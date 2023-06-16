 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пятница, 16.06.2023
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КырЦИК окончательно аннулировал результаты довыборов в Парламент по Ленинскому округу Бишкека
21:09 18.06.2023

Центризбирком признал итоги результатов выборов депутата Жогорку Кенеша по Ленинскому округу недействительными. Об этом стало известно 16 июня на заседании комиссии.

Выборы были назначены на 28 мая 2023 года, 40 кандидатов изъявили желание принять участие в выборах. Из них были зарегистрированы 32 кандидата.

В выборах приняли участие 29 кандидатов. В день выборов явка избирателей составила 13,95%. Это 17 тыс. 423 человека из 124 тыс. 908 избирателей.

По итогам подсчета АСУ и ручного подсчета лидировала Дамира Ниязалиева с 35,83% голосами, следом шел кандидат Улан Сариев с 11,88% голосами.

ЦИК 5 июня провел заседание, где заслушал информацию правоохранительных органов о нарушениях в ходе выборов. ГУВД сообщило, что факт подкупа голосов со стороны Ниязалиевой подтвердился и отправило ходатайство на ее привлечение к уголовной ответственности. На основании информации ГУВД ЦИК отменил регистрацию кандидата Ниязалиевой и дал согласие на привлечение к уголовной ответственности.

Также отменили регистрацию кандидата Улана Сариева. Основанием для отмены регистрации стало использование финансовых средств, не заложенных в избирательном фонде. Остальные факты не подтвердились и ходатайство на привлечение к уголовной ответственности не было.

Центризбирком признает результаты выборов недействительными, если итоги голосования на части избирательных участков, охватывающих более одной трети избирателей от общего числа принявших участие в голосовании, будут признаны недействительными. За Дамиру Ниязалиеву проголосовала треть избирателей от общего числа принявших участие в голосовании.

На основании этого рабочая группа ЦИК рекомендовала признать итоги выборов по Ленинскому округу недействительными. Члены Центризбиркома 16 июня поддержали решение рабочей группы.
Подробнее: kg.akipress.org/news:1940137?f=cp

Источник - kg.akipress.org
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