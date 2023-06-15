Современные т.н. "элиты общества" - это сущее дерьмо, - Михаил Синельников-Оришак

00:38 18.06.2023

Вся власть социопатам, или общество не больное - больна элита

Рассредоточился коллектив, увлекшись дезорганизованным поведением - вот и рухнула плотина

Михаил Синельников-Оришак

Минздрав предупреждает: людей станут изучать! Для верности позвольте цитату пресс-службы, уточняющую выступление министра здравоохранения Михаила Мурашко на пленарном заседании Госдумы, когда чиновника спросили про "гендерные отклонения": "…разрабатывается специальная программа. Институт (им. Сербского) будет заниматься изучением агрессивного поведения человека, влияния средовых и генетических факторов, а также разработкой прогностических моделей поведения: зависимого, ауто-деструктивного поведения, виктимного поведения в условиях стресса, дезадаптивного поведения, дезорганизованного поведения".



Ну, наконец-то! А то сплошь иностранные фамилии экспериментаторов с их попытками проникновения в сумрак человеческого междушья. А ведь и нам, в отечественных широтах, тоже хотелось бы понять про "агрессивное поведение". Нет ли здесь прямой связи со "средовыми факторами" (не забудьте включить телевизор!), или все же связь отдаленная - генетика провинилась (определяющие мутации происходят на протяжении не менее 100 поколений, то есть наши проблемы начались еще задолго до нашей эры).



Ладно, когда супостаты клевещут про "ущербную ментальность" ("ментальность" - отличный термин, до сих пор не определены четкие критерии, что же это такое). На то они и супостаты (от старинной "съпостати": стояние одного против другого). Но и в самой России, нет-нет, да и да - помянут особенности "национального садомазохизма". А оный - это и "аутодеструктивность" (сам себе вредишь), и "виктимность" (victima - жертва), и "дезадаптивность" (сопротивление психики из-за чрезмерных нагрузок). А кто же тогда "садо-агрессоры"? И "условия стресса" - они сами собой возникают?



Наверное, пока в институте Сербского не до таких нюансов, не зря Мурашко стал отвечать прежде всего на вопрос о "гендерных отклонениях". Актуально, ибо ЛГБТ пострашнее БПЛА будет, поэтому, видимо, "фокус прицела" на них и наведен. А, между тем, иная патология, хоть и известно-изучаемая, но до сих пор вниманием в РФ не балуемая, по-прежнему "не дремлет". Потревожим ее и начнем издаля.



Что ранее способствовало "религиозному мышлению"? Недостаток информации. Когда Неизведанное компенсировалось Успокоительным: "потом все равно все будет хорошо". Если, конечно, соблюдать строгие каноны.



Зарождающееся знание, принесшее ощутимые результаты, переформатировало мышление в рациональное: "все хорошее может быть уже сейчас". Но опять же, надо придерживаться определенных правил. Главное - и там, и тут - нормы поведения для уживания в обществе. Нет паствы - не будет и культа! Нет соответствующей "емкости рынка" - не будет и сложных товаров для этого рынка, останется максимум базарчик.



Разлилась, к примеру, река - низовье затопило, а наверху воды не хватает. Значит, необходима трудоемкая система с запрудами, водохранилищами и распределением живительной влаги. Причем не только "в моменте", а на регулярной основе, чтобы не каждый раз заново. Индивидуально человеки могли ссориться и ругаться, но благодаря мелиорации все равно сохраняться коллективом. "Рассредоточился коллектив", увлекшись "дезорганизованным поведением" - не отрегулировали вовремя и сообща поток - вот и рухнула плотина. Даже если по ней и не стрелять.



Отнюдь не мозг, вернее - не только мозг (мутация гена, ответственного за дальнейшую эволюцию мозга по прикидкам ученых началась более 5 млн. лет назад), а социализация человекообразных явилась непобиваемым козырем в "выживательной конкуренции", когда популяция одних стала резко возрастать, обгоняя других, сопоставимых по размеру (миллион лет до нашей эры).



Какой же катаклизм на самом деле поразил отечественные широты более 30 лет назад? Имя ему - "диссоциальное расстройство", когда наверх общественной иерархии продвинулись социопаты. Их не следует путать с безобидными "социофобами", испытывающими дискомфорт при социальном взаимодействии. А клиническая картина социопатии выглядит так:



Абсолютное равнодушие к чувствам других;

Неспособность испытывать чувство вины и извлекать пользу из жизненного опыта;

Пренебрежение социальными нормами и обязанностями;

Низкий порог агрессии, склонность к чрезмерному насилию;

Выраженная склонность обвинять окружающих или выдвигать благовидные объяснения своему поведению, приводящему субъекта к конфликту с обществом

Импульсивное лицемерие, проявляющееся в частой лжи с целью извлечения личной выгоды.



Ну, как узнали представителей "легиона" - хоть среди власть-удержащих, хоть среди называющих себя "оппозицией", потому что на всех не хватило места в иерархии? Кстати, социопаты в отличие от социофобов практически никогда самостоятельно не приходят к психотерапевтам, они не стремятся избавиться от своих гм… особенностей, они ими наслаждаются. Согласно медицинским исследованиям (международная статистика) - социопатами являются около 50% заключенных-мужчин и свыше 20% заключенных-женщин, такие вот пропорции "криминального режима".



Между прочим, "садо-мазо" рассматривается тоже как определенная девиация (отклонение) от общественной нормы, причем - довольно распространенная. Отклонение - достаточно легкое, для сексуальной разрядки, пока шлепки и покусывания не переходят в стадию "увеличивающихся деструктивных потребностей". Откуда прямая дорога - к социопатическому поведению, если вовремя не остановить.



Резюмирую: нет и не может быть никакого "национального садомазохизма", подразумевающего "больное общество". Есть - больные, из-за своей патологии, разрушающие само это общество, убийственно паразитирующие на собственной "кормовой базе" (помните этот признак: "патологическая ложь для личной выгоды"). Они не вглядываются даже за "средний горизонт", полагая "на мой век все равно хватит". ("Неспособность испытывать чувство вины и извлекать пользу из жизненного опыта").



Таковых - немного, подавляющее меньшинство (можно пересчитать по должностям, можно - по ресурсной концентрации), сумевших подняться на грандиозных посулах, коим всем остальным очень хотелось поверить: "мы живем в самой богатой стране, поэтому отдохнем, а нужное купим". А потом, уже обидно стало разочаровываться, признавать, что обманулись. Как говорил Шарапов в образе мелкого жулика махровым бандитам из "Черной кошки": "Хотелось деньжонок по легкому срубить, чувствую, вы меня ими досыта и накормите".