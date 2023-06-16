Псих захватил заложников в отделении Астанинского банка

13:42 18.06.2023

О состоянии заложников рассказали медики Астаны



В Управлении общественного здравоохранения Астаны рассказали, в каком состоянии освобожденные из банка заложники, сообщает Zakon.kz.

"18 июня мужчина захватил заложников в столичном банке. Раненых нет. Трое заложников с диагнозом "острая реакция на стресс" были осмотрены сотрудниками скорой медицинской помощи. В госпитализации никто не нуждался", – сказано в сообщении горздрава.

18 июня вооруженный мужчина захватил отделение Kaspi банка в Астане. По данным СМИ, он требовал перевести все активы Kaspi в фонд детям-инвалидам, малоимущим и нуждающимся. Давал на исполнение своих требований три часа и угрожал убить заложников. По данным пресс-службы банка, в отделении находились только сотрудники банка.



Примерно через два часа после захвата полиция провела силовой штурм и освободила заложников, задержав подозреваемого. Операцией руководил министр внутренних дел Марат Ахметжанов, он же вел переговоры с захватчиком.



Ирина Капитанова