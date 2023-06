Не ссать! НАТО "сорвалось с цепи"? и готова к войне с Россией? - Владимир Овчинский

08:28 18.06.2023 НАТО "сорвалось с цепи"?

и готова к войне с Россией?

Владимир Овчинский

17.06.23

Чем ближе саммит НАТО в Вильнюсе, тем более явно проявляются симптомы бешенства у политиков и высоких военных начальников Альянса.



1. Масштабные военные учения НАТО против России – Air Defender - 23



12 июня 2023 года НАТО запустила крупнейшие в истории альянса воздушные боевые учения Air Defender-23, в которых сотни самолетов участвовали в имитации войны с Россией.



Поскольку война на Украине выходит за границы России, вызывая эвакуацию приграничных городов на фоне ежедневных обстрелов и ударов беспилотников, военные учения НАТО задуманы как угрожающая провокация, предполагающая возможность того, что учения в любой момент могут превратиться в вооруженное столкновение между войсками НАТО и России.



The New York Times, ссылаясь на комментарии Дугласа Барри из Международного института стратегических исследований, написала, что цель учений - "показать Путину, что именно НАТО способна применить против России, если это потребуется".



В двухнедельных военных учениях, известных как Air Defender 2023, участвуют более 250 самолетов и 10 000 человек личного состава. Он базируется в Германии и возглавляется Люфтваффе (ВВС Германии).



В гипотетическом сценарии, представленном в ходе учений, вторжение России в немецкий порт Росток приводит в действие Статью 5 НАТО и полномасштабную войну между НАТО и Россией. Военные учения будут включать в себя повторный захват порта, за которым последует то, что Wall Street Journal назвал "наступательными операциями".



В своем официальном заявлении НАТО говорится: "Учения… основаны на сценарии коллективной обороны, также известном как сценарий статьи 5, в котором союзники размещают свои военно-воздушные силы в Германии для борьбы с гибридными оккупационными силами". НАТО пишет: "В скоординированных совместных операциях военно-воздушные силы союзников демонстрируют, что они способны защищать территорию НАТО быстрыми и решительными действиями".



Масштабные учения включают в себя закрытие воздушного пространства над Германией для гражданских полетов и вылеты в воздушное пространство членов НАТО вблизи российской границы, включая Литву, Румынию, Польшу и Чехию.



В заявлении НАТО говорится, что миссии будут проходить над Северным морем, Балтийским морем и югом Германии. Они будут "включать в себя поддержку наземных войск и миссии по эвакуации".



Хотя учениями официально руководит Германия, в первый день мероприятия доминировали ВВС США, направившие в Германию для учений около 100 самолетов Национальной гвардии и ВМС США.



В учениях участвуют участники из 24 стран-членов НАТО, а также военные наблюдатели из Японии. В нем принимает участие Финляндия, новый член НАТО, а также Швеция, которая активно движется к вступлению в альянс.



Представитель НАТО Оана Лунгеску дала понять, что целью учений был не гипотетический противник, а Россия. "Воздушный защитник посылает четкий сигнал о том, что НАТО готово защищать каждый дюйм территории союзников", - сказала она.



Майор Адам Кейси, пилот американского штурмовика А-10, участвовавший в учениях, заявил Службе распространения визуальной информации Министерства обороны США: "В следующем конфликте, когда нас могут призвать защищать НАТО, не будет тренировочного раунда. . Как пилот А-10, я не хочу, чтобы в первый раз я зарегистрировался на станции с немецким JTAC [авиадиспетчером], когда вражеские танки пересекают территорию НАТО".



В учениях 12 июня 2023 года участвовали массивные группы истребителей, бомбардировщиков и грузовых самолетов, летевших на разных высотах.



Массовые военные учения проходят на фоне все более агрессивных призывов к военной эскалации со стороны держав США и НАТО в войне с Россией из-за Украины.



