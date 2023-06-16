Украина является главным мировым тупиком, в котором решается судьба американской власти, - С.Вуячич

15:14 19.06.2023 Geopolitika.news

Хорватия



В плену русофобии и русофильства



Украина является главным мировым тупиком, в котором решается судьба американской власти, пишет Geopolitika.news. Запад вновь "разморозил" русофобию. Внешнюю "российскую угрозу" используют для того, чтобы минимизировать внутреннюю и пополнить военный бюджет для поддержания гегемонии в мире.



Саня Вуячич (Sanja Vujačić)



Лучше всего, чтобы на Украине победило мирное решение чата GPT.



"География служит прежде всего войне".



"Под геополитикой мы подразумеваем всякое соперничество за влияние или власть над территориями и населением, которое там проживает".

Ив Лакост



Влияние российских спортсменов на войну и мир на Украине равно влиянию большинства французов и их профсоюзов на пенсионную реформу, то есть равно нулю!



Внутри западного блока не утихают призывы наказать или исключить российских спортсменов из международных спортивных соревнований. Поскольку европейцы точно не хотят меряться силами непосредственно с русскими или через украинцев и на их территории, они мешают "русскому агрессору" побеждать на поле культуры и спорта (мягкая сила).



В этой связи с самого начала вооруженного конфликта на Украине укоренился стандартный антирусский нарратив, который призван отражать и поддерживать единство Североатлантического альянса и Европейского Союза в поддержке Украины против русофилов. И снова подтвердились слова Редьярда Киплинга о том, что "первая жертва войны - всегда правда".



Любой вдумчивый взгляд на этот самый крупный вооруженный конфликт со времен Второй мировой войны теперь объявляется русофильским, а значит, требующим наказания. Правдой жертвуют настолько, что самозваные геополитические аналитики и военные корреспонденты ежедневно рапортуют в СМИ о победе над русским врагом. При этом они анализируют ситуацию лишь на двадцати процентах украинской территории, которую русские не оккупировали и не аннексировали. Тем самым они совершенно откровенно выражают презрение к жертве неизвестных украинских бойцов, которые уже более года умирают на полях сражений, а мы так ничего и не знаем о реальной борьбе погибших. Также мы не знаем, хотят ли эти молодые люди на самом деле, в отличие от русских, идти на смерть, "защищая наши демократические ценности". Эти глашатаи апокалипсиса, который может накрыть нас всех, если англоязычные силы не сохранят свое доминирование в мире, уверяют нас, что между соседями, русскими и украинцами, больше никогда не будет любви и понимания. Хотя японцы стали самыми ярыми сторонниками американцев только тогда, когда те сбросили на Японию атомные бомбы. А немцы, когда их города сравняли с землей…



Можно сказать, что проигравшие страдают Стокгольмским синдромом, то есть между ними и победителями устанавливается эмоциональная связь.



Таким образом, в случае Украины стоит лишь один вопрос: от какого Стокгольмского синдрома в будущем будут страдать украинцы - от восточного или от западного? Эта борьба ведется даже на теннисных кортах. Спортсмены, которые страдают "западным Стокгольмским синдромом", отказываются меряться спортивными силами с российскими участниками соревнований, и кое-кому это даже может принести большую пользу. Многие из тех, кто еще недавно могли только мечтать о медалях, теперь смогут украсить себя ими, вместо российских спортсменов. Похоже, еще в декабре 1945 года Джордж Оруэлл точно предсказал развитие спорта. Тогда в британской газете "Трибуна", комментируя турне московского "Динамо" по Великобритании, когда у советских игроков появилась возможность сразиться с британцами, констатировал: "В каком-то смысле спорт не имеет ничего общего с честной игрой. Он связан с ненавистью, завистью, хвастовством, неуважением ко всем правилам и садистским удовольствием от лицезрения насилия. Иными словами, спорт - это та же война, только без стрельбы".



