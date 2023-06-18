Токаев обнаружил основы государственности в мудрости ханов и биев, - НГ

06:41 19.06.2023

18.06.2023

Президент страны сформулировал главные тезисы идеологии для "Справедливого Казахстана" и "Ответственного гражданина"



Президент Казахстана выступил в Туркестане на заседании Национального курултая с программной речью. Касым-Жомарт Токаев попытался сформулировать новые очертания того, что он назвал "Справедливый Казахстан". Именно его строительство было обозначено в качестве миссии всего токаевского поколения. Однако глубокие корни государственности уходят в правление династий ханов и мудрых биев, которые от Жошы до Кенесары более шести столетий правили в Великой степи.



Токаев подчеркнул, что "сегодняшний Казахстан сильно отличается от того, каким он был три, два и даже год назад". Тем самым подчеркивается принципиальное отличие "сегодня" от предыдущей эпохи Нурсултана Назарбаева. Именно поэтому с гордостью было отмечено, что "Казахстан стал единственной страной в нашем геополитическом регионе, осуществившей в столь сжатые сроки такие кардинальные изменения в политической системе".



Выступление президента Казахстана изобилует массой прекраснодушных пожеланий и ожиданий. Например, утверждается, что для достижения провозглашенных целей необходимо, чтобы "произошла модернизация наших индивидуальных и общественных ценностей и моделей поведения, поменялось мировосприятие нашей нации. Без этого любые преобразования будут напрасны".



И далее "…мы должны… постоянно работать над укреплением своих ценностей, методично избавляясь от всего, что мешает прогрессу страны. Только так мы получим новое качество нации… Иначе мы окажемся на обочине истории и канем в Лету".



Страшная альтернатива, безусловно. Однако до конца непонятно, как именно и в какие сроки нация в состоянии изменить и модернизировать свои индивидуальные и общественные ценности и модели поведения. А главное, насколько понятен Токаеву сам механизм таких трансформаций. Помнится, лет 100 назад большевики уже пытались радикально изменить быт, традиции и культуру местного населения, устроив гонения на религию, ханов и биев, обозвав их басмачами. Фильм "Белое солнце пустыни", кажется, как раз об этом. Саид, Абдулла, свободные женщины Востока, Петруха и солдат Федор Иванович Сухов олицетворяли силы отсталости, прогресса и трансформации.



Токаев делает упор на том, что только ответственные граждане могут построить "Справедливый Казахстан". В основе ответственности лежит честный труд. Здесь Токаев идет дальше православных идеологов российского процветания и четко фиксирует: богатый человек тоже может быть ответственным гражданином. Как известно, отечественные политизированные богословы больше всего любят цитировать евангельскую гипотезу: "Легче верблюду пройти через игольное ушко, чем богатому попасть в рай". Президент Казахстана указывает: "Великий Абай говорил, что приобретение богатства честным трудом является достойным занятием для поистине благородного человека".



В докладе отмечается необходимость продвижения среди молодежи культа труда и предприимчивости. Подчеркивается, что ценен любой честный труд.



Токаев сформулировал восемь направлений идеологической работы, которые должны привести к созданию не только "Справедливого Казахстана", но и "Ответственного гражданина".



Первое. Необходимо усовершенствовать государственную символику. Привести к единому знаменателю гербы регионов и городов; сделать систему государственных наград менее абстрактной; придать государственным премиям персонифицированный характер.



Второе. Необходимо укреплять историческое самосознание нации. Для этого требуется сформировать канонический образ прошлого. Главным инструментом канонизации станет написание истории Казахстана с древнейших времен в семи томах. При этом отмечается значение ономастики (искусство давать имена) как важнейшего идеологического инструмента укрепления исторического самосознания. Четко формулируется требование: "Необходимо прекратить практику присвоения различным объектам имен деятелей советского периода, биографии которых целенаправленно мифологизируются".



Третье. "Необходимо заниматься всесторонней популяризацией нашего культурного наследия". Центральной фигурой здесь видится Ходжи Ахмед Яссауи, родившийся 930 лет назад, "один из столпов нашей духовности", отмечается его огромный "вклад в утверждение ислама во всем тюркском мире".



В качестве отличительной особенности казахстанцев называется то, что они являются "наследниками кочевой цивилизации". "Это один из главных брендов нашего народа, известный всему миру".



Четвертое. Воспитание подрастающего поколения. Здесь с еще большей определенностью указывается на национальную идентичность – успешность. В этом разделе с тревогой говорится о том, что дети, "по сути, воспитываются социальными сетями". "Мы должны всячески оберегать нашу молодежь от негативного влияния глобализации".



Эти риски можно преодолеть с помощью семьи. "Если в казахстанских семьях будет царить счастье и благополучие, то и будущее нашей страны будет светлым". Остается непонятным, правда, почему сейчас во многих семьях не царят счастье и благополучие. И как их достичь?



Такие разделы оставляют устойчивое ощущение утопизма. Да и природа человека в цивилизационном контексте, кажется, не до конца раскрыта.



Такие же вопросы возникают и к тем абзацам текста, где говорится о замусоренности и заплеванности общественных пространств в стране, включая Астану. "Мы добьемся успеха только тогда, когда во всех сферах, на всех уровнях будет ответственность", – утверждает Токаев. Но как этого добиться, если этого никогда и нигде не было? Да и возможно ли?



Пятое. Нужно повысить эффективность информационной политики и развивать креативную индустрию. Ожидается перезагрузка информационной политики. Обращается внимание на книгоиздание. На рынке – 90% художественной литературы поступает из-за границы. (Вероятно, не из Китая.) Это тревожная тенденция. Будет сформулирован специальный список книг для детей.



В то же время Токаев поддержал инициативу по продвижению национальной культуры на платформе TikTok.



Шестое. Необходимо обеспечить качественное экспертно-аналитическое сопровождение государственной политики. Отмечается слабая социологическая и интеллектуальная поддержка политики для "сохранения идеологического суверенитета нашего государства".



Седьмое. Развитие приграничных территорий. Отмечается необходимость создания новых административных районов на приграничных территориях в целях укрепления территориальной целостности.



Токаев сообщил о последовательном расширении применения казахского языка как государственного. Главный мотив состоит, видимо, в том, что "в нашем геополитическом окружении языковая проблематика при определенных условиях может стать инструментом разобщения". Наверное, речь идет все же не о китайском языке.



Восьмое. Работа государственного аппарата, чиновников. Говоря об обновлении управленческого звена, президент Казахстана сделал громкое заявление. Два качества чиновников решающие: профессионализм и патриотизм. А вот "их личная преданность главе государства меня не интересует", – утверждает Токаев. И далее: "Я уже говорил о том, что в результате проведенных реформ президент в Казахстане становится государственным управленцем, менеджером, с которым народ заключает контракт на семилетний срок, обозначенный в Конституции".



Президент Казахстана отметил необходимость полной реабилитации жертв политических репрессий. Речь идет, разумеется, о советском этапе истории.



Представляется, что новый курс Казахстана станет вызовом не только для собственного народа, но и для соседей. В части "для народа" главным будет соприкосновение с неинструментальным прекраснодушием горбачевского толка, быстро ведущим к хаосу. "Для соседей" главным вызовом будет фактический отказ от президентской власти как пожизненного трофея. А это уже ценностное различие.



И, конечно, бросается в глаза полное отсутствие в тексте выступления Токаева места таким проверенным институтам становления справедливости и ответственности, как политическая конкуренция, свобода СМИ, свобода слова, свобода художественного высказывания, права человека.