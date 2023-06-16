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|Якобы по протесту жителей Конаева казвласти запретили концерт Лепса. Симпатизируют Украине
14:46 19.06.2023
Концерт российского певца в городе Конаеве отменили после массовых жалоб местных жителей. Об этом рассказали в пресс-службе казино, где должно было пройти выступление Григория Лепса, сообщает Zakon.kz.
Планировавшийся 8 июля в Конаеве концерт российского певца Григория Лепса не состоится. Отмена концерта вызвана негативной реакцией жителей Казахстана на обещание певца выплачивать по 1 миллиону рублей за подбитый танк Вооруженных сил Украины.
"Компания Makao Luxury Village Resort, предоставившая свою концертную площадку для организации выступления Григория Лепса, приняла решение разорвать договор с организаторами концерта в одностороннем порядке. Возврат билетов осуществляется по месту их приобретения", - говорится в заявлении пресс-службы.
Против проведения концерта Григория Лепса выступили жители города Конаева. В частности, официальное заявление акимам Алматинской области и Конаева с требованием отменить концерт направил гражданский активист Тимур Кусаин.
15 июня российские артисты Николай Басков и Григорий Лепс объявили, что выплатят российским военным 1 миллион рублей за каждый уничтоженный танк Leopard ВСУ. Позднее к их инициативе присоединился и певец Юрий Антонов.
Азат Жумаханов