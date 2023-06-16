Названа деликатная миссия визита Блинкена в Китай: "Придержать компромат на Байдена"

14:38 18.06.2023 "Пекин может "утопить" действующего президента Америки"



Госсекретарь США Энтони Блинкен наконец-то собрался 18-19 июня посетить Китай – тот самый дипломат, который в феврале по собственной же инициативе отменил запланированную поездку в КНР из-за сбитого китайского "шара-шпиона". Более того, он даже умудрился "погрозить пальцем" Пекину за такой "безответственный акт". С того момента и без того переживавшие не самые лучшие времена американо-китайские отношения шли явно не по возрастающей. Разбираемся, чего ожидать от предстоящего визита и какие цели могут преследовать США.



"Пекин может "утопить" действующего президента Америки"



В западных СМИ объявленный визит Блинкена в Китай стал одной из главных тем, которая анализируется журналистами и экспертами. Оно и понятно, ведь ничего позитивного на глобальном уровне (кроме спорной фразы Байдена, что в американо-китайских отношениях "в скором времени начнется потепление") между двумя странами не происходило.



Надежду на более-менее вменяемую нормализацию между Вашингтоном и Пекином последний раз подарил ноябрьский саммит G20 на острове Бали. Переговоры между лидерами КНР и США длились около 3 часов, и тогда лидеры обсуждали в числе прочего вопросы сотрудничества и конкуренции. Но уже тогда даже невооруженным взглядом было видно, что ни та, ни другая сторона своими принципами поступаться не собирается.



Дело в том, что каждый настаивал на своей правоте. Например, Байден утверждал, что США продолжат активно соперничать с КНР, но не доводя до конфликта: "В наших же собственных интересах – предотвратить конфликт и не допустить конфронтации. Экономические системы КНР и Соединенных Штатов тесно интегрированы. Нам нужно получать выгоду от совместного развития".



А председатель КНР Си Цзиньпин указал своему американскому коллеге, что политика властей США по насаждению в мире американской модели демократии путем ее противопоставления "авторитарным режимам" других стран морально устарела: "Китай никогда не стремился изменить международный порядок, он не вмешивается во внутренние дела США и у него нет намерения бросать вызов Соединенным Штатам или вытеснять их".



В общем, формально визит Энтони Блинкена (который планировался, напомним, еще в феврале) должен был стать продолжением повестки "наложения пластырей" на раны американо-китайского диалога. Но гладко было на бумаге... Вопреки своим красивым речам, американская сторона не прекращала активную антикитайскую работу. Вашингтон стал ограничивать доступ Китая к высоким технологиям (осенью 2022 года был принят закон, ограничивающий экспорт в Китай американских чипов и продажу продукции, произведенной за пределами США по американским технологиям).



Возможно, это и правда неприятный удар, но Пекин стал со своей стороны проводить контрмеры, но уже на более значимом уровне. В начале июня министр обороны КНР Ли Шанфу отказался от проведения личной встречи с его американским коллегой Ллойдом Остином на полях сингапурской конференции по безопасности. Примерно в тот же период Соединенные Штаты обнародовали видеозапись, на которой видно, как китайское военное судно проходит в опасной близости от американского военного корабля в Тайваньском проливе. Таких ситуаций можно перечислить огромное количество. И все это за последние месяцы.



Однако попытки двух стран продолжать вести диалог оставались. Это и майская встреча в Вене китайского дипломата Ван И с советником по нацбезопасности США Джейком Салливаном. Согласно некоторым западным СМИ, в мае глава ЦРУ Уильям Бернс тайно посетил Китай для переговоров с официальными лицами. Но даже тогда газета Financial Times подчеркивала, что поездка состоялась на фоне попыток Вашингтона возобновить диалог с Пекином на высоком уровне с целью стабилизировать двусторонние отношения.



Оговорки быть не может. Именно "попытки Вашингтона", а не Пекина. Не кажется ли это еще одним доказательством явного преимущества КНР? Именно США все время пытались добиться контактов на высоком уровне, и именно Поднебесная тактично отказывала американским товарищам, настаивая на недоверии к Вашингтону.



Что уж говорить, накануне двухдневного визита Блинкена в Китай, который стартует в грядущее воскресенье, во время телефонного разговора между американским дипломатом Блинкеном и его китайским коллегой Цинь Ганом, Соединенные Штаты получили строгий упрек. Цинь призвал Вашингтон "проявить уважение" к основным интересам Пекина и прекратить вмешиваться в его внутренние дела.



Отсюда, наверное, и исходит скептический настрой американской прессы, которая явно не ожидает чего-то сверхъестественного от предстоящего визита. Например, телеканал CNN свой аналитический материал сопроводил заголовком "Холодный прием Пекина". Причиной такого пессимизма становятся как и вышеописанные факты, так и заявления самих американских чиновников и зарубежных аналитиков.



Главный дипломат Госдепартамента по Восточной Азии Дэниел Критенбринк на брифинге в среду отметил: "Мы не едем в Пекин с намерением добиться какого-то прорыва или преобразования в том, как мы взаимодействуем друг с другом. Мы едем в Пекин с реалистичным, уверенным подходом и искренним желанием максимально ответственно управлять нашими соревнованиями. Мы надеемся, как минимум, что мы достигнем этой цели".



