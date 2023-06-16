|21:37 В Туркменистане 29 июня откроют город Аркадаг
21:09 КырЦИК окончательно аннулировал результаты довыборов в Парламент по Ленинскому округу Бишкека
15:39 Они хотят повернуть эволюцию вспять. 12 целей мировой элиты, - Андрей Фурсов
15:30 Пробитый как дуршлаг "Леопард" поставили в фойе Петербургского эконом-форума. И это правильно, - А.Проханов
15:24 Депутат сейма Литвы Жемайтайтис обвинил евреев в "холокосте литовцев"
14:51 Акылбек Камалдинов - новый посол Казахстана в Хорватии, Нургали Арыстанов - в Южной Корее
14:38 Названа деликатная миссия визита Блинкена в Китай: "Придержать компромат на Байдена"
14:27 "Неразумно выстраивать внешнюю политику России, опираясь на мифических братушек", - И.Шумейко
13:42 Псих захватил заложников в отделении Астанинского банка
13:01 Как Принц Саудовской Аравии обвел США вокруг пальца
12:56 В Казахстане запущена Большая Алматинская кольцевая платная автомобильная дорога
12:48 В Ташкенте представлена книга "Любовь, дружба, вечность Усто Мумина"
11:30 Герман-президент Штайнмайер летит в Казахстан. Крепить "стратегическое партнерство"
11:22 Зачем (кому) Путин достал текст секретного и вполне себе предательского "договора" с Украиной от марта 22 года?
08:31 Как преодолеть водный дефицит в Центральной Азии? - Вл.Прохватилов
08:28 Не ссать! НАТО "сорвалось с цепи"? и готова к войне с Россией? - Владимир Овчинский
08:19 Блинкен все-таки долетел до Пекина, Дележка Тайваня продолжается
07:43 Глава Укрразведки Буданов скорее мертв, чем жив
00:38 Современные т.н. "элиты общества" - это сущее дерьмо, - Михаил Синельников-Оришак
|22:46 Песков объяснил фразу Путина "хрен им". Переводчик с русского
21:27 В Казахстане предлагают пополнить свою армию украинскими боевиками, - Айнур Курманов
21:20 На Укрфронт перебрасывают прославленных сирийских штурмовиков генерала Сухейля
15:17 Вместо Марата Тажина послом Казахстана в Чехии стал Бакыт Дюсенбаев
15:03 Манилу поманили. Снова китайскому тигру в ухо жужжит американский комар, - Арсений Латов
14:32 На стыке культур: как в Узбекистане зародился уникальный "русский авангард Туркестана?
14:17 Какие полезные ископаемые есть в Таджикистане, и кто их "выкачивает"?
13:52 Qosh Tepa Canal. Станет ли строительство талибами канала Куштепа катастрофой для Узбекистана
13:51 Шизофрения Байдена: Вашингтон хочет вооружить ВСУ кассетными бомбами
13:50 Сокровища шейхов: западных инвесторов можно заменить арабскими
13:46 ОПЕК стремится к независимой энергетической политике, - Янь Юй
13:37 Межэтническая обстановка в Афганистане и ее влияние на обстановку в Республике Таджикистан, - А.Мирзоева
13:14 "Либералы" очень торопятся провести новую приватизацию России, - СП
12:27 Попытки вестернизации Афганистана: Аманулла-Хан и Хамид Карзай. Уроки прошлого для горизонтов будущего, - Д.Борисов, А.Сафаров
12:20 Задержан за взятки заместитель акима Павлодара Калиякбаров
11:37 Афганистан как средство для деколонизации сознания, - Н.Кузьмин
09:18 Выборы в кыргызский Жогорку Кенеш: Ленин в мавзолее переворачивается, - Канат Кожоев
09:11 Пекин приготовил "морской меч" против американцев, - Василий Иванов
|КырЦИК окончательно аннулировал результаты довыборов в Парламент по Ленинскому округу Бишкека
21:09 18.06.2023
Центризбирком признал итоги результатов выборов депутата Жогорку Кенеша по Ленинскому округу недействительными. Об этом стало известно 16 июня на заседании комиссии.
Выборы были назначены на 28 мая 2023 года, 40 кандидатов изъявили желание принять участие в выборах. Из них были зарегистрированы 32 кандидата.
В выборах приняли участие 29 кандидатов. В день выборов явка избирателей составила 13,95%. Это 17 тыс. 423 человека из 124 тыс. 908 избирателей.
По итогам подсчета АСУ и ручного подсчета лидировала Дамира Ниязалиева с 35,83% голосами, следом шел кандидат Улан Сариев с 11,88% голосами.
ЦИК 5 июня провел заседание, где заслушал информацию правоохранительных органов о нарушениях в ходе выборов. ГУВД сообщило, что факт подкупа голосов со стороны Ниязалиевой подтвердился и отправило ходатайство на ее привлечение к уголовной ответственности. На основании информации ГУВД ЦИК отменил регистрацию кандидата Ниязалиевой и дал согласие на привлечение к уголовной ответственности.
Также отменили регистрацию кандидата Улана Сариева. Основанием для отмены регистрации стало использование финансовых средств, не заложенных в избирательном фонде. Остальные факты не подтвердились и ходатайство на привлечение к уголовной ответственности не было.
Центризбирком признает результаты выборов недействительными, если итоги голосования на части избирательных участков, охватывающих более одной трети избирателей от общего числа принявших участие в голосовании, будут признаны недействительными. За Дамиру Ниязалиеву проголосовала треть избирателей от общего числа принявших участие в голосовании.
На основании этого рабочая группа ЦИК рекомендовала признать итоги выборов по Ленинскому округу недействительными. Члены Центризбиркома 16 июня поддержали решение рабочей группы.
Подробнее: kg.akipress.org/news:1940137?f=cp