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|От управленческих импотентов – к коалиционному правительству, - каздепутат Смирнова
00:50 19.06.2023
От управленческих импотентов – к коалиционному правительству
Лилия ИГЛИКОВА
Депутат Ирина Смирнова о том, почему зимой мы замерзаем, весной тонем, летом горим, а осенью не досчитываемся "цыплят"