"Неразумно выстраивать внешнюю политику России, опираясь на мифических братушек", - И.Шумейко

14:27 18.06.2023

Стоит ли нам рассчитывать на "славянский мир"



Сегодня повторение пророчества Достоевского "Не будет у России таких ненавистников, завистников, клеветников и даже явных врагов, как все эти славянские племена, чуть только их Россия освободит, а Европа согласится признать их освобожденными" - мазохизм еще не смертельный. Но он убийственно действует на нервную систему страны, общества в сочетании со словами-паразитами типа "братушки" (согласно справочнику "Слова-паразиты: не несущие смысловой нагрузки").



Стоит ли нам рассчитывать на "славянский мир"



Припомним. Споры всех слоев, классов, партий (крестьяне, интеллигенция, народники, социалисты, промышленники, землевладельцы) с правительствами касались вопросов внутренних. Во внешней политике им, правительствам, давался многостолетний карт-бланш вплоть до Русско-турецкой войны 1877–78 гг. включительно (даже революционеры пошли на Балканы, есть список героически погибших народовольцев). Та война в Российской империи оказалась последней общенародной. В следующую, Русско-японскую, уже в верхах звучали "тосты за победу микадо", в массах были восстания.



Споры в России (вплоть до бунтов, терактов) шли о переделе земли, Конституции, частной собственности. Отношения с прочим миром доверяли монарху. Тем опаснее была пришедшая общая убежденность: доверие не оправдано, разумных внешних целей империя просто не имела. Наиболее громко провалился главный вековой вектор усилий: поддержка славянства, панславизм.



В 1878 г. спасли от вырезания братушек-болгар. А в 1885-м болгары во главе с монархом, лейтенантом прусской службы Александром Баттенбергом, воюют с Сербией. Теперь кого из братушек спасать? И от кого? Баттенберга свергли, в Болгарии регент, злейший русофоб Степан Стамбулов. Мотор антироссийской политики, а фамилия просто довершает картину бессмыслицы: спасали-то болгар "от турок, Стамбула". Новый болгарский монарх, австриец Фердинанд Кобургский: титул в Европе - король, в Болгарии - царь. И хоть правит при нем тот же Стамбулов, в школах России с нежностью твердят: "Во всем мире короли, только в Болгарии и России - цари".



Балканские войны 1912–13 гг. Знаменитый марш "Прощание славянки" Василий Агапкин написал, воодушевившись славянским подъемом 1912 года: сербы, черногорцы, болгары побеждали Турцию. 30 мая 1913 года завершена 1-я Балканская война, а 29 июня начата 2-я Балканская: теперь сербы вместе с турками воюют против болгар.



Представил: Василий Иванович Агапкин переписывает набело ноты, за окном вопли мальчишек с газетами: "Срочные новости! Вторая Балканская! Вторая Балканская!" Композитор повторяет знаменитую финальную фразу популярной тогда драмы "На дне" М.Горького: "Эх! Испортил песню… дурак!"



Адресовал ее Агапкин сербскому королю Петру I (бывшему тогда всецело под австрийским влиянием, чем объясняют 2-ю Балканскую) или Фердинанду Болгарскому… не важно. Бравая песня "ушла в народ".



В Первой мировой болгары вместе с Турцией воюют против России. Прекрасный довод агитаторам в окопах, на заводах: "Внешняя политика царизма бессмысленна. Трата народных сил". Тогда Россию сломили не исходы сражений, а социальный крах, "вакуумная бомба" в головах. Поднять на войну под знаменами панславизма, с официально объявленной главной целью: присоединение братско-славянской Галиции? (Дарданеллы на втором месте.) Когда против, под немецким началом, весь "славянский мир": поляки с Пилсудским, чехи, словаки, моравы, хорваты, русины, словенцы, лужичане, болгары, босняки, силезцы? (за - лишь сербы-черногорцы).



Но, повторю, предсказанный Достоевским расклад убийственен именно в сочетании с: "Это ж наши братушки!" В церквях учили: "Всякий дом, разделившийся сам в себе, не устоит" (Евангелие от Матфея). Мысль: "Шведы, французы, немцы - ладно, но брат на брата?!" Тут популярный оборот "руки опускались" уместен дважды: руки не поднимались - "Сдаюсь", но именно опускались, роняя винтовку.



