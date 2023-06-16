Как Принц Саудовской Аравии обвел США вокруг пальца

13:01 18.06.2023

Wedge Infinity

Япония



Принц Саудовской Аравии обвел США вокруг пальца



Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд начал проводить смелую политику, которая покончит с зависимостью королевства от США, пишет The Wedge. Этим он застал Байдена и его администрацию врасплох. Вашингтон уже не знает, как вернуть Эр-Рияд под свое крыло.



Саудовская Аравия, ближневосточный нефтяной гигант, который долгое время зависел от США, проводит собственную политику "своя страна превыше всего", оказывающую большое влияние на региональную ситуацию и глобальную экономику. Этим смелым курсом руководит наследный принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд, влиятельный человек, контролирующий королевство. Госсекретарь США Энтони Блинкен и другие высокопоставленные чиновники администрации президента Джо Байдена встретились с саудовским принцем, отчаянно пытаясь не допустить его отдаления от Америки.



Стремительные решения



Первым из шквала решений наследного принца Мухаммеда стало сближение с враждебным ранее Тегераном. Соглашение о нормализации отношений с Ираном, дипломатические связи с которым были разорваны, достигнутое при посредничестве Китая, застало врасплох США и Израиль. Наследный принц был разочарован тем, что Соединенные Штаты сокращают свое военное присутствие на Ближнем Востоке и переносят акцент на Азию.



В 2019 году он столкнулся с угрозой сокращения добычи нефти в два раза в результате ударов беспилотников группировки хуситов, которая фактически контролирует Йемен. Эта группировка пользуется иранской поддержкой, а сама гражданская война в Йемене фактически представляла собой опосредованную борьбу между Эр-Риядом и Тегераном.



Беспокойство наследного принца о том, что покидающие регион США не смогут защитить Саудовскую Аравию, стало основным мотивирующим фактором в его решении заключить мир с Ираном.



Согласившись на сближение с противником, в апреле Мухаммед сделал важный шаг к прекращению гражданской войны, в ходе которой он поддерживал йеменские правительственные силы, предоставляя им военную помощь. Он направил делегацию в столицу страны Сану, находящуюся под контролем хуситов, и начал переговоры о прекращении огня, затронув и вопрос об обмене пленными.



В мае Мухаммед вернул в арабский мир сирийскую администрацию Башара Асада. Последний посетил Саудовскую Аравию, встретился с наследным принцем и принял участие в саммите Лиги арабских государств.



Членство Сирии в Лиге было приостановлено в 2011 году из-за репрессий против оппозиционных сил в стране в ходе гражданской войны. Именно наследный принц Мухаммед добивался его восстановления, несмотря на протесты Катара и других государств.



В июне PGA Tour, американская организация, устраивающая гольф-туры, неожиданно объявила о слиянии с саудовским клубом LIV. Это часть амбициозного плана наследного принца по захвату контроля над международным спортом. Это - поворот на 180 градусов, поскольку члены комиссии PGA Tour критиковали конкурентов LIV Golf. Игроки считают это предательством, но железная хватка Мухаммеда впечатляет.



Наследный принц решительно действует и в нефтяной промышленности, которая является его источником власти. 4 июня группа ОПЕК+, в которой Саудовская Аравия обладает сильным влиянием, согласилась продлить действие соглашения о скоординированном сокращении добычи черного золота на один год - до конца следующего года. Более того, Эр-Рияд заявил о добровольном уменьшении добычи еще на 1 миллион баррелей в день - эта мера будет в силе в течение июля.



Эту независимую политику, которая ставит интересы королевства на первое место, можно охарактеризовать как "Саудовская Аравия превыше всего". Она напоминает политику бывшего президента США Дональда Трампа, который находился с наследным принцем в хороших отношениях. Такое развитие событий не устраивает Байдена, который соперничает с Трампом.



Намек на ответные экономические меры в отношении США



Джо Байден плохо сочетается с авторитарным Мухаммедом. Во время своей избирательной кампании в связи с убийством саудовского журналиста-диссидента он даже критиковал наследного принца и говорил, что сделает его изгоем. После инаугурации президента их отношения испортились - был опубликован доклад американской разведки о том, что именно Мухаммед заказал это убийство.



Между тем в прошлом году Байден обеспокоился тем, что инфляция, затронувшая в том числе цены на бензин, окажет негативное влияние на осенние промежуточные выборы в США. Потому в июле он отправился с визитом в Саудовскую Аравию, чтобы попросить наследного принца увеличить добычу нефти.



Но три месяца спустя ОПЕК+ решила сократить добычу, как бы насмехаясь над словами Байдена.



Президент США приехал в Саудовскую Аравию и даже поклонился наследному принцу, но в результате оказался унижен. Тот факт, что разъяренный американский лидер намекнул на возмездие, сказав, что пересмотрит отношения с Эр-Риядом, показывает масштабы его потрясения.



Между тем, согласно публикации в газете Washington Post от 8 июня, Мухаммед дал знать об ответных мерах в связи с высказываниями Байдена. Наследный принц, как сообщается, заявил, что больше не будет сотрудничать с Америкой и что это приведет к масштабным экономическим последствиям для нее. Такие резкие слова в адрес Вашингтона вызывают удивление.



Не "игра с нулевой суммой", а разносторонняя дипломатия



Подобные действия наследного принца вряд ли напугали администрацию Байдена, которая этой весной приняла важное решение по поводу взаимодействия с Эр-Риядом. Оставив за скобками прохладные личные отношения Байдена с Мухаммедом, она перешла к политике налаживания контактов между двумя государствами, попытавшись умиротворить саудовского принца.



New York Times сообщает, что, по мнению аналитиков, президент и его помощники смирились с новой геополитической реальностью: "Если США собираются конкурировать с Китаем и Россией, они не могут позволить себе исключить из своих рядов такого мощного партнера, как Саудовская Аравия". Однако некоторые критикуют Вашингтон за "подхалимство".



В последние месяцы в соответствии с принятой политикой ряд высокопоставленных американских чиновников посетили Саудовскую Аравию и встретились с наследным принцем. Среди них были помощник президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, директор Центрального разведывательного управления Уильям Бернс, координатор по Ближнему Востоку Бретт Макгерк и помощник президента по вопросам энергетической безопасности Амос Хохштейн. Последним визит совершил госсекретарь Энтони Блинкен.



Незадолго до его приезда, 6 июня, Саудовская Аравия принимала в качестве почетного гостя конфликтующего с США президента Венесуэлы Николаса Мадуро, что также было воспринято как демонстрация дипломатии "Саудовская Аравия превыше всего".



Саудовцы заявили госсекретарю, что они не станут выбирать между США и Китаем и что будут проводить многостороннюю дипломатию, а не играть в "игру с нулевой суммой".



Согласно местным источникам, в результате серии переговоров Блинкен оказался перед дилеммой. Она касается просьбы о помощи в развитии ядерной энергетики. Саудовская Аравия намерена построить у себя атомную электростанцию, но если США откажутся ее поддержать, то она обратится к Китаю или России.



Соединенные Штаты с осторожностью относятся к распространению ядерных технологий на Ближнем Востоке, поэтому им предстоит принять ряд нелегких решений, в том числе о ядерной программе Ирана.



Автор: Син Сасаки (Shin Sasaki)