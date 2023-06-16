Си немножко испек Блинкена, - "Синьхуа"

16:05 19.06.2023

Синьхуа

Китай



Си Цзиньпин встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном



Председатель КНР Си Цзиньпин встретился в Пекине с госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщает "Синьхуа". В ходе беседы политики обсудили проблему обостряющихся отношений Пекина и Вашингтона и заверили друг друга, что никто не стремится к конфликту.



19 июня во второй половине дня по местному времени председатель КНР Си Цзиньпин встретился в Пекине с госсекретарем США Энтони Блинкеном.



В ходе беседы Си Цзиньпин подчеркнул, что мир развивается и времена меняются. Планете нужны стабильные китайско-американские отношения, и от того, смогут ли Пекин и Вашингтон правильно договориться, зависят будущее и судьба человечества. Огромной площади земного шара хватит для развития и процветания как Поднебесной, так и США. Китайцы, как и американцы, уважают себя, уверены в себе и полагаются на себя, и оба народа имеют право на стремление к лучшей жизни. Общие интересы двух государств следует воспринимать всерьез, и в каждом успехе надо видеть возможность для себя, а не взаимную угрозу. В настоящее время международное сообщество обеспокоено статус-кво китайско-американских отношений, не хочет конфликтов и конфронтации между двумя державами, не желает выбирать стороны; надеется на мирное сосуществование и дружеское сотрудничество Китая и США. Вашингтон и Пекин несут ответственность перед историей, людьми и планетой, и во имя этого они обязаны урегулировать отношения, внести свой вклад в глобальное развитие и привнести стабильность, уверенность и конструктивность в неспокойный мир.



Си Цзиньпин отметил, что конкуренция между крупными державами не соответствует веяниям времени и уж тем более не решит проблемы, с которыми сталкиваются сами Соединенные Штаты, и вызовы, стоящие перед планетой. Китай уважает интересы США и не собирается бросать им вызов или заменять их. Точно так же Соединенные Штаты должны также уважать Поднебесную и не наносить ущерб ее законным правам и интересам. Ни одна из сторон не может "лепить" другую по своему желанию и лишать ее законного права на развитие. Пекин надеется, что китайско-американские отношения будут здоровыми и стабильными, и верит, что две крупные державы смогут преодолеть все трудности и найти правильный путь для налаживания связей на основе взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества. Китай надеется, что американская сторона займет рациональную и прагматичную позицию, пойдет навстречу Поднебесной и будет работать вместе с ней, придерживаясь консенсуса, достигнутого во время встречи председателя Си с президентом Байденом на Бали; что она претворит в жизнь соответствующие позитивные заявления в действия и стабилизирует, улучшит отношения между двумя странами.



Блинкен передал председателю Си приветствие от президента Байдена. Он передал слова Байдена о том, что Соединенные Штаты и Китай обязаны разумно регулировать двусторонние отношения, это отвечает интересам как Пекина и Вашингтона, так и всего мира. США полны решимости вернуться к повестке дня, установленной главами двух государств на Бали. Они выполняют обязательства, взятые на себя Байденом, не стремятся к "новой холодной войне", не стремятся изменить систему Китая, не желают противостоять Поднебесной путем укрепления связей с союзниками, не поддерживают "независимость Тайваня" и не намерены начинать конфликт с Поднебесной. Вашингтон надеется на обмены на высоком уровне и поддержание беспрепятственного общения, на ответственное разрешение разногласий, а также стремится к сотрудничеству путем диалога и взаимных обменов.



Председатель Си попросил Блинкена передать привет президенту Байдену.



На встрече присутствовали Ван И, Цинь Ган и другие дипломаты.