Депутат сейма Литвы Жемайтайтис обвинил евреев в "холокосте литовцев"

15:24 18.06.2023

Алексей Иванов



41-летний депутат сейма (парламента) Литвы Ремигиюс Жемайтайтис раскритиковал визит премьер-министра Ингриды Шимоните в Израиль, а особенно - ее слова: Шимоните выразила сожаление, что литовцы в годы Второй мировой войны помогали нацистам уничтожать евреев.



"Нет ничего более отвратительного, чем то, что сказала наша премьер-министр И. Шимоните в выходные, находясь в Израиле! Противно то, что Шимоните говорит такие глупости, после того как 3 июня 1944 года литовские евреи вместе с русскими вырезали деревню Пирчюпяй и людей, которые там жили. Это еще раз показывает, что представителям нашей власти совершенно наплевать на то, что в 1941-1944 годах жившие в Литве евреи убивали литовцев. Я так понимаю, что ценностная политика находящихся у власти ниже плинтуса. Если едут в Израиль и рассказывают сказки, значит, в следующем году могут поехать на 9 Мая в Россию! До каких пор наши политики будут преклоняться перед евреями, которые убивали наших граждан, способствовали литовским страданиям, пыткам и разрушению нашего государства. Был еврейский холокост, но еще больший холокост литовцев был в Литве! Если наши политики-клоуны в Израиле извиняются перед евреями, то когда же евреи извинятся перед нами?", - написал Жемайтайтис.



Краткая справка. 3.06.1944, около 11:00, в деревню Пирчюпяй/Пирчюпис, расположенную в дзукийских лесах на юге Литвы, вошли три танка и более 400 гитлеровцев из 9-й и 10-й рот 3-го батальона 16-го полицейского полка СС. Они окружили деревню и сожгли ее вместе со всеми жителями. От рук немецких карателей в тот день погибли 119 человек, в т. ч. 49 детей. Старшему из убитых было 90 лет, младшему - 5 недель. Руководил действиями нелюдей оберштурмбанфюрер СС Вальтер Титель. Известны имена целого ряда других участников кровавой расправы - Ганс Рик, Вальтер Ральф, Эдуард Мешке, Вернер Аккерман, Рихард Карст, Иокуб Альберс, Пауль Циммерман, Макс Богнер и др. Факт, что Пирчюпяй стерта с лица земли немецкими оккупантами - неоспорим. Литовские власти утверждают, что на эти чудовищные зверства фашистов якобы спровоцировали советские партизаны, которым симпатизировали и помогали жители деревни. Но хотя бы признают очевидное. То, что мирных крестьян убила немчура.



Вернемся к г-ну Жемайтайтису. Он родился 30.05.1982 в г. Шилуте на западе Литвы. Окончил юридический факультет Вильнюсского университета, трудился юристом. В 2007-09 годах работал помощником тогдашнего мэра Вильнюса Юозаса Имбрасаса. С 2009-го заседает в сейме, избирался председателем комитета по экономике, вице-спикером. Не раз входил в топ-10 самых популярных политиков. В свое время едва не стал министром внутренних дел. В 2016-20 возглавлял правопопулистскую партию "Порядок и справедливость", в 2020-23 годах возглавлял партию "Свобода и справедливость", сформированную в результате объединения "ПиС", Литовского союза свободы и движения "Вперед, Литва". В минувшем мае в соцсетях процитировал милую литовскую песенку, призывающую детей убивать евреев ("Не надо удивляться, почему родились такие поговорки: "Еврей поднимался по лестнице и случайно упал. Дети, возьмите палку и убейте этого еврея""). И объявил, что "помимо Путина в мире появилось еще одно животное - Израиль".



Генеральная прокуратура Литвы начала досудебное расследование по факту высказываний депутата, его подозревают в "разжигании и возбуждении ненависти в отношении группы лиц по их национальному признаку". Президент Гитанас Науседа сказал, что "антисемитские высказывания, порочащие национальное согласие, никому не разрешаются, особенно депутатам сейма". Спикер сейма Виктория Чмилите-Нильсен обратилась в парламентскую комиссию по этике. Председатель Еврейской общины Литвы Фаина Куклянски: "Я в шоке. Я так давно не сталкивалась с подобным явлением - ни с чем подобным. Я как человек не могу поверить, что вдруг из ниоткуда появляется такой тон, такая наглость, такое унижение граждан другой страны. И это открытый призыв, в случае необходимости, к расправе". Посол США в Литве Роберт Гилкрист тоже "шокирован". Посол Израиля в Литве Хадас Виттенберг-Сильверстейн: "Заявление Ремигиюса Жемайтайтиса - вопиющий пример отрицания Холокоста или умаления его последствий, что никоим образом несовместимо с честным взглядом на историю и напрямую связано с иными проявлениями антисемитизма. Подобные антисемитские заявления Жемайтайтиса не имеют ничего общего с правдой, они направлены лишь на то, чтобы возбуждать ненависть и раскалывать народ. Эти ненавистнические и, к сожалению, непрекращающиеся заявления являются не только выпадом против евреев как нации, но и против основополагающих ценностей Литвы. Индустриализированное истребление евреев в Европе - исключительная и беспрецедентная форма геноцида в мировой истории, повторение которого можно предотвратить только путем признания прошлого и извлечения из него уроков. Мы не намерены позволять радикальным голосам наносить вред добрым отношениям и стремлению обеих стран к их углублению путем диалога, основанного на честном и смелом изучении болезненного прошлого литовских евреев во время Холокоста".