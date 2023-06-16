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В Казахстане запущена Большая Алматинская кольцевая платная автомобильная дорога
12:56 18.06.2023

БАКАД запущен: объехать Алматы можно за 30 минут

16 июня торжественно ввели в эксплуатацию автомобильную дорогу республиканского значения "Большая Алматинская кольцевая автомобильная дорога", сообщает Zakon.kz.

Председатель Комитета автомобильных дорог МИИР РК Толеген Абдуллин вместе с акимом Алматинской области Маратом Султангазиевым на официальной церемонии открытия дали символический старт транспортному движению по Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороге.

БАКАД является первым концессионным проектом в истории Казахстана. Строительство данной дороги началось три года назад на основе турецко-корейского консорциума. По плану проект должен был завершиться в 2024 году. Однако ввиду проведения полномасштабных и интенсивных работ концессионеру удалось осуществить реализацию проекта с опережением.



На встрече председатель Комитета автомобильных дорог МИИР РК Толеген Абдуллин рассказал об удобстве и преимуществах БАКАД. По его словам, Большая Алматинская кольцевая автомобильная дорога позволит снизить заторы на улицах мегаполиса и пригородов, а также улучшить экологическую обстановку. Помимо того, дорога позволит сократить транспортный поток в городе Алматы за счет освобождения основных магистралей и улучшения пропускной способности дорожной сети.

"Сегодня исторический день для нашей страны. БАКАД – это крупнейший в Центральной Азии инфраструктурный проект. Стоит отметить, что Большая Алматинская кольцевая автомобильная дорога создана во благо народа. Кроме того, данный проект будет способствовать свободному передвижению жителей мегаполиса и местного населения", – отметил Толеген Абдуллин.

Согласно механизму концессии, дорога была построена за счет собственных средств инвестора. Теперь он в течение 16 лет будет на гарантии. Стоит отметить, что расстояние в 66 километров можно будет преодолеть всего за полчаса. За новую дорогу свою благодарность выразили водители с многолетним стажем.

"БАКАД была необходима городу Алматы и Алматинской области. Сам я занимаюсь частными грузоперевозками и не понаслышке знаю алматинские пробки. С появлением БАКАД грузоперевозчикам и обычным жителям будет проще передвигаться и разрешится постоянная проблема с пробками", – отметил водитель Михаил Драница.

Аким Алматинской области Марат Султангазиев подчеркнул, что новая дорога увеличит инвестиционный и туристический потенциал региона.

"Значимость БАКАД для Алматинской области переоценить очень сложно. Автодорога должна стать ключевым звеном в транзитном коридоре "Западный Китай – Западная Европа", который придаст импульс экономическому развитию всего региона. Открытие автодороги даст возможность снизить транспортную нагрузку на улично-дорожную сеть как самого г. Алматы, так и пригородной зоны", – сказал Султангазиев.

О роли БАКАД в расширении транспортных маршрутов на территории Республики Казахстан и всего Евразийского региона сказал и председатель правления Евразийского банка развития, который принял участие в финансировании проекта.

"БАКАД соединит международные автомобильные маршруты в направлении "Восток-Запад" и будет способствовать улучшению транспортной связности, расширению возможностей для грузоперевозок. Прогнозируемый объем грузов, перевозимых в зоне БАКАД, в ближайшие 15 лет вырастет на 87% и достигнет 35,9 миллиона тонн", – сказал Николай Подгузов.



После официальной части на Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороге было организовано движение автоколонн. На ней выстроились 10 фур, 10 автобусов и легковые автомобили с логотипом БАКАД. Машины проехали по новой дороге до города Каскелен.

Проезд по Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороге будет в первый месяц бесплатным. Вопрос с тарифами решен. Как будет формироваться стоимость проезда по автодороге для разного автотранспорта, рассказали ранее в Комитете автомобильных дорог МИИР РК. Оплата за пользование новой дорогой в основном будет зависеть от вида транспорта и его тоннажности.

По всей протяженности трассы установлены металлические отбойники, шумозащитные экраны в местах, где дорога проходит возле населенных пунктов. Имеется и сетка для защиты от животных. По трассе нет крутых поворотов и зон с ограниченной видимостью – дорога плавно изгибается.

Верхний слой БАКАД – крупнозернистый асфальт, который обеспечивает лучшую сцепку колес.

Реализацию Большой Алматинской кольцевой Автомобильной Дороги осуществлял турецко-корейский консорциум ТОО "БАКАД Инвестиции и Операции". БАКАД - трасса, строительство которой чиновники планировали начать еще в 2002 году. Позже сроки перенесли на 2008 год, а следом в дело вмешался мировой кризис и строительство вовсе было отложено на неопределенный срок. А проекте вновь вспомнили только через 10 лет.

А уже основательно к работам приступили в 2018 году. Тогда началась реализация проекта в рамках государственно-частного партнерства. Первые работы по созданию БАКАД стартовали лишь спустя два года.

С помощью БАКАД власти Алматы намерены разгрузить улицы города от транзитного транспорта и для улучшения экологии. При проектировании данного проекта учитывалось мнение алматинцев. Отмечалось, что с появлением дороги в Алматы повысится транзитный потенциал и конкурентоспособность транзитных маршрутов, улучшится качество транспортного обслуживания, а также безопасность дорожного движения.

Дорога начинается от поселка Кыргауылды недалеко от Каскелена и заканчивается в поселке Кызылкайрат около Талгара. Трасса пролегает через 14 населенных пунктов в Карасайском, Илийском и Талгарском районах Алматинской области. По словам разработчиков, автодорога станет ключевым звеном в транзитном коридоре Западный Китай – Западная Европа.

Изначально трассу планировали сделать кольцевой, поэтому в названии и присутствует буква К – кольцевая. Осуществить замыкание дороги проектировалось с помощью прокладывания одного из ее отрезков через предгорье в верхней части Алматы. Но от промежутка автотрассы выше проспекта аль-Фараби решили отказаться по причине дороговизны проекта.

Скоростная трасса в основном шестиполосная, местами переходя в четырехполосную. По расчетам МИИР РК, расстояние в 66 километров при разрешенной максимальной скорости 110-140 километров в час можно будет преодолеть всего за полчаса.

Оксана Житникова

Источник - Zakon.kz
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