16 июня 2023 года Американский институт предпринимательства опубликовал статью одного из своих старших научных сотрудников Майкла Рубина, выступающего за размещение американского ядерного оружия на Украине. Статья называется "Сможет ли Байден сдержать ядерную атаку России на Украину? Да, если он даст Украине тактическое ядерное оружие".



Рубин отметил серию эскалационных шагов, уже предпринятых администрацией Байдена, включая отправку "HIMARS [ракетный комплекс большой дальности], танков Abrams и F-16 [истребителей]".



Рубин приветствует и поддерживает теракты, совершенные украинскими силами, даже те, ответственность за которые США ранее категорически отрицали.



Призвав Белый дом пригрозить предоставить Украине ядерное оружие "без какого-либо контроля над тем, где и как Украина может его применить", Рубин заявил, что "США сохраняют ядерное оружие, потому что оно является эффективным средством сдерживания против других ядерных государств. Украина должна иметь такое же право".



Открытая пропаганда размещения ядерного оружия в Украине происходит на фоне многолетнего наращивания ядерных сил США.



12 июня 2023 года базирующаяся в Женеве Международная кампания за отмену ядерного оружия (ICAN) сообщила, что в 2022 году Соединенные Штаты потратили 43,7 миллиарда долларов на модернизацию своего ядерного арсенала - больше, чем все страны мира вместе взятые.



В отчете отмечается, что "Россия потратила 22% от того, что сделали США, в размере 9,6 миллиарда долларов, а Китай потратил чуть более четверти от общего объема США, в размере 11,7 миллиарда долларов". По данным ICAN, в 2022 году США каждую минуту тратили 83 143 доллара на модернизацию ядерного оружия.



2. Зеленский: "если Украина проиграет, США придется выбирать между развалом НАТО или началом войны"



Зеленский 15 июня 2023 года в телеинтервью предупредил, что "США могут столкнуться с "распадом НАТО" или прямым конфликтом с Россией, если Украина не выиграет войну".



Комментарии Зеленского прозвучали менее чем за четыре недели до саммита НАТО в Вильнюсе, Литва, где поддержка Украины станет центральной темой повестки дня военного альянса. Ожидается также, что президент Джо Байден объявит о расширении гарантий безопасности для Украины в преддверии саммита в июле.



Выступая через переводчика, Зеленский выступил с суровым предупреждением любому американскому политику или кандидату в президенты 2024 года, который скептически относится к предоставлению дополнительной помощи для оснащения Киева в его войне против России.



"Готов ли он пойти на войну? Воевать, отправить своих детей? Готовы ли они умереть?" - спросил Зеленский. "Потому что в любом случае им придется это сделать, если в дело вмешается НАТО".



Зеленский заявил, что учитывает распространенное в США и Европе мнение об оказании помощи Украине в ее войне против России. Он также признал, что обращает внимание на "внутренние конфликты" между политиками и политическими партиями по поводу поддержки Украины.



"Я всегда слежу за тем, что происходит в Европе, в первую очередь за тем, что происходит в Соединенных Штатах Америки", - сказал он. "Все это влияет на войну".



Зеленский напомнил США, что поддержка Украины отвечает их собственным интересам.



"Если Украина проиграет, если Россия оккупирует Украину, Россия продолжит идти в сторону стран Балтии, Польши и так далее", - сказал он. "Они начнут войну с одной из стран НАТО, и в этот момент Соединенным Штатам придется выбирать: распад НАТО или начать войну".



3. НАТО и "вечная война" в Европе?



В статье в New York Times 14 июня 2023 года утверждалось, что на Байдена нарастает давление с целью объявить график вступления Украины в НАТО на саммите в Вильнюсе в июле 2023 года.



Предположительно, Байден "изолирован" среди союзников по НАТО из-за своего нежелания делать это, хотя членство в НАТО "может дать г-ну Путину больше стимулов для продолжения войны или ее эскалации".



В самом деле, поскольку Москва уже объявила членство Украины в НАТО абсолютно неприемлемым и экзистенциальной угрозой, предотвращение которой является одной из ее главных целей войны, Вильнюсская декларация о том, что Украина вступит в НАТО после окончания войны, фактически обеспечит прекращение войны. Это также уберет со стола главный козырь Запада для достижения мира, а именно нейтральную Украину.



