Мирзиеев в Тегеране подписал 16 важных документов

19:19 19.06.2023

Узбекистан и Иран подписали ряд документов

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев провел в Тегеране переговоры с президентом Ирана Ибрахимом Раиси. Главы государств подписали заявление об укреплении сотрудничества между двумя странами. Кроме того, принято 15 документов на уровне правительств, ведомств и регионов.

In English Ўзбек тилида O‘zbek tilidaВчера, 22:25 Политика

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в воскресенье в рамках официального визита в Иран провел переговоры с президентом этой страны Ибрахимом Раиси.



Как сообщила пресс-служба президента Узбекистана, главы государств обсудили перспективы сотрудничества двух стран и актуальные вопросы региональной повестки.



Обсуждались возможности для увеличения объемов взаимной торговли, координации сотрудничества в сфере транспорта и логистики. Особое внимание было уделено использованию кратчайших транспортно-логистических коридоров, соединяющих Центральную Азию с Ираном.



Рассмотрена реализация совместных инвестиционных проектов в сферах энергетики, химической промышленности, фармацевтики и медицинских технологий, пищевой промышленности, текстиля, промышленных стройматериалов, машиностроения, приборостроения и электротехники, сельского хозяйства.



Президенты обсудили борьбу с международным терроризмом, наркотрафиком, кибертерроризмом, торговлей людьми и договорились продолжать диалог по вопросам укрепления мира и стабильности в Афганистане.



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На переговорах делегаций в расширенном составе затрагивались вопросы обмена опытом в сферах инноваций, искусственного интеллекта, нанотехнологий, кибернетики и трансфера технологий.



Стороны поддержали развитие межрегионального сотрудничества, в частности, установление прямых контактов между Бухарской областью и провинцией Хамадан, а также городами Самарканд и Исфахан.



Была выражена уверенность, что увеличение регулярных авиарейсов между столицами двух стран будет способствовать росту деловых контактов и взаимного туристического потока.



В целях углубления культурно-гуманитарного сотрудничества принято решение о создании совместной научной группы для глубокого изучения древних рукописей, хранящихся в фондах Академии наук Узбекистана.



Президенты также высоко оценили итоги прошедшего накануне бизнес-форума с участием свыше 200 предпринимателей Узбекистана и Ирана.



По итогам переговоров президенты подписали совместное заявление об укреплении сотрудничества между двумя странами. Кроме того, было принято 15 документов на уровне правительств, ведомств и регионов.



В их числе соглашение между правительствами о преференциальной торговле, программа сотрудничества между Агентством технического регулирования Узбекистана и Национальной стандартной организацией Ирана, план действий по сотрудничеству в области технологий и инноваций.



Приняты меморандумы о сотрудничестве в области создания совместных свободных экономических зон, фармацевтики, транспорта и транзита.



Кроме того, подписаны план совместных мер в области спорта, меморандум о взаимопонимании в области разрешения споров и арбитража, факультативное соглашение по сотрудничеству в области перестрахования и другие документы.