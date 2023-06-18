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ЦентрАзия продолжает решать энергетические проблемы за счет Москвы, - Виктория Панфилова
06:44 19.06.2023

18.06.2023

Узбекистан пополнит свои резервы российским газом

Центральная Азия пытается решить энергетические проблемы за счет Москвы
Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

Министр энергетики Узбекистана Джурабек Мирзамахмудов и глава "Газпрома" Алексей Миллер подписали контракт на поставку российского газа.
Узбекистан начнет получать российский газ с октября 2023 года. Контракт на поставку топлива был подписан министром энергетики Узбекистана Джурабеком Мирзамахмудовым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером на полях Петербургского международного экономического форума. Таким образом, Россия станет вторым после Туркменистана поставщиком углеводородов в среднеазиатскую республику.
Российский газ будет транзитом проходить через Казахстан по трубопроводу "Средняя Азия – Центр" (САЦ). Вторым подписанным документом между Ташкентом и "Газпромом" стала "дорожная карта" по подготовке газотранспортной системы (ГТС) Узбекистана к приемке и транспортировке российского газа через трубопроводы. Объемы поставок топлива сторонами не уточняются, однако эксперты полагают, что изначально это составит около 2 млрд куб. м в год. Ровно столько нужно Узбекистану для покрытия дефицита энергопотребления в зимний период.

Напомним, что аномально холодная зима вызвала коллапс в энергосистеме стран Центральной Азии. Особенно пострадали Казахстан и Узбекистан. Не допустить энергокризиса было возможно, нужно лишь было ответить согласием на предложение Москвы создать газовый альянс трех государств. Тем более что газотранспортная система имеется. Но антироссийское лобби этих стран выступило против соглашения с Москвой, утверждая, что страны попадут в зависимость от России.

Помимо того что Узбекистану не хватило газа на внутреннем рынке, остановились и его поставки в Китай, по соглашению с которым Ташкент должен экспортировать до 10 млрд куб. м газа ежегодно. Эти обязательства нужно выполнять, в противном случае узбекской стороне это может угрожать неустойками.

Директор Центра исследовательских инициатив Man’o Бахтиер Эргашев назвал подписанный контракт серьезной победой политического и экономического прагматизма и здравого смысла. "Узбекистан неизбежно становится нетто-импортером природного газа. Своей добычи не хватает, а значит, ситуация будет только усугубляться. Последние два года Узбекистан покупал газ у Туркменистана. Но Туркменистан – капризный партнер, с которым сложно выстраивать долгосрочные отношения. Сегодня ситуация изменилась – у Узбекистана два поставщика углеводородов: Россия и Туркменистан, а значит, и договорные позиции для Ташкента улучшились", – сказал "НГ" Эргашев. По его мнению, те, кто говорил о том, что Узбекистан попадет в зависимость от России, сильно просчитались. "Узбекскому правительству удалось справиться с давлением противников поставок газа из России и достичь желаемого результата. Объемы на первых порах будут скромными и несравнимыми с теми, к которым привык "Газпром", но в будущем Узбекистан может стать серьезным покупателем природного газа. Россия также стремится развивать сотрудничество с Узбекистаном, рассматривая его как потенциально крупного покупателя российского газа", – подчеркнул Эргашев, отметив, что теперь так же тихо и последовательно нужно продвигать с Росатомом проект по строительству атомной электростанции.

Доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД РФ Александр Князев считает, что говорить о полноценном газовом альянсе между Россией, Казахстаном и Узбекистаном преждевременно. "Несмотря на поставки российского газа на север Казахстана и участие российских компаний в развитии местной газовой сети, будущие поставки газа в Узбекистан через Казахстан не являются стратегическим решением, а скорее временным, для устранения проблем в энергетическом секторе Центральной Азии", – сказал "НГ" Князев. По его словам, российские поставки лишь покрывают срочные потребности Узбекистана и Казахстана. Для создания альянса необходима международно-правовая база и заключение долгосрочных контрактов.

"Для России также интересен Туркменистан, через который российский газ может пойти в Китай и на юг. Это может быть осуществлено через проект ТАПИ или через Иран, который выразил готовность стать газовым хабом для Среднего Востока и Южной Азии. Только когда все эти факторы будут учтены на многосторонней основе и начнут функционировать, можно будет говорить о настоящем газовом альянсе", – полагает эксперт.

По словам Князева, в настоящее время речь идет о серьезных, но отдельных контрактах, которые помогут Узбекистану в зимний период и в исполнение обязательств перед Китаем. "Российский газ поможет компенсировать дефицит не только внутри Узбекистана, но и выполнить экспортные обязательства Узбекистана", – говорит Князев.

Что же касается поставок газа из Туркменистана в Узбекистан, то, по мнению Князева, это не особо надежный экспортер. Он напомнил, как в лютые морозы Ашхабад без предупреждения прекратил поставки топлива, якобы из-за проблем в туркменской ГТС. По мнению эксперта, это могло быть связано с изношенностью и низкой эффективностью инфраструктуры, для модернизации которой требуются серьезные инвестиции. "Существует также опасность возникновения критической ситуации с поставками газа в Китай из Туркменистана. Поэтому вопрос поставок российского газа в Туркменистан, чтобы он мог выполнять свои обязательства перед Китаем, также стоит на повестке дня между Москвой и Ашхабадом", – отметил Князев.

Туркменский эксперт по Центральной Азии Сердар Айтаков в интервью "НГ" сказал, что сотрудничество Туркменистана с ближайшими соседями по СНГ в газовой сфере могло бы стать разумным и дополняющим все другие планы по продаже газа компонентом региональной кооперации и соответственно источником дохода. "С приходом к власти Сердара Бердымухамедова вектор на региональное энергетическое сотрудничество с соседями стал усиливаться – начались продажи газа в Казахстан и Узбекистан, электричества в Киргизию. Однако отсутствие проактивной политики туркменских властей и увлеченность трансконтинентальными проектами вроде ТАПИ, поставок газа в Европу привели к тому, что место основного поставщика газа в Казахстан и Узбекистан может занять Россия", – считает Айтаков. По его мнению, туркменские власти продолжают с упорством обреченного прилагать массу усилий для реализации ТАПИ и Транскаспийского проекта, упуская более реалистичную выгоду регионального центральноазиатского сотрудничества.

Эксперт обратил внимание на то, что ГТС бывшего СССР, а также более поздние проекты позволяют с минимальными затратами объединить национальные газотранспортные системы стран региона в единую газовую сеть, создав региональный рынок, сократив издержки, и купировать политические, энергетические и иные риски. Но для этого нужна политическая воля и компетентность руководства разных уровней и проактивная политика с проработанным горизонтом планирования, учетом регионального взаимодействия не только в газовой сфере, но и в водной политике, региональном рынке труда, устранении барьеров во взаиморасчетах, упрощения таможенных процедур, визовых барьеров.

Источник - НГ
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