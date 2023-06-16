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Еще один город может появиться в Кыргызстане - Шамалды-Сай
16:07 19.06.2023

Turmush - Жители поселка Шамалды-Сай просят дать им статус города районного значения.

Населенный пункт Шамалды-Сай появился в рамках строительства Учкурганской ГЭС, а в 1957 году он получил статус поселка городского типа.

На сегодняшний день поселок городского типа Шамалды-Сай входит в состав города Таш-Кумыр. Согласно последним данным переписи, в городе Таш-Кумыр проживают 36 тыс. 889 человек. Шамалды-Сай является самым густонаселенным пунктом в составе города Таш-Кумыр 11 тыс. 523 человек.



Кроме Шамалды-Сая, в состав города Таш-Кумыр входят поселок городского типа Кызыл-Жар (2 тыс. 418 человек), село Тендик (1 тыс. 571 человек), село Кашкулак-Сай (468 человек), село Чуйут-Сай (517), село Кызыл-Алма (556 человек) и село Кудук-Сай (958 человек).

Жители поселка Шамалды-Сай выступают за выход из состава города Таш-Кумыр. Они неоднократно обращались в вышестоящие государственные органы с просьбой рассмотреть данный вопрос. В итоге была создана специальная рабочая группа.

Как рассказал депутат Таш-Кумырского городского кенеша Асылбек Джумаев, у поселка городского типа есть все возможности преобразоваться и получить статус города районного значения. "Ранее во время рабочей поездки президента Садыра Жапарова и встречи с местным населением в Шамалды-Сае этот вопрос поднимался. Президент тогда говорил, что вопрос будет рассмотрен. Затем вопрос был поднят во время рабочей поездки спикера Жогорку Кенеша Нурлана Шакиева в Аксыйский район. Тогда спикер сообщил, что предложение рассмотрят. В апреле во время рабочей поездки полномочного представителя президента в Жалал-Абадской области Абсаттара Сыргабаева жители вновь подняли данный вопрос.

Спустя время полпред президента издал приказ о создании рабочей группы для проведения мониторинга. На тот момент в поселке Шамалды-Сай проживали 12 тыс. 503 человек, а если с учетом села Тендик (проживают 4 тыс. 378 человек), то общая численность проживающего на этих административных территориях населения составляет 16 тыс. 881 человек. Согласно информации Таш-Кумырского городского отдела Государственной налоговой службы, в 2022 году поселок городского типа Шамалды-Сай перечислил более 30 млн сомов налогов. Но руководство города Таш-Кумыр не уделяет внимание улучшению инфраструктуры поселка Шамалды-Сай, и такая ситуация на протяжении многих лет. Если наш поселок городского типа получит статус города, то при бюджете в 30 млн сомов можно провести работы по улучшению инфраструктуры. Созданная рабочая группа в рамках проводимого мониторинга сравнила наш поселок с городом Кок-Жангак, было озвучено, что в сравнении с городом, где проживают более 12 тыс. 300 человек, ситуация показывает, что у нашего поселка городского типа достаточно потенциала, чтобы получить статус города и развиваться в этом направлении. Итоги работы рабочей группы были направлены в Кабинет министров, но ответа пока не последовало", - сказал член рабочей группы, депутат городского кенеша Асылбек Джумаев.

Группа жителей пгт Шамалды-Сай, которая инициировала вопрос о получении статуса города, проводила свой опрос среди местного населения. Большинство опрошенных, как говорят инициаторы, выступили за придание статуса города поселку Шамалды-Сай.

Как говорит 65-летняя жительница села Тендик Бурулкан Мурзабекова, сейчас жители населенного пункта сталкиваются с рядом неудобств. В селе Тендик она проживает на протяжении многих лет. "Несмотря на то, что административно село относится к городу Таш-Кумыр, расстояние от села Тендик до города составляет 15-20 км. Чтобы оформить какой-нибудь документ, нужно ехать в город. А в селе как - пока утром проснешься, пока закончишь все дела по хозяйству, пока накормишь скот и отправишь на выпас, уже наступает обед. Пока приедешь в Таш-Кумыр, пока дождешься своей очереди, наступает вечер, а ты в итоге можешь и не успеть. И такая ситуация, как мне кажется, не только у жителей села Тендик. Если Шамалды-Сай получит статус города, то нам бы было удобнее ездить туда - Шамалды-Сай ближе к нам", - говорит она.

Председателем рабочей группы по мониторингу был начальник отдела экономики и комплексного развития регионов Аппарата полномочного представителя президента в Жалал-Абадской области Абдыкахар Рахманов. Он сообщил, что итоги направлены на рассмотрение Кабмина.

Рабочая группа по проведению экономического мониторинга в рамках вопроса получения статуса города территориальным управлением Шамалды-Сай города Таш-Кумыр была создана приказом от 6 апреля 2023 года. В состав рабочей группы вошли 11 человек. "Мы провели оценку по всем критериям, сравнили с городом Кок-Жангак. По моей оценке, у Шамалды-Сая есть потенциал для получения статуса города районного значения. Точнее, есть возможности создать аппарат мэрии и проводить работу, но в будущем, в случае получения статуса города, нужно проводить благоустройство и озеленение. Итоги нашей работы мы направили в Кабмин и сейчас ожидаем ответа. Возможно, в рамках проводимой административно-территориальной реформы Шамалды-Сай получит статус города. Что-то говорить пока сложно. С нашей стороны работа проведена", - сказал он.

Населенный пункт Шамалды-Сай появился в рамках строительства Учкурганской ГЭС, а в 1957 году он получил статус поселка городского типа.

Президент Курманбек Бакиев 3 ноября 2008 года подписал Указ "Об упразднении административно-территориальных единиц, находящихся на территориях городов республиканского и областного значений".

Данным Указом в городе Таш-Кумыр были упразднены поселок городского типа Шамалды-Сай и поселок городского типа Кызыл-Джар.

Населенные пункты сохранили свой статус и наименование.

Указом было установлено, что в поселках городского типа и селах, находящихся в составе административно-территориальных границ городов республиканского и областного значений, органы местного самоуправления в виде местных кенешей и их исполнительно-распорядительных органов не формируются.

Источник - turmush.kg
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