Ролан Гаррос



В описанном контексте не удивляет, что украинка Марта Костюк, которую недавно освистали на Ролан Гарросе, поскольку она отказалась пожать руку своей белорусской сопернице, так и не поняла, почему французская публика восприняла ее столь враждебно. Теннисистка, которую победила вторая ракетка мира Арина Соболенко, возмущенно осудила зрителей: "Этим людям должно быть стыдно!" Потом она пояснила: "Должна признаться, я не ожидала того, что произошло сегодня. Когда я была в Великобритании в прошлом году, люди реагировали иначе, даже на улицах. Я ощущала большую поддержку".



Да, теперь больше никто из британцев не поддерживает Костюк и борьбу за "освобождение каждой пяди" бывшей Новороссии. Но они поддержали бы и албанского теннисиста из Косово, если бы он оказался в ситуации, когда ему пришлось бы играть с ракеткой номер один - Джоковичем. Правда, у албанцев сейчас нет такого игрока, а британцы вынуждены сами корить Джоковича за то, что на Ролан Гарросе он "пропагандирует миф о Косово как части Сербии" ("Индепендент"). То, как НАТО и "Силы для Косово" координируют сейчас ситуацию в Косово, в итоге может привести к тому, что в Косово будет больше солдат НАТО и "Сил для Косово", чем сербов. А поскольку и албанцы часто бегут из косовского демократического рая и уже много лет лидируют среди соискателей политического убежища, например, во Франции, то, возможно, в итоге британцы скажут и им, что албанское Косово - миф. Они скажут, что на самом деле Косово и не существовало, в отличие от американской военной базы Бондстил. В этой связи, комментируя недавние столкновения в Косово между сербскими мятежниками и силами Североатлантического альянса, Эммануэль Макрон возложил ответственность за рост напряженности на косовские власти. На что НАТО, чьи четыре тысячи солдат официально находятся в Косово, тут же отреагировал, отправив туда еще семь сотен. Но не для того, чтобы они поддерживали там мир, а чтобы сохраняли тлеющий конфликт между пророссийски настроенными сербами из Косово и проамерикански и проукраински настроенными албанцами.



Пик роста неравенства в пик роста русофобии



Вообще с 1945 года все это западное миротворчество сводится к достижению прекращения огня и замораживанию конфликтов, которые можно "разогреть" в зависимости от текущих геостратегических потребностей. Планета заминирована этими замороженными конфликтами, и мы переживаем исторический момент, который ознаменован не только изменением цикла энергии вместе с изменением цикла власти, но и пиком роста социального неравенства одномоментно с пиком роста русофобии. Вследствие этого мы видим "геополитизацию всего" (от энергетики до спорта) или военную пропаганду. Уже не первый раз в истории ею движет русофобия. Поэтому закономерен вопрос, служит ли русофобия опять для ухода от внутренних проблем, то есть от гнева прекариата из-за роста социального неравенства? Не раздувается ли внешняя угроза ради минимизации внутренней?



Русофобия в XIX веке: подложное "Завещание Петра Великого"



Как утверждает Гай Ларон, профессор международных отношений в Еврейском университете в Иерусалиме, карикатурные изображения русских правителей появились еще в XV веке. В XIX веке антирусское безумие настолько усилилось, что интеллектуальная элита придумала термин "русофобия" для обозначения людей, которые не только испытывали иррациональный страх перед Россией, но и осознанно преувеличивали угрозу, которую она представляет. Эти приступы паники случались не на пустом месте, а происходили в период пикового роста социального неравенства и растущего недовольства рабочих. Русофобия помогала их усмирить. Так она достигла пика в XIX веке и начале ХХ - в момент, когда негодование рабочего класса из-за социального неравенства достигло пика. Европейские либеральные элиты были одержимы Россией.



