 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 18.06.2023
14:27  "Неразумно выстраивать внешнюю политику России, опираясь на мифических братушек", - И.Шумейко
13:01  Как Принц Саудовской Аравии обвел США вокруг пальца
12:56  В Казахстане запущена Большая Алматинская кольцевая платная автомобильная дорога
12:48  В Ташкенте представлена книга "Любовь, дружба, вечность Усто Мумина"
11:30  Герман-президент Штайнмайер летит в Казахстан. Крепить "стратегическое партнерство"
11:22  Зачем (кому) Путин достал текст секретного и вполне себе предательского "договора" с Украиной от марта 22 года?
08:31  Как преодолеть водный дефицит в Центральной Азии? - Вл.Прохватилов

08:28  Не ссать! НАТО "сорвалось с цепи"? и готова к войне с Россией? - Владимир Овчинский
08:19  Блинкен все-таки долетел до Пекина, Дележка Тайваня продолжается
07:43  Глава Укрразведки Буданов скорее мертв, чем жив
00:38  Современные т.н. "элиты общества" - это сущее дерьмо, - Михаил Синельников-Оришак
Суббота, 17.06.2023
21:49  Токаев принял "важное решение" - восстановить три ранее упраздненных района
21:39  Путин вспомнил о каком-то проекте договора Абрамовича и К с Украиной
20:01  "Полезное" беззаконие: США не оставляют в покое Латинскую Америку, - Сергей Кожемякин
13:39  "Язык массовой коммуникации и информационная война", - новая книга военных лингвистов
12:26  Экс-директор сети кыргызско-турецких лицеев "Сапат" Орхан Инанды приговорен к 21 году лишения свободы
12:16  Найден и вернулся в Казахстан Коран, подаренный Кенесары хану Маралом ишаном
11:51  "Я знаю, что у народа есть претензии к работе госаппарата", - Токаев на курултае увлекся самокритикой
08:48  Российские железнодорожники готовы помочь в строительстве Трансафганской дороги... из ниоткуда в никуда
08:28  СВО в контексте геополитики. "Третий Рим" против глобального Карфагена. - Александр Дугин
07:56  Россия начнет поставки газа в Узбекистан через Казахстан уже в IV квартале 2023 года
00:22  Власти Казахстана передумали выносить вопрос строительства АЭС на референдум. Провал обеспечен
00:18  Экономика России и благосостояние россиян - две несвязанные реальности, - СП
00:12  Прорыв китайских ученых: Теперь "уханьское стекло" режет алмазы, как нож масло
00:01  Клоны клонов. Наши ученые создали синтетические человеческие эмбрионы, - The Guardian
Пятница, 16.06.2023
22:46  Песков объяснил фразу Путина "хрен им". Переводчик с русского
21:27  В Казахстане предлагают пополнить свою армию украинскими боевиками, - Айнур Курманов
21:20  На Укрфронт перебрасывают прославленных сирийских штурмовиков генерала Сухейля
15:17  Вместо Марата Тажина послом Казахстана в Чехии стал Бакыт Дюсенбаев
15:03  Манилу поманили. Снова китайскому тигру в ухо жужжит американский комар, - Арсений Латов
14:32  На стыке культур: как в Узбекистане зародился уникальный "русский авангард Туркестана?
14:17  Какие полезные ископаемые есть в Таджикистане, и кто их "выкачивает"?
13:52  Qosh Tepa Canal. Станет ли строительство талибами канала Куштепа катастрофой для Узбекистана
13:51  Шизофрения Байдена: Вашингтон хочет вооружить ВСУ кассетными бомбами
13:50  Сокровища шейхов: западных инвесторов можно заменить арабскими
13:46  ОПЕК стремится к независимой энергетической политике, - Янь Юй
13:37  Межэтническая обстановка в Афганистане и ее влияние на обстановку в Республике Таджикистан, - А.Мирзоева
13:14  "Либералы" очень торопятся провести новую приватизацию России, - СП
12:27  Попытки вестернизации Афганистана: Аманулла-Хан и Хамид Карзай. Уроки прошлого для горизонтов будущего, - Д.Борисов, А.Сафаров
12:20  Задержан за взятки заместитель акима Павлодара Калиякбаров
11:37  Афганистан как средство для деколонизации сознания, - Н.Кузьмин
09:18  Выборы в кыргызский Жогорку Кенеш: Ленин в мавзолее переворачивается, - Канат Кожоев
09:11  Пекин приготовил "морской меч" против американцев, - Василий Иванов
09:04  Посол в РФ Ермек Кошербаев пересел в кресло акима Восточно-Казахстанской области
08:36  Вашингтон тайно предлагает Ирану условия разрыва с Россией, - А.Тищенко
08:33  Какие "подарки" везет председателю Си госсекретарь США
08:08  Кошмар Эль-Ниньо возвращается. Экономике США придется пережить сильнейший удар, - Эмре Эргюль
08:05  Коль пошла такая пьянка... Токаев созывает в Туркестане 2-й Национальный курултай
07:19  Очередь в БРИКС. Все больше стран стремятся и просятся, - В.Малышев
06:48  Арийцы Азии: политика памяти современного Таджикистана, - М.Кирчанов
06:40  Российские олигархи готовы отдать 50% собственности Украине за снятие санкций
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Зачем (кому) Путин достал текст секретного и вполне себе предательского "договора" с Украиной от марта 22 года?
11:22 18.06.2023

Путин показал "предательское" Стамбульское соглашение. Что это означает
Михаил Рябов. 18.06.2023

Украинский политолог Руслан Бортник оказался прав, предсказывая накануне, что Москва обнародует часть сорванных Стамбульских соглашений, чтобы показать недоговороспособность Киева.

