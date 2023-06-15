Блинкен все-таки долетел до Пекина, Дележка Тайваня продолжается

08:19 18.06.2023

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл с визитом в Пекин. Об этом сообщило агентство Reuters 18 июня.



Ожидается, что за время своего визита он встретится с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом и главой канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И, стремясь установить открытые и прочные каналы связи, говорится в публикации. Также у него может состояться встреча и с председателем КНР Си Цзиньпином.



Агентство отмечает, что Блинкен за пять лет стал первым высокопоставленным американским дипломатом, посетившим Китай на фоне "холодных двусторонних связей".



Госсекретарь США сможет лишь приостановить эскалацию отношений с Китаем, считают эксперты

17 июня Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден планирует встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином в ближайшие месяцы. Президент США надеется, что ему удастся обсудить с председателем КНР разногласия, которые к этому моменту есть у стран, и способы их уладить.



Министр Цинь Ган в ходе разговора с Энтони Блинкеном 14 июня потребовал от Соединенных Штатов прекратить вмешиваться во внутренние дела Китая и наносить ущерб интересам развития страны. При этом Блинкен во время разговора четко дал понять, что Соединенные Штаты продолжат использовать дипломатические усилия, чтобы поднимать вызывающие беспокойство вопросы и обсуждать сферы потенциального сотрудничества.



Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.



Остров Тайвань управляется независимой администрацией с 1949 года, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы партии "Гоминьдан" во главе с генералом Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем позднее возобновились.