Особенно в Великобритании. Там в 1817 году, через два года после завершения Наполеоновских войн, британская газета "Морнинг Хроникл" писала, что "русские стремятся, прежде всего, расширять свою территорию", а генерал сэр Роберт Уилсон зашел еще дальше. Он возродил к жизни документ под названием "Завещание Петра Великого", который, как было известно, от начала до конца придумали во Франции в 1812 году для войны с Россией.



В этом подложном документе Петр Великий советует своим наследникам расширять Российскую империю, завоевывая Ближний Восток и Восточную Европу. Это "завещание" преподносилось как центральный элемент русской политики. Хотя его "идеи" были очень далеки от реальности, в которой отношения между Британией и Россией в основном осложнялись из-за новой российской торговой политики. Сначала при правлении Александра I, а потом при Николае I. Эта политика носила протекционистский характер. Она стимулировала развитие русской промышленности в ущерб импорту из Великобритании. Да, Россия и Великобритания воевали во время Крымской войны 1853 - 1856 года, а освоение русскими Кавказа и Средней Азии вызывало страх за британскую колонию Индию. Однако угроза российской армии всегда преувеличивалась.



Как это было в 1884 году, когда извечное русско-британское соперничество за Афганистан пришлось урегулировать Афганской пограничной комиссии. В нее входили генерал Питер Ламсден с британской стороны и Александр Зеленой с российской. В интересах России было сдвинуть границу как можно южнее прежде, чем она будет окончательно закреплена. Поэтому 30 марта 1885 года русские войска напали на афганцев близ оазиса Пандждех, напугав противника вероятностью эскалации конфликта. Британцы испугались настолько, что премьер-министру Уильяму Эварту Гладстону удалось собрать семь с половиной миллионов фунтов стерлингов на борьбу с русскими. Но все улеглось уже к сентябрю, а 22 июля 1887 года стороны подписали окончательный Меморандум о взаимопонимании касательно афганской границы. С той поры остался "завет" о том, что преувеличение угрозы русской армии - лучший способ наполнить военный бюджет британско-американской военной машины.



И вот прошло более года с тех пор, как Российская Федерация начала спецоперацию на Украине, и как воцарился страх из-за возможного конфликта с Россией и ее территориальных претензий, которые преподносятся как подложное "Завещание Петра Великого". Государства, которые поддерживают Украину, обязались оказать ей военную, финансовую и гуманитарную помощь как минимум на 151 миллиард евро, как говорится в сообщение Кильского института, опубликованном четвертого апреля. Безграничной поддержке украинцев предшествовал рост русофобии, который сопровождал рост социального неравенства, и правительства были вынуждены решать эту проблему, как подтверждают материалы авторитетнейших экономистов, таких как Миланович и Пикетти. Внешнюю российскую угрозу привнесли для того, чтобы минимизировать внутреннюю, и чтобы наполнить военные бюджеты необходимые для поддержания англо-американской гегемонии в мире.



Подложное письмо Григория Зиновьева: русофобия в ХХ и XXI веке



В начале ХХ века случилась Русско-японская война (с восьмого февраля 1904 года по пятое сентября 1905). Британцы поддерживали Японию, а французы - Россию. Японская империя победила русское оружие и по Портсмутскому мирному договору получила Ляодунский полуостров и южную половину полуострова Сахалин.



Ненадолго. Советский Союз вернул Ляодунский полуостров, в прошлом китайскую территорию, в августе 1945 года. Он оставался в совместном советско-китайском пользовании до 11 октября 1955 года, когда СССР вернул его Китайской Народной Республике, а Сахалин отошел Советскому Союзу.



