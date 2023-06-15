Вашингтон исчерпал лимит на эскалацию, - Михаил Макаров

00:19 19.06.2023

Реакция Белого дома на известие о строительстве китайской "шпионской базы" на Кубе показывает, что США не готовы обострять конфликт с Пекином.



Администрация Байдена всячески стремится показать, что в восстановлении контактов с КНР дело пошло на лад.

Похоже, что в Вашингтоне решили как можно скорее погасить шумиху, возникшую в конце прошлой неделе вокруг известия о том, что Китай якобы договорился с Кубой о создании секретной базы для шпионажа за США. Во всяком случае, именно так можно понимать обтекаемые формулировки, с которыми координатор по делам регионов Индийского и Тихого океанов в Совете национальной безопасности Белого дома Курт Кэмпбелл выступил в среду на специальном телефонном брифинге для журналистов.



Признав, что Пекин предпринимает попытки "расширить операции по сбору разведывательной информации" за рубежом, создавать в других странах свои новые "военные объекты", а также комплексы, связанные с космической программой КНР, Кэмпбелл заверил, что Соединенные Штаты борются с этими усилиями "в общемировом масштабе, во многих точках, включая Латинскую Америку" (цитаты по ТАСС). При этом он отказался "вдаваться во все подробности", сославшись на аналитиков, по мнению которых "во многих точках США создали препятствия амбициям китайской стороны, замедлили темпы их реализации или даже остановили их".



О том, что Китай управляет некими военными и разведывательными объектами на Кубе по крайней мере с 2019 года и продолжает расширять свои возможности по сбору разведданных по всему миру, в минувшую субботу сообщил телеканал CNN, сославшись на информацию, полученную от представителя администрации президента США Джо Байдена и двух других неназванных источников.



Как отмечается в публикации CNN, представитель Белого дома заявил, что Китай провел модернизацию своих средств сбора разведданных на Кубе в 2019 году при администрации предыдущего президента США Дональда Трампа, и назвал эту проблему "унаследованной". "Это хорошо задокументировано в отчетах разведки", - сказал чиновник. Другие источники подтвердили, что разведслужбы КНР в течение многих лет шпионили за США с кубинской территории.



О том, что Китай и Куба достигли секретного соглашения о создании на острове базы для электронного прослушивания США, также писали газета The Washington Post и агентство Reuters, отмечая, что база на Кубе станет лишь частью шпионской сети, которой Пекин охватил всю планету.



Начало этому обсуждению положила публикация газеты The Wall Street Journal, которая первой обнародовала информацию про "новый дерзкий геополитический вызов Пекина". По данным издания, для шпионской базы выбрано место в 161 километре от побережья Флориды, что позволит китайским спецслужбам перехватывать электронные сообщения на юго-востоке США, где расположено много военных объектов, а также отслеживать движение американских кораблей. Однако МИД Кубы выступил с опровержением этой информации.



Довольно вялая реакция Белого дома на, казалось бы, столь чувствительный вызов, вполне очевидно объясняется желанием спасти визит главы Госдепартамента Энтони Блинкена в Китай, который должен наконец состояться в ближайшие дни. Эта поездка переносится с февраля - тогда она сорвалась из-за того, что между Вашингтоном и Пекином разгорелся скандал, вызванный нашествием на Северную Америку неопознанных воздушных шаров, в чем Белый дом усмотрел шпионскую атаку со стороны КНР. Как уже отмечал "Росбалт", дело дошло чуть ли не до разрыва контактов на уровне военных - командование китайской армии попросту перестало отвечать на звонки из Пентагона.



Тем не менее сейчас в администрации американского президента Джо Байдена всячески стремятся показать, что дело в восстановлении контактов с Пекином пошло на лад. Неслучайно тот же Курт Кэмпбелл, выступив с дежурным уверением, что США готовы дать отпор "провокационным шагам" Китая в любой точке планеты, тут же подчеркнул, что Вашингтон вовсе не стремится обострять отношения с Пекином. "Мы применяем такой подход к КНР, который предусматривает конкуренцию без скатывания к конфронтации или конфликту", - пояснил он.



Стоит отметить, что премьер-министр Кубы Мануэль Марреро в эти дни находится с официальным визитом в России. В среду у него состоялась встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которой кубинский премьер подчеркнул, что Гавана не поддерживает односторонние западные санкции против России, сообщает сайт Кремля.



Марреро также отметил важность усиления интеграционных процессов и поблагодарил за приглашение Кубы к участию в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) в качестве страны-наблюдателя.



Михаил Макаров

15.06.23