Понятно, что "давление" на Байдена исходит от Зеленского и некоторых восточных стран НАТО, в частности Польши и Прибалтики. Две недели назад Зеленский заявил, что Украина даже не примет участие в Вильнюсском саммите, если не получит твердого сигнала о своем возможном членстве. Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Расмуссен, ныне консультант Зеленского, даже пригрозил, что "если НАТО не сможет договориться о четком пути вперед для Украины, существует явная вероятность того, что отдельные страны могут принять меры". В частности, "поляки серьезно рассмотрят возможность вторжения", что спровоцирует прямую войну между НАТО и Россией.



В статье NYT подразумевается, что нынешний генеральный секретарь Йенс Столтенберг согласен со сторонниками жесткой линии в отношении необходимости конкретного графика вступления Украины в НАТО, но во вторник во время своего совместного выступления с президентом Байденом он не давал таких обещаний. К 14 июня 2023 года Столтенберг и НАТО дали понять, что никаких конкретных сроков вступления Украины в НАТО не будет на повестке дня в Вильнюсе. Он повторил апрельские комментарии о том, что государства-члены придут к соглашению о "многолетней программе", чтобы помочь Украине "стать полностью интегрированной с НАТО", но не будут брать на себя никаких дополнительных обязательств, конкретнее, чем это.



Судя по всему, "изолированы" Зеленский и его союзники вдоль российской границы, а не президент Байден.



Какими бы ни были личные взгляды Столтенберга, он знает, что НАТО разделилось по вопросу о принятии Украины в ближайшем будущем. Даже NYT упоминает три страны - Германию, Венгрию и Турцию - чьи лидеры определенно выступают против членства в будущем. Многие другие лидеры в частном порядке выразили озабоченность, и Байден, похоже, один из них.



Хотя в целом его поведение и риторика были ястребиными, Байден был удивительно последователен в своем желании не втягивать Америку в прямую войну с Россия. Угрозы Расмуссена подчеркивают, как легко опосредованная война может превратиться в настоящую в альянсе, где все члены обязаны прийти на военную защиту любого члена.



В этой связи, Дэвид Сакс пишет в статье "Начнет ли предстоящий саммит НАТО "вечную войну в Европе?" в Responsible Statecraft (16.06.2023), что "американский народ может начать сомневаться в целесообразности предоставления новых гарантий по статье 5 Устава НАТО, если иностранцы вроде Расмуссена смогут использовать существующие, чтобы шантажировать Соединенные Штаты и заставить их совершать безрассудные действия.



Польские или украинские "хвосты" не должны вилять американскими собаками в Третью мировую войну".



Помимо предоставления Украине гарантий безопасности, которые дает членство в НАТО, некоторые представители внешнеполитического круга Байдена, такие как госсекретарь Энтони Блинкен, продвигают другую идею, которая заключается в предоставлении Украине "статуса Израиля". Это включает долгосрочные гарантии безопасности (которые в случае Израиля действуют с десятилетними интервалами), включая оружие, боеприпасы и деньги, "не зависящие от судьбы текущего контрнаступления или календаря выборов". Другими словами, Америка не будет пересматривать поддержку, даже если контрнаступление провалится.



Однако, пишет Сакс, некоторые наблюдатели могут увидеть здесь классическую приманку и подмену: "в прошлом году, после того как Украина вернула земли вокруг Харькова и Херсона, американский народ заверили, что украинцы завершат эту работу весной и летом 2023 года. Это новое украинское контрнаступление отбросит территориальные завоевания России и, возможно, даже поставит под угрозу российскую власть. Отвоевание Крыма позволит загнать Москву за стол переговоров и положить конец войне. На этом основании многие американцы поддержали выделение Украине более 100 миллиардов долларов. Неявное обещание заключалось в том, что это были единовременные расходы, а не базовый уровень для ежегодных ассигнований в новой Вечной Войне.