Тем временем русская революция 1917 года вызвала новую волну русофобии в Соединенном Королевстве. Просто Россия не только снова мешала свободной торговле, крайне важной отрасли для британской экономики и для сохранения экономическо-политической зависимости колоний от более сильного в экономическом и военном отношении Лондона. Первое коммунистическое государство в мире теперь открыто поддерживало рабочие профсоюзы и антиколониальные движения. Поэтому в 20-е годы прошлого века британские Консерваторы боялись, что коммунистические успехи и пропаганда подорвут основы Британской империи. Это привело к слиянию антирусских настроений с антикоммунистическими. Так, когда в январе 1924 года Лейбористская партия впервые пришла к власти и выступила за торговое сближение с Советским Союзом, консерваторы обвинили ее в сговоре с Москвой. Накануне очередных парламентских выборов в 1924 году они без колебаний запустили в печать новый подложный документ. На этот раз это было письмо, которое якобы подписал Григорий Зиновьев, председатель Коммунистического интернационала. В нем говорилось, что Советский Союз намерен вмешиваться в британские внутренние дела, а точнее помогать на выборах Лейбористской партии. Потом тоже подтвердилось, что документ липовый, и что он был сфабрикован разведкой MI6 ради дестабилизации лейбористов. Как бы там ни было, вернувшись к власти 1927 году, консерваторы разорвали дипломатические отношения с Москвой и продолжили обвинять СССР. Прежде всего в том, что Советский Союз стоит за социальными беспорядками, которые привели к всеобщей стачке 1926 года. Хотя понятно, что спусковым крючком для забастовки стал коллапс британской угольной промышленности.



Русофобская традиция продолжилась в 30-е годы, когда консервативные лидеры видели в Советском Союзе главного врага Великобритании, более серьезного, чем нацистская Германия. Результаты такого подхода нам известны: Вторая мировая война и холокост.



Последовала холодная война и распад Советского Союза. Коммунисты исчезли, но не исчезла русофобия. Ее лишь заморозили до следующего раза.



В XXI веке русские остались "лучшим внутренним и внешним врагом". В сговоре с Москвой обвиняют все внутренние/внешнеполитические движения (сторонников суверенитета), которые выступают за ограничение "свободной торговли", то есть правящей ультралиберальной политики международного обмена, которая поддерживает экономическо-политическую зависимость союзников (необъявленных колоний) от сильного в военном и экономическом плане Вашингтона. Поэтому не станет сюрпризом, если ради оправдания этого тезиса западные СМИ вскоре представят какой-нибудь подложный "имейл Владимира Путина", созданный по образу и подобию подложного письма Зиновьева. Такое письмо фальшивым не признает ни один детектор лжи.



Легко предугадать, что британцам принадлежала бы пальма первенства в распространении такой новости в медиа-пространстве, которое они колонизировали своими ультралиберальными стандартами, обучив им также правящую политическую и экономическую элиту других стран. Список таких государств велик: Соединенные Штаты Америки, Европейский Союз, 56 государств-членов Британского содружества и их союзники… Британский премьер Борис Джонсон продемонстрировал, как это делается. Только покинув Европейский Союз, он "поспешил назвать Россию главной угрозой", посерьезнее исламизма. Тем самым он оправдал расширение британского ядерного арсенала на 45%, а также другие вложения в англо-американские структурные инициативы: создание AUKUS, увеличение военного бюджета, вооруженный конфликт на Украине и соперничество с Китаем в Индо-Тихоокеанском регионе. Русофобией он перекрыл экономический и социальный кризис, который сотрясает Великобританию, и рассчитывал, что победой на Украине остановит ослабление англо-американской структурной власти.



Ловушка Фукидида



По мнению Сьюзан Стрэндж, структурная власть гегемона заключается в его возможности устанавливать правила игры - законы, стандарты - для себя и других. Причем по-хорошему - через международные правительственные и неправительственные организации) или по-плохому - через войну. Подъем Китая и России пошатнул гегемонию. Растущие державы требуют реформы международных отношений, которые мешают им преследовать собственные интересы. Но держава-гегемон отвергает всякую реформу и предпринимает меры (санкции), которые вредят растущим державам. Участвующие государства попадают в ловушку Фукидида, то есть в ситуацию, для которой характерна быстрая эскалация конфликта до точки, когда противоборствующим сторонам только война кажется единственным выходом из тупика. Сегодня Украина является главным среди множества других подобных ей мировых "тупиков", где решается дальнейшая судьба англо-американской структурной власти. Так каковы же теоретические основы экономической концепции, на которой сегодня зиждется структурная власть гегемона?