Американский телеканал признает, что даже это будет сложной задачей для Соединенных Штатов. В последние месяцы, настаивая на возобновлении дипломатических переговоров на высоком уровне, США ввели санкции против китайских компаний, подтолкнули союзников к ограничению въезда в Китай специалистов по полупроводниковым технологиям, сплотили другие страны с развитой экономикой, чтобы противостоять "экономическому принуждению" Пекина, и подписали новое торговое соглашение с Тайванем.



Перед визитом Блинкена Белый дом уличил Китай в шпионаже с территории Кубы



Заведующий канцелярией Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И тогда вполне четко заявил: "Американская сторона требует с одной стороны общения, но, с другой стороны, подавляет и сдерживает Китай всеми возможными средствами. Смешанные сигналы, посылаемые американской стороной, очень сбивают с толку. Это заставляет китайскую сторону не возлагать особенно больших надежд на визит Блинкена".



"Скорее всего, будет договоренность о контролируемом соперничестве или управляемом противостоянии, для того чтобы избежать фазы обострения американо-китайских отношений и не довести ее до состояния горячей войны, – оценивает перспективы визита Энтони Блинкена в Китай главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. – У меня создается ощущение, что администрация Байдена исходит из того, что украинский конфликт до конца 2023 года будет продолжаться. Возможно, это данные американской разведки, но если посмотреть на американскую печать, то, по ее мнению, Китай может воспользоваться этой ситуацией для того, чтобы сдвинуть фишки и взять курс на себя.



Сюда можно отнести проблему зонда и базы на Кубе. У меня вообще ощущение, что главное – это разговор о Кубе. Если действительно будет создана разведывательная база, то больше никакие зонды не потребуются. Америка с юга будет просматриваться как на рентгене".



Здесь поясним, о чем идет речь. В начале июня в западных СМИ появилась информация о том, что Китай якобы заключил секретную сделку с Кубой о создании на острове объекта для электронного прослушивания, расположенного примерно в 160 километрах от Флориды. По данным The Wall Street Journal, такая шпионская установка позволила бы Пекину собирать электронные сообщения с юго-востока США, где расположено множество американских военных баз, а также следить за движением судов.



Поначалу американская сторона отрицала истинность таких утверждений. Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил в беседе с Reuters: "Мы видели отчет. Это не соответствует действительности". То же самое сказал и официальный представитель министерства обороны США Патрик Райдер: "Нам неизвестно, что Китай и Куба разрабатывают новый тип шпионской станции".



Однако чуть позже представитель администрации Байдена вдруг заявляет, что Китай в течение некоторого времени шпионил с Кубы и в 2019 году модернизировал там свои средства сбора разведывательной информации. В общем, разобраться есть в чем.



"Может быть, Блинкен скажет, что сейчас наступают республиканцы, которые хотят повысить градус идеологической конфронтации. Администрация этого не хочет. Она пока имеет дело с Китаем, а республиканцы – с Коммунистической партией Китая. Это разные вещи, – считает Владимир Васильев. – Здесь Блинкен может попытаться запугать китайцев, мол, учтите, если дальше отношения пойдут хуже, то республиканцы могут еще больше усилить градус напряженности, вам от этого лучше не будет".



Политолог подмечает, что американской администрации сейчас нужна пауза с точки зрения градуса напряженности. По традиции, считает эксперт, будут раскачиваться традиционные вопросы прав человека.



Эксперт также подчеркнул, что во всей этой ситуации есть и весьма деликатная причина, которая связана с личностью Джо Байдена: "Уже прошла информация, что Китай примерно с начала года стал сбрасывать компромат на Байдена. К 5 миллионам по Burisma добавились и другие данные, связанные с Китаем. Где-то в феврале китайский банк сбросил данные Комитету по надзору и отчетности о заключенных контрактах, на которых стоит подпись Хантера Байдена. Это может считаться как разновидность взяток. Тогда-то и намекнули американцам, что это только цветочки, у Китая в запасе много подобных вещей".



По словам Владимира Васильева, когда дела с Байденом раскручиваются, у Китая может появиться соблазн обнародовать имеющиеся документы и начать топить Байдена: "Это самая деликатная миссия, потому что американцы не любят показывать себя слабыми и зависимыми. Ну представьте, великая держава, которая находится на крючке у китайцев, которые, в принципе, могут утопить Байдена".



В Америке существует конспирологическая версия, что нынешний президент Америки занял свою должность благодаря Китаю, а вся история с коронавирусом была задумана, чтобы убрать Трампа. Получается, Трампа убрали, а коронавирус стал гулять именно под предвыборную кампанию. Владимир Васильев считает, что именно раскручивание этого и провоцирует американских чиновников ехать в Пекин, параллельно пытаясь уговорить КНР придержать имеющийся компромат.



Владимир Васильев также поделился в разговоре с "МК" не слишком обсуждаемой сейчас информацией о том, что администрация Байдена фактически не говорит ничего о сбитом китайском шаре-шпионе, получив определенного рода данные относительно того, какую информацию этот шар собирал: "В какой степени эта информация погибла, или они ее восстановили – сказать сложно. Но ФБР полностью закрыло эту информацию, и сегодня республиканцы в Конгрессе требуют поделиться этими данными, а администрация их Конгрессу не дает, даже в закрытом варианте. То есть, они делают все, чтобы не раздражать китайцев, но понимают, что все козыри в американо-китайских отношениях у КНР. Америка играет с точки зрения личностной политики бескозырную игру".



Полина Коноплянко Источник - mk.ru

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