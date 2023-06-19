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Провал украинского контр-наступа уже всем очевиден, - Юрий Борисов
18:57 19.06.2023

19.06.2023 | ЮРИЙ БОРИСОВ

ВРИО главы Донецкой народной республики Денис Пушилин критически отозвался о западной военной технике, уничтоженной российскими войсками в ходе украинского контрнаступления: "Не стоит ее… недооценивать, но и… она была переоценена в своих возможностях… Эта техника абсолютно нам по зубам..."

И это общее мнение. Берусь утверждать, что новое качество идущих на Украине боевых действий заключается в достижении явного, а возможно, и решающего превосходства оборонительных, в частности противотанковых, средств над наступательными. В недооценке этого факта заключалась главная ошибка киевских стратегов. Они в какой-то мере, как и все киевское руководство, стали жертвами пропагандистского самообмана. В Киеве и особенно на Западе были сделаны неверные выводы из военных событий прошлого года. В частности, "наступлений ВСУ" в Харьковской и Херсонской областях.

В действительности никаких признаков организованной крупномасштабной наступательной операции на Украине не было. Равно как не было и следов сколько-нибудь значимых потерь российской армии. При этом западная пресса непрерывно восторгалась успехами ВСУ и особо подчеркивала решающую роль в этих "наступлениях" украинских бронетанковых сил. Дескать, они и обеспечили успех. "В результате сентябрьского контрнаступления Украины в Харькове менее чем за две недели было отвоевано более 6 тыс. кв. км удерживаемой Россией территории. За Харьковом последовали значительные украинские успехи на севере Херсона в начале октября и захват остальной части области к западу от Днепра в середине ноября. Танки и другая бронетехника сыграли важную роль в обоих наступлениях, и дальнейшие успехи выглядят вполне вероятными. Такое внезапное изменение военной фортуны подтолкнуло президента России Владимира Путина к политически рискованной частичной мобилизации".

В этом заключался главный самообман западных и украинских стратегов, принявших за свою победу уход российской армии из некоторых регионов с целью улучшения стратегической конфигурации фронта. Стоит напомнить, что в то время ВС РФ испытывали серьезные проблемы с укомплектованием своих подразделений. И держать огромный фронт в его прежней конфигурации было достаточно сложно.

На Западе эти события было истолкованы прямо противоположным и ошибочным образом. Особенно смехотворна фраза о важной роли украинских танков и бронетехники в "наступлении" на Херсон, которое свелось к тому, что русские войска оттуда ушли, а киевские пришли. Практически без боя.

К этому остается добавить, что российская армия с момента начала СВО на Украине не проводила никаких массированных танковых атак, а использовала бронетехнику в основном для засадных действий и в качестве мобильной кочующей артиллерии.

Роковая ошибка украинских полководцев и их пентагоновских кураторов состояла в том, что они опирались на пропагандистские фантомы. На самом же деле то, что мы видели под Запорожьем в начале июня, стало первой в ходе нынешней украинской войны попыткой относительно массированного применения танков в сравнительно крупной наступательной операции. Повторяем еще раз – ничего подобного раньше не было ни с той, ни с другой стороны. Это было первым опытом такого рода, он оказался оглушительно провальным. Внезапно для организаторов "наступа" выяснилось, что заранее подготовленная, насыщенная всевозможными противотанковыми средствами линия обороны ВС РФ практически неприступна для украинского танкового набега, а сами его участники, включая хваленые немецкие "Леопарды", горят на открытой местности от русских ПТУРов, как спички в коробке.

Этот провал имеет стратегический характер, поскольку связан в корне неверным пониманием ситуации на современном поле боя. В этом смысле взятая Киевом и Вашингтоном пауза в дальнейшем развитии контрнаступления вкупе с унылым мычанием киевских спикеров о "тестировании русской обороны" (ценой потери 30% западной бронетехники!) не может рассматриваться иначе, как свидетельство полной растерянности. Снова бросать в атаку последние танки, которые снова пожгут, смысла нет.

Мы оказались на рубежном этапе нынешней украинской войны. Стало вполне очевидно, что хорошо подготовленная оборона, оснащенная достаточным количеством средств ПТО (а также и ПВО – это на будущее), обладает существенным и практически непреодолимым преимуществом перед наступающей армией, основой ударной мощи которой являются танки.

Примерная карта российских оборонительных линий на Южном направлении, составленная по информации западных средств спутниковой разведки

Очень хорошо, что первым на эту проблему нарвался противник, который получил соответствующий урок.

Примерная карта российских оборонительных линий на Южном направлении, составленная по информации западных средств спутниковой разведки

Сегодня на фронте украинской войны возникала насущная необходимость в полноценном осмыслении случившегося и в построении на этой основе принципиально новых подходов к тактике и стратегии нашей армии в ходе СВО.

Разумеется, это отнюдь не означает, что танки – отыгранный козырь, а их боевой потенциал утрачен. Однако практика лобовых танковых атак на мощную оборону не отвечает требованиям времени, и должна быть заменена более гибкими и перспективными тактическими и оперативно-тактическими приемами, в рамках которых широкий маневр сил с выходом механизированных и танковых соединений на оперативный простор снова должны занять подобающее место в стратегии их боевого применения. Иначе мы окончательно упремся в тупик позиционной войны на взаимное истощение к несказанной радости нашего противника.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1687190220


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