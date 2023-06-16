В Казахстане запущена Большая Алматинская кольцевая платная автомобильная дорога

12:56 18.06.2023

БАКАД запущен: объехать Алматы можно за 30 минут



16 июня торжественно ввели в эксплуатацию автомобильную дорогу республиканского значения "Большая Алматинская кольцевая автомобильная дорога", сообщает Zakon.kz.



Председатель Комитета автомобильных дорог МИИР РК Толеген Абдуллин вместе с акимом Алматинской области Маратом Султангазиевым на официальной церемонии открытия дали символический старт транспортному движению по Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороге.



БАКАД является первым концессионным проектом в истории Казахстана. Строительство данной дороги началось три года назад на основе турецко-корейского консорциума. По плану проект должен был завершиться в 2024 году. Однако ввиду проведения полномасштабных и интенсивных работ концессионеру удалось осуществить реализацию проекта с опережением.



