Гуантанамо по-европейски. В тюремных камерах мучают даже высокопоставленных политиков, - Игорь Веремеев

00:58 19.06.2023

Гуантанамо по-европейски.

В тюремных камерах мучают даже высокопоставленных политиков

Игорь Веремеев

16.06.2023



Как сообщил Михалис Димитракопулос, адвокат арестованной и находящейся под стражей в Брюсселе гречанки, бывшего вице-президента Европейского парламента Евы Кайли, она подвергалась "пыткам, напоминающим Средневековье". Вот вам и якобы "гуманная и демократическая Европа"!



По сведениям греческого портала Athens News, адвокат сообщил об этом журналистам на минувшей неделе после слушания в Судебном совете, который решал, останется ли Кайли в предварительном заключении или будет временно освобождена с электронным браслетом на лодыжке.



"Госпожа Кайли оставалась в течение 6 часов в одиночной камере, условия ее содержания были ужасными, – поведал журналистам Димитракопулос. – Ее лишили куртки, и она замерзала, ей не дали теплого одеяла, а свет в камере горит круглые сутки, поэтому она не может спать".



"Ей не разрешали мыться, несмотря на то, что она была нездорова и потеряла много крови, – пишет итальянская газета La Stampa со ссылкой на адвоката Кайли. – Она также пожаловалась, что не может видеть свою 22-месячную дочь. Адвокат Димитракопулос с возмущением говорил о "нарушениях прав человека" и добавил, что его подзащитной не давали общаться с адвокатами в течение многих часов, указав, что "такого не бывает даже при диктатуре"".



Ева Кайли, бывший вице-президент Европейского парламента, которую подозревают в коррупции при организации ЧМ-2022 по футболу в Катаре, находится под стражей уже почти два месяца. Несколько недель назад она попросила о переводе под домашний арест при условии ношения электронного браслета. Суда еще не было, а потому предъявленные молодой женщине обвинения пока никак не доказаны, а она сама их отрицает. Но если так в Европе обращаются в тюрьме с депутатом, человеком, занимавшим высокий пост в Европарламенте, то можно себе представить, что ждет в брюссельских застенках простых граждан, не говоря уже об иммигрантах.



Обычно, судя по сообщениям СМИ, европейские тюрьмы больше напоминают гостиницы, о чем бодро рапортуют власти ЕС, приводя в пример исключительно норвежскую тюрьму "строгого режима" в Халдене.



В ней заключенные могут заниматься спортом, слушать музыку в салоне или в камерах и общаться с безоружными охранниками без соблюдения субординации. Именно там отбывает свой 21-летний срок небезызвестный Андерс Брейвик, который в 2011 году убил 77 человек. В его камере три комнаты (спальня, кабинет и комната со спорт-инвентарем), телевизор с игровой приставкой, холодильник и компьютер. Тем не менее в 2016 году Брейвик подал на государство в суд "за слишком жестокие условия".



Но так отнюдь не везде. Это, скорее, исключение. Как сообщила в феврале польская газета Dziennik в статье под заголовком "Гуантанамо в Барчево", в тюрьме этого города в стране, члене ЕС, "заключенных вытаскивают из камер, доставляют в помещения без системы видеонаблюдения, где их затем избивают, оскорбляют, запугивают, душат и даже топят (так называемый waterboarding, пытка водой). В некоторых случаях офицеры надевают на голову заключенных черный мешок или мокрое полотенце".



Один из заключенных подробно описал то, что с ним случилось в июне 2022 года, когда он отбывал срок в Барчево: "... Сначала меня толкнули к стене, поставили к ней лицом, выкрутили руки назад, а потом два офицера потянули меня за ноги, в результате чего я упал на землю. Меня волочили по земле, заламывали руки, поднимали за ноги, когда я лежал на животе, при этом один офицер прижимал коленом шею и бил по голове. Затем полицейские налили в черный мешок для мусора воду, сунули голову в мешок, после чего начали душить, в результате чего я потерял сознание".



Дурной славой пользуется тюрьма "Санте" во Франции. Это – единственная тюрьма, оставшаяся в пределах Парижа, известна своими жестокими условиями содержания заключенных. Многие арестанты покончили с собой, отбывая наказание в "Санте".



Известно, что в 1999 году было совершено самоубийство 124 заключенных. Насилие в этой тюрьме настолько распространено, что заключенные выходят из камер только на четыре часа в день. Причем название этого застенка переводится с французского как "здоровье". Оно дано по названию расположенной рядом улицы, но здоровым выйти из этой тюрьмы непросто.



