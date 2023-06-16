В Ташкенте представлена книга "Любовь, дружба, вечность Усто Мумина"

12:48 18.06.2023

Борис Чухович представил книгу "„Любовь, дружба, вечность" Усто Мумина"



Историк искусства Борис Чухович представил в Ташкенте свою новую книгу "„Любовь, дружба, вечность" Усто Мумина". Презентация состоялась в Государственном музее искусств, где хранится большая часть работ художника.



