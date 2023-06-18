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Блинкен в Китае: Что ищет он в краю далеком? - СП
00:15 19.06.2023

Алексей Маслов о визите госсекретаря США в Поднебесную и о том, что ему там светит
Алексей Песков

Материал комментируют:
Алексей Маслов

Госсекретарь США Энтони Блинкен наконец-то в Пекине, хотя обещал там быть еще в феврале. Тогда не срослось.

О том, "для чего визит" и "почему визит", "Свободная Пресса" попросила рассказать Алексея Маслова, востоковеда, директора Института стран Азии и Африки МГУ:

- Прежде всего нынешний визит Энтони Блинкена - это выполнение обещания, сделанного почти год назад, а именно посетить Китай и урегулировать все основные проблемы между странами. И если бы поездка вновь не состоялось, считалось бы, что у США уже нет никакой гибкости и никаких возможностей договариваться с Китаем. Это первое.

Второй момент: оказалось, что Китай в своих переговорах по урегулированию российско-украинского конфликта пусть и не столь успешен, как хотели бы в Пекине, но при этом довольно много стран, в том числе и европейских, позитивно откликнулись на эту китайскую идею. Тем самым Китай приобрел довольно серьезный имидж как международного миротворца, чего ранее у него не было. И это новая позиция, по которой нужно считаться с Китаем.

Думаю, что главная задача, стоящая перед визитом Блинкена - увязать две позиции. Это отношения США и Китая по тайваньскому вопросу, где нужно показать - Штаты не отступятся от своей позиции, если Пекин будет продолжать поддерживать Россию или, как это сейчас называется, сохранять "пророссийский нейтралитет".

Надо понимать, что Китай сегодня является основным партнером России в области торговли и обмена технологиями, что показал и питерский экономический форум. И если каким-то образом удастся "отжать" Китай от России, то, как считают в США, от этого станет значительно легче Украине.

Вместе с этим обострились достаточно многочисленные вопросы, которые вредят обеим экономикам - и американской, и китайской. Это и коллапс в области торговли высокотехнологичными материалами и инструментами, и прекращение взаимодействия в области новых высоких технологий, включая и сектор микропроцессоров. Идея перенести тайваньские заводы в США оказалась не очень жизнеспособной, ибо это настолько удорожит производство, что вызовет значительный рост стоимости всей электроники как в США, так и по всему миру.

Так что пока главная задача визита - и США, и Китаю отступить от "красных линий", в противном случае следующим шагом может стать только военное столкновение обеих стран в Тайваньском проливе, чего не очень хочется США и, тем более, Китаю. Ведь для США тайваньский вопрос - это просто усиление переговорных позиций в отношениях с Китаем, но никак не желание начать полномасштабную войну.

"СП": По каким вопросам из перечисленных визит Блинкена может оказаться успешным?

- Есть позиция, по которой точно не договорятся - тайваньский вопрос. Для Китая она решается лишь одним образом: Тайвань - это внутреннее дело страны, и никакое внешнее вмешательство тут недопустимо. Здесь никаких изменений ждать не приходится, вопрос останется "незаживающей раной". А вот по улучшению климата во взаимной торговле - тут да, договориться вполне можно.

18 июня 23

Источник - svpressa.ru
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