От управленческих импотентов – к коалиционному правительству, - каздепутат Смирнова

00:50 19.06.2023

От управленческих импотентов – к коалиционному правительству



Лилия ИГЛИКОВА



Депутат Ирина Смирнова о том, почему зимой мы замерзаем, весной тонем, летом горим, а осенью не досчитываемся "цыплят"



