекта "Ауыл – ел бесігі". Важно на соответствующем уровне вести строительство, реконструкцию и оснащение сельских школ всем необходимым оборудованием", – добавил Токаев.