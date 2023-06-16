 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Митрополит Александр подарил Токаеву впервые изданный на казахском языке христианский молитвослов. Оно ему надо?
14:07 19.06.2023

Митрополит Александр подарил Токаеву впервые изданный на казахском языке молитвослов Фото: akorda.kz
Президент принял митрополита Астанайского и Казахстанского Александра, сообщает Zakon.kz.
По информации Акорды, в ходе встречи глава государства отметил значительный вклад Православной церкви Казахстана в укрепление государственно-конфессиональных отношений, продвижение духовных ценностей и межрелигиозного диалога.

Президент подчеркнул, что благодаря общим усилиям в нашей стране обеспечивается мирное сосуществование представителей многочисленных этносов, исповедующих различные религии.

В этом контексте президент обратил внимание на важность сохранения конструктивного взаимодействия в вопросах поддержания духовной деятельности Православной церкви в Казахстане, а также необходимости развития социальных и просветительских программ.

В свою очередь митрополит Александр выразил поддержку в укреплении мира и единства на благо процветания Казахстана и подарил президенту впервые изданный на казахском языке молитвослов.

27 апреля 2023 года в Казахстане впервые вышел в свет православный молитвослов на казахском языке. Все тексты в молитвослове опубликованы на казахском языке с параллельным переводом на русский.

Анастасия Стативкина

Источник - Zakon.kz
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