Теперь сложное начало контрнаступления вкупе с предложенной многолетней сделкой в ​​Вильнюсе ясно дает понять, что это была ложь или несбыточная мечта. Но разве это не то, что происходит всегда? Администрация подталкивает нас к войне, обещая быструю и легкую победу, а затем, раз ввязавшись, говорит нам, что мы не можем отступить, чего бы это ни стоило, потому что на карту поставлено доверие к Америке. Это снова Вьетнам, Афганистан или Ирак, только на этот раз с противником, вооруженным ядерным оружием, что создает повышенный риск того, что война может перерасти в Третью мировую войну в любой момент".



"Возможно, продолжает Сакс, самый бессмысленный аспект нынешних дебатов среди членов НАТО заключается в том, что с графиком или без него Вильнюсская декларация о вступлении Украины в НАТО является обещанием, которое невозможно выполнить, если не произойдет серьезного поворота в судьбе Украины на поле боя. Такое заявление не может гарантировать прием Украины в НАТО больше, чем это сделал его предшественник на саммите в Бухаресте в 2008 году. Это может только гарантировать, что русские сохранят неумолимую решимость остановить войну, продолжая войну столько, сколько потребуется".



"Таким образом, заключает Сакс, наша настойчивость в том, чтобы Украине разрешили вступить в НАТО "когда-нибудь", в сочетании с нашим разумным желанием не быть втянутым в Третью мировую войну, означает, что "когда-нибудь" никогда не наступит. Возникает вопрос: зачем продолжать давать обещания, когда нет реального пути к их выполнению? Зачем бороться за принцип ("открытая дверь" НАТО), который в любом случае является в значительной степени теоретическим, потому что Украина не может на самом деле присоединиться к альянсу, не спровоцировав пожара на всем континенте, во избежание которого НАТО создавалось в первую очередь?



Лидеры, собравшиеся в Вильнюсе, возможно, не задают этот вопрос, но будущие историки, судящие их, наверняка зададут".



Лидеры НАТО на саммите должны одобрить планы, определяющие, как альянс может отреагировать на нападение со стороны России (спровоцированный НАТО – В.О.).



Предложенный шаг был сделан после того, как высокопоставленный чиновник НАТО адмирал Роб Бауэр предупредил, что необходима подготовка, потому что "конфликт может возникнуть в любое время".



"Мы готовы к бою сегодня вечером", - заявил генерал-лейтенант Хьюберт Коттеро, заместитель начальника штаба Верховного штаба объединенных держав НАТО в Европе (SHAPE), сообщает Reuters.



Он сказал, что альянс не считает, что требуется увеличение численности войск на востоке, чего требуют страны Балтии. "Если русские сосредоточат войска на границе, это заставит нас нервничать, - сказал он агентству, - если мы сосредоточим войска на границе, это заставит их нервничать".



В 2022 году НАТО согласилась привести в состояние повышенной боевой готовности 300 000 военнослужащих вместо 40 000. Тем не менее, она изо всех сил старалась не отставать от потребностей Украины в военной технике, и ей пришлось бы модернизировать логистику, чтобы можно было быстро перебрасывать войска по железной дороге или автомобильным транспортом.



Есть вопросы по готовности НАТО к конфликту с Россией. В сентябре 2022 года бывший высокопоставленный командующий НАТО генерал Ричард Ширрефф заявил Newsweek, что альянс не готов вступать в войну с Москвой, если ее военный конфликт с Украиной обернется "наихудшим сценарием".



"Быть ​​готовым к худшему - значит мобилизовать резервы", - сказал он. "Это означает восстановление утраченных возможностей, выброшенных за годы сокращений обороны".



***



В оставшееся до саммита время можно ожидать любых провокаций со стороны США, НАТО и ВСУ. Есть явные заинтересованные субъекты, готовые еще в большей степени разжечь пламя войны на Украине, поджечь Приднестровье, активизировать диверсии на границе с Белоруссией и в приграничных российских регионах. Источник - завтра

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1687066080





