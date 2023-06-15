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|Глава Укрразведки Буданов скорее мертв, чем жив
07:43 18.06.2023
Экс-депутат Рады Кива: Глава ГУР Буданов умер, не приходя в сознание
Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов умер, не приходя в сознание
Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов умер, не приходя в сознание. В этом заверил в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной Рады Илья Кива. Он уточнил, что информация о возможной смерти Буданова пришла из посольства Украины в Германии.
Кива подчеркнул, что теперь в Киеве ломают голову, что делать. Дело в том, что накануне президент Украины Зеленский особо выделил якобы участие Буданова в заседании военного кабинета. По мнению экс-парламентария, смерть разведчика будут до последнего скрывать.
15 июня появились данные о том, что Буданов был ранен во время российского ракетного ядерного удара 29 мая по штаб-квартире ГУР на Рыбальском острове в Киеве. Позднее в некоторых источниках появилась информация о том, что Буданов был отправлен на лечение в госпиталь Минобороны ФРГ в Берлине.
Накануне немецкая газета Stern сообщила о том, что глава ГУР получил повреждение мозга в результате травмы головы и находится в коме. Врачи якобы дают мрачные прогнозы.
В то же время на Украине продолжают опровергать информацию о смерти Буданова. "Буданов жив. Весел. Свеж. В Киеве" - написал в своем Telegram-канале украинские журналист и блогер Анатолий Шарий.
Александр Вышеславский