Да, опасны штампы, "слова-паразиты". Не имеют "смысловой нагрузки" не только надежды на благодарность освобожденных. В целом преступна бессмыслица: включение термина "славяне" в геополитические планы, сметы госрасходов. Найдем определение: "Славяне, группа народов, говорящих на славянских языках". А коли уж открыли энциклопедию, ладно, долистаем до "Германские языки", убедимся: англичане тоже из германской языковой семьи. Вроде ж помним: "на Британские острова переселились англы и саксы, германские племена", но как-то… Настолько привычен прагматизм политики, что вообразить англичан, потративших хоть шиллинг "на поддержку братско-германского народа" или терзающихся в окопах двух мировых войн: "Как можно стрелять? Мы тоже германцы!" Смешно?



Как СССР задушили американскими джинсами



Но мы ведь помогали же всем… у кого в алфавите хотя б две шипящих согласных (наш "верный политический признак") или схожи детали вышивок национальных рубах…



После создания под грохот межславянской войны вторая картина абсурда "Прощания славянки": оркестры на вокзалах 1914–16 годов. Гремят ее, бравую, а по эшелонам рассаживаются татары, башкиры, кавказцы… Едут держать фронт против поляков, чехов, болгар и т.д. В последней оставшейся верной царю Кавказской туземной конной дивизии ("Дикая дивизия", корпус Хана Нахичеванского) ингушский полк сражался под георгиевским штандартом, заслуженным ингушами в Русско-турецкую войну 1877–1878 гг. (менее 25 лет назад после присоединения Кавказа). Для мусульман изменили вид награды: внутри креста вместо Святого Георгия - двуглавый орел. Были недовольные: "Хотим как у всех! Джигит на коне с копьем, а не птица". Татары, башкиры в русской армии веками сражались в т.ч. с турками. Сожравшие целый век споры: "Так это будет Славянская империя или Федерация? Или м-м… Славянская Конфедерация или Союз?" - сегодня отрыгаются. В походной тряске СВО взвешивают на каких-то атомных весах степени совпадения, близости каких-то хромосом, гаплогрупп, "братскости, единости"…



Проследив хоть от Адама-Евы, хоть от пары кенийских приматов - до 2023 года, увидим в популяции плавную (аналоговую, не дискретную) эволюцию внешности, набора признаков. Этапы ее течения условно обозначены: кроманьонцы, арийцы, скифы, славяне, русские… Некоторые фанатики крепко, как гиббон банан, ухватив понравившуюся научную бирку, бежали с ней, наделав гадостей - ученым пришлось заменить "арийцы" на "индоевропейцы".



Столь же плавно дрейфовали языки. Тут националисты, огораживая общности, имели хоть какое-то основание: для объединения, совместных войнушек схожесть слов полезнее схожести формы носа. Но именно язык показал максимальную свою зависимость от политики. В статье 2022 года приводил пример: понятный великороссам на 90% южнорусский диалект за сто лет, как раз под отвлекающие бредни о Славянской Федерации, стал мовой, понятной уже на 20%. Гляньте, именно кирилло-мефодиевцы Кулиш, Гулак, Костомаров, "топившие" за Славянские …рации (чтоб непременно с чехами, поляками и прочим), на практике построили стены украинского национализма.



Но и рыдать о потерянных процентах понимания глупо. Важны фонетическая форма или содержание речи? Расслышанные и еще, увы, понятные слова, извергаемые Фарион, и есть оскорбление разума. Их ненависть к России - от въевшейся многовековой уверенности, что мы должны были счастливо млеть, глядя на прибавление в славянском семействе, нововыведенную нацию украинцы, дать им вместе с пеленками полмиллиона км² своей земли, умиляться их шалостям. Унизительное наличие тех еще общих 20% заставляет меня чаще вспоминать предков-казаков, их 100% тюркский лексикон.



Давно обосновано понятие "политическая нация". Именно оно в России должно стать господствующим, оставив фанатов арийцев, славян (а почему не кроманьонцев?) в их песочницах. Политика, История определили одних в партизаны, других в каратели. Кто жег и кого жгли в Хатыни - это делит белорусов и укров надежней орнаментов рубах.



А серба и надо принимать как серба, а не как беднягу из громадного "славянского табора". И не подавать ему наш дурной пример, чтоб не тратил он силы на Юго- и прочие тупиковые Славии!



А популярный марш можно чуть изменить, сохранив даже число гласных, слогов: "ПрощанЬе россиянки".



ИГОРЬ ШУМЕЙКО