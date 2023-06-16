 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 18.06.2023
15:39  Они хотят повернуть эволюцию вспять. 12 целей мировой элиты, - Андрей Фурсов
15:30  Пробитый как дуршлаг "Леопард" поставили в фойе Петербургского эконом-форума. И это правильно, - А.Проханов
15:24  Депутат сейма Литвы Жемайтайтис обвинил евреев в "холокосте литовцев"
14:51  Акылбек Камалдинов - новый посол Казахстана в Хорватии, Нургали Арыстанов - в Южной Корее
14:38  Названа деликатная миссия визита Блинкена в Китай: "Придержать компромат на Байдена"
14:27  "Неразумно выстраивать внешнюю политику России, опираясь на мифических братушек", - И.Шумейко
13:42  Псих захватил заложников в отделении Астанинского банка

13:01  Как Принц Саудовской Аравии обвел США вокруг пальца
12:56  В Казахстане запущена Большая Алматинская кольцевая платная автомобильная дорога
12:48  В Ташкенте представлена книга "Любовь, дружба, вечность Усто Мумина"
11:30  Герман-президент Штайнмайер летит в Казахстан. Крепить "стратегическое партнерство"
11:22  Зачем (кому) Путин достал текст секретного и вполне себе предательского "договора" с Украиной от марта 22 года?
08:31  Как преодолеть водный дефицит в Центральной Азии? - Вл.Прохватилов
08:28  Не ссать! НАТО "сорвалось с цепи"? и готова к войне с Россией? - Владимир Овчинский
08:19  Блинкен все-таки долетел до Пекина, Дележка Тайваня продолжается
07:43  Глава Укрразведки Буданов скорее мертв, чем жив
00:38  Современные т.н. "элиты общества" - это сущее дерьмо, - Михаил Синельников-Оришак
Суббота, 17.06.2023
21:49  Токаев принял "важное решение" - восстановить три ранее упраздненных района
21:39  Путин вспомнил о каком-то проекте договора Абрамовича и К с Украиной
20:01  "Полезное" беззаконие: США не оставляют в покое Латинскую Америку, - Сергей Кожемякин
13:39  "Язык массовой коммуникации и информационная война", - новая книга военных лингвистов
12:26  Экс-директор сети кыргызско-турецких лицеев "Сапат" Орхан Инанды приговорен к 21 году лишения свободы
12:16  Найден и вернулся в Казахстан Коран, подаренный Кенесары хану Маралом ишаном
11:51  "Я знаю, что у народа есть претензии к работе госаппарата", - Токаев на курултае увлекся самокритикой
08:48  Российские железнодорожники готовы помочь в строительстве Трансафганской дороги... из ниоткуда в никуда
08:28  СВО в контексте геополитики. "Третий Рим" против глобального Карфагена. - Александр Дугин
07:56  Россия начнет поставки газа в Узбекистан через Казахстан уже в IV квартале 2023 года
00:22  Власти Казахстана передумали выносить вопрос строительства АЭС на референдум. Провал обеспечен
00:18  Экономика России и благосостояние россиян - две несвязанные реальности, - СП
00:12  Прорыв китайских ученых: Теперь "уханьское стекло" режет алмазы, как нож масло
00:01  Клоны клонов. Наши ученые создали синтетические человеческие эмбрионы, - The Guardian
Пятница, 16.06.2023
22:46  Песков объяснил фразу Путина "хрен им". Переводчик с русского
21:27  В Казахстане предлагают пополнить свою армию украинскими боевиками, - Айнур Курманов
21:20  На Укрфронт перебрасывают прославленных сирийских штурмовиков генерала Сухейля
15:17  Вместо Марата Тажина послом Казахстана в Чехии стал Бакыт Дюсенбаев
15:03  Манилу поманили. Снова китайскому тигру в ухо жужжит американский комар, - Арсений Латов
14:32  На стыке культур: как в Узбекистане зародился уникальный "русский авангард Туркестана?
14:17  Какие полезные ископаемые есть в Таджикистане, и кто их "выкачивает"?
13:52  Qosh Tepa Canal. Станет ли строительство талибами канала Куштепа катастрофой для Узбекистана
13:51  Шизофрения Байдена: Вашингтон хочет вооружить ВСУ кассетными бомбами
13:50  Сокровища шейхов: западных инвесторов можно заменить арабскими
13:46  ОПЕК стремится к независимой энергетической политике, - Янь Юй
13:37  Межэтническая обстановка в Афганистане и ее влияние на обстановку в Республике Таджикистан, - А.Мирзоева
13:14  "Либералы" очень торопятся провести новую приватизацию России, - СП
12:27  Попытки вестернизации Афганистана: Аманулла-Хан и Хамид Карзай. Уроки прошлого для горизонтов будущего, - Д.Борисов, А.Сафаров
12:20  Задержан за взятки заместитель акима Павлодара Калиякбаров
11:37  Афганистан как средство для деколонизации сознания, - Н.Кузьмин
09:18  Выборы в кыргызский Жогорку Кенеш: Ленин в мавзолее переворачивается, - Канат Кожоев
09:11  Пекин приготовил "морской меч" против американцев, - Василий Иванов
09:04  Посол в РФ Ермек Кошербаев пересел в кресло акима Восточно-Казахстанской области
08:36  Вашингтон тайно предлагает Ирану условия разрыва с Россией, - А.Тищенко
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Они хотят повернуть эволюцию вспять. 12 целей мировой элиты, - Андрей Фурсов
15:39 18.06.2023

