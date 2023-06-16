КырГКНБ задержан замминистра энергетики Жакыпов. Крал уголь

12:01 19.06.2023

ГКНБ задержал замминистра энергетики Мирлана Жакыпова и коммерческого директор ГП "Кыргызкомур" по факту хищения 16 тыс. тонн угля для Бишкекской ТЭЦ



ГКНБ задержал заместителя министра энергетики Мирлана Жакыпова и коммерческого директора ГП "Кыргызкомур" А.С. Об этом сообщили в пресс-службе ГКНБ.



В ГКНБ сообщили о расследовании уголовных дел в отношении должностных лиц Министерства энергетики и подведомственных ГП "Кыргызкомур" филиалов "Иссык-кульское пароходство" и погрузочно-разгрузочного пункта в г.Балыкчы.



Расследование, как указали в ГКНБ, проводится "по факту многомиллионных хищений угля, предназначенного для ТЭЦ г.Бишкек".



"Следствием установлено, что членами т.н. "угольной мафии", в которой состояли высокопоставленные сотрудники вышеуказанного Министерства и подведомственных ему учреждений, в период с 2021 по 2023 годы, во время перевозки угля от месторождения "Кара-Кече" до г.Балыкчы на большегрузных автомобилях и из г.Балыкчы до ТЭЦ г.Бишкек по железной дороге, было похищено не менее 15 960,81 тонн угля, на сумму более 40 миллионов сомов", - сообщили в ведомстве.



В ГКНБ сообщили, что за "причастность к вышеуказанным коррупционным преступлениям, создающим угрозу срыва работы столичной ТЭЦ и наносящим существенный ущерб государственному бюджету", 18 июня 2023 года были задержаны заместитель министра энергетики Кыргызской Республики М.Ж. (Мирлан Жакыпов - прим.), а также коммерческий директор ГП "Кыргызкомур" А.С.



"ГКНБ Кыргызской Республики продолжается реализация следственно-оперативных мероприятий по борьбе с коррупцией в энергетическом секторе", - говорится в сообщении ведомства.