Это действительно произошло в субботу в Петербурге на встрече Владимира Путина с делегацией, которая от имени семи стран Африки привезла мирный план по прекращению боевых действий на Украине. Гости пожаловались, что из-за конфликта дорожает топливо, продовольствие и удобрения. А президент России в ответ напомнил, что причиной происходящего на Украине является инспирированный Западом госпереворот, затем обман с Минскими соглашениями, а потом и нежелание выполнять то, о чем договорились год назад в Стамбуле, хотя РФ свои войска от Киева отвела.

Украинский политолог Руслан Бортник оказался прав, предсказывая накануне, что Москва обнародует часть сорванных Стамбульских...

Телекамеры зафиксировали некоторые пункты Стамбульских договоренностей. Они предусматривали весьма скромные итоги по сравнению с ожиданиями сторонников возрождения Новороссии и "раздела по Днепру". Речь, прежде всего, шла о закреплении нейтрального статуса Украины (вот почему так долго не снимали желто-синие флаги в Херсоне и Мелитополе), а также сокращение украинской армии (почти в три раза численность ВСУ, более чем в два раза количества танков, бронемашин и т.п.). Гарантами соглашений должны были выступать Великобритания, Китай, США, Турция, Франция и Белоруссия.

"Из того, что президент России рассказал сегодня на встрече с африканской делегацией, следует, что изначально объявленные и звучавшие абстрактно цели СВО (демилитаризация, денацификация и пр.) подразумевали вполне конкретные задачи. А именно – при помощи военной силы навязать Украине политические (постоянный нейтралитет и внутриполитические обязательства) и военные (параметры вооруженных сил) ограничения", – поясняет политолог Федор Лукьянов.

Его коллега Алексей Пилько считает, что Россия только выиграла от несговорчивости Украины.

"Вообще, провал прошлогодних Стамбульских договоренностей уберег Россию от позора новых Минских соглашений… Самое страшное, что его реально могли подписать и еще восемь лет пытаться реализовать. А потом снова пришли бы к войне, но куда более жестокой и кровавой, чем сейчас. Российский политический истеблишмент никак не может понять: есть в мировой политике случаи, когда договориться невозможно. Даже если очень хочется", – комментирует Пилько.

Экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев замечает, что основная часть несостоявшихся договоренностей по-прежнему скрывается от общества.

"Судя по тому, что текст не публикует ни одна из сторон, хотя, как сказал Владимир Владимирович, он не является секретным, там много такого, о чем не хотели бы, чтобы узнали люди ни в России, ни в Украине. Судя по всему, в соглашение были заложены серьезные компромиссы".

plus.yandex.ru
РЕКЛАМА
"Вот интересно – африканцам этот договор показали, а нам – нет. И разве можно было отводить войска до его выполнения?" – замечает публицист Максим Калашников.

Политолог Павел Никаноров объяснил "ПолитНавигатору", почему напрасно переживают русские патриоты.

"В любом безнадежном дипломатическом торге доминирует тот, кто не боится предложить неприемлемые для себя условия взамен неприемлемых для контрагента. Обе стороны знают, что в реальности условия невыполнимы. Как раньше по Минску-2, так и позже по Стамбулу.

Однако российское политическое руководство может позволить себе публично о них говорить, настаивать на выполнении, даже реализовать какую-то часть их и открыто обвинять контрагента в отказе от подписанных договоренностей, демонстрируя бумаги и свою готовность выполнить соглашение.

Ничего из этого украинское политическое руководство себе позволить не может, оно может только бесконечно требовать безоговорочного "вывода российских войск".

Соответственно, для Третьего мира Зеленский выглядит недоговороспособным, а Путин – человеком, готовым "на компромиссы ради мира": вот же, он и соглашения показывает, часть из которых уже "начал выполнять" (отвод войск от Киева). А Зеленский отверг уже подписанное", – сказал эксперт.

Он полагает, что Александр Лукашенко накануне специально вбросил в информационное поле тезис о том, что Крым мог быть зафиксирован как "находящийся в аренде" по Стамбульским соглашениям.

"Лукашенко не "сливал", а на разогрев путинского откровения поработал – как бы проанонсировал, привлек внимание. И Путин уже пенки снимал с ажиотажа", – пояснил Никаноров.

Источник - Политнавигатор
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1687076520


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Законопроект по вопросам выплат детям из Национального фонда прошел первое чтение в Мажилисе
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 июня 2023 года №457
- "Машиностроение - это не только автомобили": На фоне коммунальных катастроф, необходима организация энергетического машиностроения
- Страна горит из-за коррупции и нехватки финансирования
- Техника в лизинг и дешевое финансирование
- Демпартия "Ак жол" требует от акимов всех регионов понизить розничный налог для МСБ до 2%
- В МИД Казахстана обсуждены вопросы многопланового развития сотрудничества с ЕС
- Вопросы противодействия наркомании обсуждены в Генпрокуратуре
- Диалог высокого уровня "Центральная Азия и ЕС" по вопросам политики и безопасности – новый шаг к более тесному сотрудничеству
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  