Наибольшей угрозой современному миру является не демографическая, не климатическая, не энергетическая, как это следует из целого ряда докладов, публикаций… Это все очень важно, но самая важная вещь и самая опасная вещь для современного мира – это та социальная катастрофа, которую верхи мировой капиталистической системы организовали для того, чтобы перевести капитализм в новое состояние, посткапиталистическое.

И это происходит на разных уровнях. Верхи против низов, верхи против среднего слоя. Крайне обострилась и борьба внутри верхов различных региональных групп, клановых групп, различных форм организации. Например, финансисты против промышленников, эксисты против корпоратократов. То есть, иными словами, социальная катастрофа, которая разворачивается, это переход к новой социальной системе.

Все это очень похоже на то, что происходило в Европе с середины XV по середину XVII века, когда на костях прежнего строя создавался новый. И вот эта угроза – самая опасная. Опасность заключается еще вот в чем. Поскольку главным объектом присвоения в посткапиталистическом обществе будут не вещественные факторы производства, духовные, информационные – то есть потребности, ценности, целеполагание человека – то объектом присвоения становится именно духовная сфера.

На конференции в Институте сложности Санта-Фе (США) ультраглобалистами были обозначены следующие цели, которых они хотят достигнуть через 10-15 лет:

1. Отмена частной и личной собственности.

2. Всеобщий базовый доход тем, кто принял "новую нормальность".

3. Отмена наличных денег, замена их цифровой валютой.

(От себя добавлю: цифровая валюта – это не деньги, а средство социального контроля.)

4. Система углеводородных рейтингов для государств и корпораций.

5. Жесткий социальный контроль (камеры на улицах, цифровизация).

6. Рационирование потребляемого продовольствия, энергии и природных ресурсов.

7. Патенты на семенной фонд и ограничение возможности питаться пищевой продукцией собственного производства.

8. Наступление на скотоводство. Перевод основной массы населения либо на искусственную белковую пищу, либо на вегетарианскую.

(От себя добавлю: в Нидерландах, в Харлеме, с 2023 г. запрещается реклама мясных продуктов, мясных блюд в общественных местах. Дальше – больше: по сообщениям СМИ, в октябре 2022 г. в Нидерландах принято решение о принудительном выкупе 600 скотоводческих ферм у их владельцев. Прощай, скотоводство – и высококачественная белковая пища.)

9. Контроль над рождаемостью. (Это депопуляция.)

10. Обязательная вакцинация.

11. Жесткое ограничение альтернативных форм медицинского лечения.