Физиократия



Эдерн де Баррос, французский исследователь, который изучает авторитарный либерализм французского типа, утверждает, что неолиберальная доктрина президента Эммануэля Макрона, сознательно он пошел на это или нет, берет свое начало в течение экономистов-"физиократов" (от physis "природа" и cratos "господство"). Они считали, что народ не признает естественных закономерностей, и поэтому их нужно навязать, ни о чем народ не спрашивая, как Макрон это сделал с пенсионной реформой. Согласно естественным закономерностям и "теории просачивания благ", которая после Маргарет Тэтчер, Рональда Рейгана, украинских и российских лидеров вдохновила еще и Эммануэля Макрона, богатство должно "просочиться" к остальному так называемому "стерильному" обществу.



Для физиократов продуктивен ("фертилен") только капитал, тогда как труд - издержка производства, как в бухгалтерских книгах колонизаторов-рабовладельцев XVIIIвека. В XXI веке "теория просачивания благ" адаптирована под нужды мафиозного капитализма. Она стимулирует государства, снижая налоги для самых богатых, способствовать дальнейшему росту их благосостояния. Все потому, что разбогатевшие толстосумы снова инвестируют заработанное, и в итоге этим воспользуется все остальное общество (новые рабочие места).



Лучшая иллюстрация "теории просачивания благ" - перетекание денег из одного бассейна в другой. Эта политика, как утверждает президент Эммануэль Макрон, будет более эффективной, чем дополнительное налогообложение богатых ради дальнейшего перераспределения. Правда, его мнение опровергают большинство экономистов. Так, в исследовании Лондонской школы экономики 2020 года, посвященном снижению налогов для богатых, говорится, что это потакание богатым не приносит никаких положительных результатов в области трудоустройства, а только усиливает неравенство.



Именно это столкновение между трудом и капиталом и есть "тупик" ультралиберального финансового капитализма. Однако его упорно обходят вниманием как русофобы, так и русофилы. В отличие от "тупика" в виде вооруженного конфликта на Украине. Как же из него выйти?



"Геополитика Щ и чата GPT"



Русофобы уже провозглашают победу Украины, а русофилы - победу России. Напрашивается третий путь: "послание Щ" (Название песни, с которой Хорватия выступала на Евровидении 2023 года. - Прим. перев.) запущено на орбиту, чтобы "предотвратить грядущий Армагеддон". Ведь на "Щ-языке", "все войны глупы и в них нет победителей - только жертвы". Можно сказать, что подобное "Щ-миротворчество" поддерживает и чат GPT. Будучи производной человеческого интеллекта, он может решить конфликт на Украине только мирными моделями, которым его обучил человек. Но, в отличие от человека, он не боится клейма русофила или русофоба. Так, например, чат GPT предлагает создать демилитаризованную зону вдоль нынешней линии фронта на Украине и отправить туда наблюдателей от международных организаций. Подобная зона сейчас разделяет две Кореи.



Чат GPT может даже проявлять креативность, как человек, то есть вырабатывать решения, что доказывают два письма, которые составил чат, чтобы Олаф Шольц отправил их российским и украинским лидерам. Чат уточняет, что для достижения мира Владимиру Путину нужно сказать: "Мы признаем за Россией законные интересы в области безопасности и убеждены, что она будет лучше защищена в рамках единых структур безопасности по результатам конструктивного диалога".



Чего еще пожелать миротворцу чату GPT, если не успешных переговоров и Щ! Источник - ИноСМИ

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