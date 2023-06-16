 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 19.06.2023
00:58  Гуантанамо по-европейски. В тюремных камерах мучают даже высокопоставленных политиков, - Игорь Веремеев
00:50  От управленческих импотентов – к коалиционному правительству, - каздепутат Смирнова
00:23  Современный либерализм как отрицание мечты человечества, - Михаил Магид
00:19  Вашингтон исчерпал лимит на эскалацию, - Михаил Макаров
00:15  Блинкен в Китае: Что ищет он в краю далеком? - СП
00:12  Коллапс ИИ: чем грозит самообучение на искусственных данных
Воскресенье, 18.06.2023
21:37  В Туркменистане 29 июня откроют город Аркадаг

21:09  КырЦИК окончательно аннулировал результаты довыборов в Парламент по Ленинскому округу Бишкека
15:39  Они хотят повернуть эволюцию вспять. 12 целей мировой элиты, - Андрей Фурсов
15:30  Пробитый как дуршлаг "Леопард" поставили в фойе Петербургского эконом-форума. И это правильно, - А.Проханов
15:24  Депутат сейма Литвы Жемайтайтис обвинил евреев в "холокосте литовцев"
14:51  Акылбек Камалдинов - новый посол Казахстана в Хорватии, Нургали Арыстанов - в Южной Корее
14:38  Названа деликатная миссия визита Блинкена в Китай: "Придержать компромат на Байдена"
14:27  "Неразумно выстраивать внешнюю политику России, опираясь на мифических братушек", - И.Шумейко
13:42  Псих захватил заложников в отделении Астанинского банка
13:01  Как Принц Саудовской Аравии обвел США вокруг пальца
12:56  В Казахстане запущена Большая Алматинская кольцевая платная автомобильная дорога
12:48  В Ташкенте представлена книга "Любовь, дружба, вечность Усто Мумина"
11:30  Герман-президент Штайнмайер летит в Казахстан. Крепить "стратегическое партнерство"
11:22  Зачем (кому) Путин достал текст секретного и вполне себе предательского "договора" с Украиной от марта 22 года?
08:31  Как преодолеть водный дефицит в Центральной Азии? - Вл.Прохватилов
08:28  Не ссать! НАТО "сорвалось с цепи"? и готова к войне с Россией? - Владимир Овчинский
08:19  Блинкен все-таки долетел до Пекина, Дележка Тайваня продолжается
07:43  Глава Укрразведки Буданов скорее мертв, чем жив
00:38  Современные т.н. "элиты общества" - это сущее дерьмо, - Михаил Синельников-Оришак
Суббота, 17.06.2023
21:49  Токаев принял "важное решение" - восстановить три ранее упраздненных района
21:39  Путин вспомнил о каком-то проекте договора Абрамовича и К с Украиной
20:01  "Полезное" беззаконие: США не оставляют в покое Латинскую Америку, - Сергей Кожемякин
13:39  "Язык массовой коммуникации и информационная война", - новая книга военных лингвистов
12:26  Экс-директор сети кыргызско-турецких лицеев "Сапат" Орхан Инанды приговорен к 21 году лишения свободы
12:16  Найден и вернулся в Казахстан Коран, подаренный Кенесары хану Маралом ишаном
11:51  "Я знаю, что у народа есть претензии к работе госаппарата", - Токаев на курултае увлекся самокритикой
08:48  Российские железнодорожники готовы помочь в строительстве Трансафганской дороги... из ниоткуда в никуда
08:28  СВО в контексте геополитики. "Третий Рим" против глобального Карфагена. - Александр Дугин
07:56  Россия начнет поставки газа в Узбекистан через Казахстан уже в IV квартале 2023 года
00:22  Власти Казахстана передумали выносить вопрос строительства АЭС на референдум. Провал обеспечен
00:18  Экономика России и благосостояние россиян - две несвязанные реальности, - СП
00:12  Прорыв китайских ученых: Теперь "уханьское стекло" режет алмазы, как нож масло
00:01  Клоны клонов. Наши ученые создали синтетические человеческие эмбрионы, - The Guardian
Пятница, 16.06.2023
22:46  Песков объяснил фразу Путина "хрен им". Переводчик с русского
21:27  В Казахстане предлагают пополнить свою армию украинскими боевиками, - Айнур Курманов
21:20  На Укрфронт перебрасывают прославленных сирийских штурмовиков генерала Сухейля
15:17  Вместо Марата Тажина послом Казахстана в Чехии стал Бакыт Дюсенбаев
15:03  Манилу поманили. Снова китайскому тигру в ухо жужжит американский комар, - Арсений Латов
14:32  На стыке культур: как в Узбекистане зародился уникальный "русский авангард Туркестана?
14:17  Какие полезные ископаемые есть в Таджикистане, и кто их "выкачивает"?
13:52  Qosh Tepa Canal. Станет ли строительство талибами канала Куштепа катастрофой для Узбекистана
13:51  Шизофрения Байдена: Вашингтон хочет вооружить ВСУ кассетными бомбами
13:50  Сокровища шейхов: западных инвесторов можно заменить арабскими
13:46  ОПЕК стремится к независимой энергетической политике, - Янь Юй
13:37  Межэтническая обстановка в Афганистане и ее влияние на обстановку в Республике Таджикистан, - А.Мирзоева
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
От управленческих импотентов – к коалиционному правительству, - каздепутат Смирнова
00:50 19.06.2023

От управленческих импотентов – к коалиционному правительству

Лилия ИГЛИКОВА

Депутат Ирина Смирнова о том, почему зимой мы замерзаем, весной тонем, летом горим, а осенью не досчитываемся "цыплят"

Источник - zonakz.net
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1687125000


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Законопроект по вопросам выплат детям из Национального фонда прошел первое чтение в Мажилисе
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 июня 2023 года №457
- "Машиностроение - это не только автомобили": На фоне коммунальных катастроф, необходима организация энергетического машиностроения
- Страна горит из-за коррупции и нехватки финансирования
- Техника в лизинг и дешевое финансирование
- Демпартия "Ак жол" требует от акимов всех регионов понизить розничный налог для МСБ до 2%
- В МИД Казахстана обсуждены вопросы многопланового развития сотрудничества с ЕС
- Вопросы противодействия наркомании обсуждены в Генпрокуратуре
- Диалог высокого уровня "Центральная Азия и ЕС" по вопросам политики и безопасности – новый шаг к более тесному сотрудничеству
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  