Другая проблема в тюрьмах Европы – их переполненность. Как сообщила недавно газета The Independent, тюрьмы Великобритании погружаются в кризис из-за переполненности. Согласно статистике, опубликованной Министерством юстиции, сейчас в Англии и Уэльсе насчитывается более 85 тыс. заключенных, а свободных мест в тюрьмах осталось буквально несколько сотен. В тюремных профсоюзах ситуацию сравнили с "пороховой бочкой, готовой взорваться". В попытках исправить ситуацию правительство начало постройку 1000 "камер быстрого размещения", пишет The Independent. Кроме того, в качестве дополнительных мер в одиночных камерах размещают сразу по несколько заключенных.



В то же самое время в Европе существовали и самые настоящие "филиалы Гуантанамо" – печально знаменитой тюрьмы ЦРУ.



Американский еженедельник Newsweek сообщал, что "как минимум в трех странах Евросоюза находились секретные базы ЦРУ, которые работали в рамках глобальной войны с терроризмом". Люди, оказавшиеся в филиалах Гуантанамо, подвергались пыткам и жестокому обращению в Польше, Литве и Румынии.



Однако, как свидетельствует издание, о причастности этих стран к пыткам, которые в соответствии с международным правом представляют собой преступление, фактически было запрещено говорить.



Как свидетельствует Newsweek, заключенного Мохаммеда Аль-Нашири, например, "подвергали пытке инсценировкой его собственной казни, ему приставляли пистолет к голове, и люди, проводившие допросы, угрожали изнасиловать его мать". В другой секретной тюрьме ЦРУ заключенного аль-Хавсави насиловали, а затем его перевели в секретную тюрьму в Литве. Там литовские власти отказывали ему и другим заключенным в медицинской помощи.



Джеймс Митчелл, американский психолог, помогавший разработать программу допросов ЦРУ, сообщил, что те "методы" выходили за границы того, что офис юридического советника Белого дома "разрешал" в своих служебных письмах, чтобы оправдать то, что оправдать невозможно. Однако, судя по садистскому поведению сотрудников секретных тюрем, которое было подробно описано в докладе Сената США, само существование "разрешенных" методов допроса "с пристрастием" зачастую подстегивало и придавало смелости тем, кто проводил допросы, и обеспечивало им прикрытие для применения пыток. Что и практиковалось в секретных тюрьмах ЦРУ в Европе.



Первые сообщения о том, что в Европе могут действовать тайные тюрьмы ЦРУ, просочились в прессу еще в 2005 году. Газета Washington Post сообщила, что ЦРУ создало за рубежом сеть тайных тюрем, в которых заключенные, обвиняемые в терроризме, содержатся и допрашиваются с применением пыток.



"По соображениям безопасности" названия европейских стран в газете опубликованы не были, однако вскоре глава вашингтонского отделения правозащитной организации Human Rights Watch Том Малиновски заявил, что секретные тюрьмы были созданы на территории Польши и Румынии. А польская "Gazeta Wyborcza" опубликовала материал, в котором утверждалось, что в стране находилась "главная европейская секретная тюрьма ЦРУ".



В феврале нынешнего года бывший президент Польши Александр Квасьневский признал, что его правительство дало в свое время согласие на размещение тайной тюрьмы ЦРУ на территории страны, где практиковались пытки.



"Американцы перешли все границы, и мы, вероятно, совершили ошибку, позволив такому поведению полностью выйти из-под нашего контроля", – запоздало признался Квасьневский.



До сих пор в точности неизвестно, закрыты ли после вспыхнувших скандалов эти позорные пыточные застенки американского образца в странах Восточной Европы или же все-таки продолжают действовать тайно. В любом случае, как выясняется, пытки заключенных – привычная практика и в обычных тюрьмах "цивилизованной" Европы.



Создали свои секретные тюрьмы США и на Украине. В частности, в тюрьме Тернопольской области, где имеются подземные казематы. Их "заселили" еще в 2006-2007 гг. заключенными, переброшенными из секретных тюрем ЦРУ Гуантанамо, Бухареста и Познани. Охраняют заключенных, говорят, исключительно американцы.



Правда всплыла после того, как весной 2009 местные власти потребовали тюрьмы убрать. Заключенных перевезли сначала во Львов, а затем в Мукачево. Но потом два подземных этажа тернопольской тюрьмы снова задействовали. При этом киевский режим оказался достойным учеником палачей из ЦРУ – чудовищные пытки в тайных застенках СБУ на Украине сегодня – обычная практика.