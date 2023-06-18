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|Вне-возрастная узб-гимнастка Оксана Чусовитина завоевала "серебро" на ЧА
19:23 19.06.2023
Оксана Чусовитина завоевала "серебро" на ЧА
Узбекистанская гимнастка Оксана Чусовитина заняла второе место на чемпионате Азии по спортивной гимнастике в Сингапуре. Еще одно "серебро" в копилку сборной добавил Абдулазиз Мирвалиев.
Член сборной Узбекистана по спортивной гимнастике Оксана Чусовитина завоевала серебряную медаль на чемпионате Азии в Сингапуре, сообщила пресс-служба Федерации гимнастики Узбекистана.
Спортсменка получила награду за опорный прыжок, уступив Е Соджон из Южной Кореи. Третье место заняла Алеа Финнеган из Филиппин.
Абдулазиз Мирвалиев также принес в копилку сборной серебряную медаль в опорном прыжке с результатом 14,083. Первое место занял спортсмен из Филиппин Карлос Юло - 14,299, третье место досталось спортсмену из Южной Кореи Джэхо Киму - 13,766.