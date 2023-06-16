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|Герман-президент Штайнмайер летит в Казахстан. Крепить "стратегическое партнерство"
11:30 18.06.2023
Федеральный президент Германии посетит Казахстан
С 19 по 21 июня по приглашению Токаева Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посетит Казахстан с государственным визитом, сообщает Zakon.kz.
В ходе визита главы государств проведут переговоры, в ходе которых будут рассмотрены состояние и перспективы укрепления казахско-германского стратегического партнерства с акцентом на расширение сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной сферах, развитие транспортно-логистического и энергетического взаимодействия, а также углубление гуманитарных связей.
По итогам планируется подписание ряда двусторонних документов.
Также Федеральный президент Германии выступит на Форуме ректоров казахстанских и немецких университетов.
Кроме того, президенты Казахстана и Германии примут участие в Казахско-германском бизнес-форуме.
В рамках визита Франк-Вальтер Штайнмайер планирует посетить Мангистаускую область и ознакомиться с экономическим потенциалом региона. Он станет первым европейским лидером, посетившим Мангистаускую область.
Также президент ФРГ планирует принять участие в открытии Казахстанско-немецкого института инжиниринга, а также в церемонии запуска пробного бурения на заводе по производству зеленого водорода шведско-германской компании Svevind.
Мухит Турсынали