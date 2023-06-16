Пробитый как дуршлаг "Леопард" поставили в фойе Петербургского эконом-форума. И это правильно, - А.Проханов

15:30 18.06.2023

"Леопард"

президент исследовал все нынешние русские страхи, все панические предсказания и развеял их в своей речи

Александр Проханов



В Донбассе идет охота за "Леопардами". Эта охота называется "донбасское сафари". Охотники за "Леопардами" добывают их с помощью противотанковых ракет "Корнет", ударных вертолетов "Аллигатор", самоходных гаубиц "Гвоздика" и реактивных систем залпового огня "Град".



Под Авдеевкой был подстрелен еще один "Леопард", десятый по счету. В нем было десять пробоин. Танк продырявили орудия, стрелявшие в свое время по "Фердинандам" и "Тиграм". Число пробоин на "Леопарде" соответствует числу "Сталинских ударов".



Пробоины "Леопард" получил под Москвой у разъезда Дубосеково, под Сталинградом у хутора Бабурки, на Курской дуге у Прохоровки, под Севастополем на Сапун-горе, под Ленинградом у Невской Дубровки, под Кенигсбергом, Киевом, Минском, под Варшавой и Будапештом, на Зееловских высотах и в Берлине. Последний снаряд "Леопард" получил в имперской канцелярии, осколком снаряда был ранен дедушка нынешнего канцлера Германии Шольца.



Этот "Леопард", продырявленный, как дуршлаг, вытянули на тросах с поля боя, отмыли от гари и копоти, соскребли с брони остатки зажаренного экипажа, погрузили на платформу и привезли на Петербургский экономический форум. И он стоял в великолепном зале форума, мимо него нескончаемой чередой текли русские миллиардеры, арабские шейхи, африканские президенты – самые умные, богатые и изобретательные люди Земли.



От "Леопарда" попахивало горелой сталью, жареным мясом и дымком окурка, который бросили в танк охотники за "Леопардами".



Президент Путин, выступавший на форуме, слегка опоздал на свое выступление, ибо он рассматривал подбитый под Авдеевкой "Леопард". Выступление президента было значительным, содержало с себе множество новых экономических, политических и философских идей. Но главное, что продемонстрировало это выступление, - у России есть сильный, деятельный, дееспособный, волевой лидер, остающийся неколебимым в годину грозных русских испытаний.



Готовясь к выступлению, президент исследовал все нынешние русские страхи, все панические предсказания, все накопившиеся в обществе мании, психозы, неврозы и развеял их в своей речи. Он дал понять, что украинское контрнаступление захлебнулось, о чем свидетельствует подбитый "Леопард". Приходящая на Украину западная техника горит, о чем свидетельствует подбитый танк "Леопард". Поражение русской армии исключено, что подтверждает продырявленный "Леопард". Тактическое ядерное оружие не будет пущего в ход, что подтверждает уничтоженный обычным вооружением "Леопард". Оборонная промышленность России работает на полную мощь, о чем свидетельствует подбитый танк "Леопард". Попытки Запада лишить Россию технологий и окунуть ее в каменный век провалились, о чем свидетельствует все тот же подбитый "Леопард".



Россия строит не только орудия, танки и истребители, но и ледоколы, мосты через сибирские реки, трансатлантические железные дороги, о чем косвенно свидетельствует подбитый танк "Леопард". Президент еще раз подтвердил, что Россия - это современная цивилизация, о чем свидетельствует подбитый танк "Леопард". Заявил, что приходит конец однополярному миру, и мир распадается на множество полюсов - по числу пробоин, оставленных в броне "Леопарда". Президент дал понять, что западное направление российской политики сменяется направлениями восточным и южным, о чем свидетельствует подбитый танк "Леопард".



Участники Петербургского экономического форума с огромным вниманием выслушали речь российского президента, и каждый раз, когда Путин обращал свои взоры на подбитый танк "Леопард", в зале раздавались аплодисменты. Хлопали белорусы, казахи, таджики, алжирцы, сирийцы, нигерийцы, суданцы, китайцы, монголы и даже один немец. Им оказался Герман Греф.



В кулуарах форума вокруг танка "Леопард" разгорались дискуссии. Герман Греф предложил переходить к электронному рублю. Но участники форума, живущие за чертой бедности, не соглашались принимать пособия в виде электронных грошиков.



Миллиардеры Дерипаска и Костин предложили тотальную приватизацию и избавление от государственной собственности. Но среди участников форума были люди, помнящие, чем кончился первый этап приватизации, когда Россия из сверхдержавы превратилась в целлулоидного попугая.



У многих участников и гостей форума воодушевление вызвало сообщение министра здравоохранения Мурашко о том, что в России создается центр по изучению геев, лесбиянок и трансвеститов. Возникли вопросы, будут ли ставиться эксперименты на педерастах и педофилах. И можно ли принимать лесбиянок на военную службу. И из кого будет набираться профессорско-преподавательский состав этого института. И как прореагирует на создание этого института шоу-бизнес.



Петербургский экономический форум завершился, панели и декорации разобрали, недоеденных креветок и омаров вернули в холодильники и стали думать, куда деть подбитый танк "Леопард". Решили нагрузить его пивом "Балтика" и отправить в Германию канцлеру Шольцу, чтобы тот подумал над качеством немецкой брони, а также выпил русское пиво в память о своей эсэсовской родне.