12. Размывание (а в дальнейшем и отмена) половых различий.

Последнее есть не что иное, как удар не только по семье, но и по человеку и человечеству как биологическому виду. Когда-то Энгельс назвал свою работу о цивилизации как о том, что противостоит варварству, "Происхождение семьи, частной собственности и государства". Реализация "Целей…" предполагает уничтожение всего того, что создало человеческую цивилизацию.

Речь не идет просто о присвоении духовной сферы, а ее присвоение становится главной формой производственных отношений, как сказал бы марксист. Так вот, нынешняя борьба за традиционные ценности, которая разворачивается во всем мире, она только по форме относится к прошлому – борьба за традицию, против некоей современности. Это ложный подход. На самом деле, под видом борьбы за традиционные ценности начинает формироваться принципиально новая социальная, если угодно, классовая борьба посткапиталистического общества.

Ультраглобалисты стремятся не просто создать в глобальном масштабе удобный для себя посткапитализм, но, во-первых, перезапустить историю в том виде, в каком она развивалась со времен неолитической революции, то есть последние 10–12 тыс. лет, и направить ее в сторону институциализированного неоварварства, футуроархаики, во-вторых, поставить под контроль (социо-) биологическую эволюцию, повернув ее вспять и превратив основную массу населения планеты в социальных животных без качеств, без идентичностей.

Некоторые говорят, "ну, а что сопротивляться, все равно буржуины сильные, они победят…" Ну, во-первых, не факт, что победят. Во-вторых, не сопротивляться стыдно. Но есть еще одна вещь, вполне прагматичная. И история показывает, что именно так и происходит все в жизни. Дело в том, что ни один новый социальный строй не побеждает нокаутом. Это всегда компромисс. И чем больше зубов у молодого хищника вырвет сопротивление на разном уровне, тем спокойнее и гуманнее, если можно так выразиться, будет новый строй.

Ну, например. Из кризиса феодализма было три выхода. Английский, немецкий и французский. Англия стала гегемоном капиталистической системы, но верхи там настолько задавили низы, что их жизнь была кошмарной даже еще в конце XIX века. Ни Франция, ни Германия гегемонами не стали. Они заняли достойное место, но гегемонами не стали. Однако жизнь низов и среднего слоя и в немецких землях, а с конца XIX века в объединенной Германии и во Франции была на порядки легче и комфортнее, чем жизнь британских низов. Потому что в XVI-XVII веках и немецкое население, и французское активно сопротивлялось новому возникающему строю, и повырывало у него очень-очень много зубов.

Поэтому то, что мы сейчас наблюдаем в разных странах, это сопротивление так называемому прогрессу. (Как говорил Ежи Лец: "Если людоед начинается пользоваться вилками и ножами, это что, прогресс?") Такой прогресс нам не нужен. И в любом случае есть правда социальной системы, есть правда исторического субъекта, людская правда. И поэтому если прогресс в эту правду не умещается, то и хрен с ним, с этим прогрессом.

В чем конкретно может выражаться новая социальная борьба? Это отстаивание традиционных ценностей, отстаивание права на частную жизнь, которого нас хотят лишить. Права воспитывать детей, как мы хотим. То есть, это право быть людьми.

Источник - zavtra.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1687091940


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Законопроект по вопросам выплат детям из Национального фонда прошел первое чтение в Мажилисе
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 июня 2023 года №457
- "Машиностроение - это не только автомобили": На фоне коммунальных катастроф, необходима организация энергетического машиностроения
- Страна горит из-за коррупции и нехватки финансирования
- Техника в лизинг и дешевое финансирование
- Демпартия "Ак жол" требует от акимов всех регионов понизить розничный налог для МСБ до 2%
- В МИД Казахстана обсуждены вопросы многопланового развития сотрудничества с ЕС
- Вопросы противодействия наркомании обсуждены в Генпрокуратуре
- Диалог высокого уровня "Центральная Азия и ЕС" по вопросам политики и безопасности – новый шаг к более тесному сотрудничеству
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  