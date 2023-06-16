КырСудом отпущен вице-премьер Разаков. Не крал $1,2 млн

13:08 19.06.2023

Жениш Разаков отпущен под домашний арест



Первомайский районный суд 16 июня отпустил из-под стражи вице-премьер-министру Женишу Разакову. Ранее он содержался в СИЗО-1.



Как сообщили 19 июня редакции "Сводка АКИpress" в пресс-службе Первомайского райсуда, следователь Следственной службы МВД заявил ходатайство об изменении меры пресечения и Разакова отпустили под домашний арест до 24 июня.



Разаков был задержан 24 января по подозрению в мошенничестве и в злоупотреблении должностным положением. По версии следствия, осенью 2017 года Разаков, пользуясь своей должностью, взял $1 млн у Б.М. на совместный бизнес, но обманул. В сентябре 2022 года потерпевший обратился в милицию.