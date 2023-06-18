Вне-возрастная узб-гимнастка Оксана Чусовитина завоевала "серебро" на ЧА

19:23 19.06.2023

Оксана Чусовитина завоевала "серебро" на ЧА



Узбекистанская гимнастка Оксана Чусовитина заняла второе место на чемпионате Азии по спортивной гимнастике в Сингапуре. Еще одно "серебро" в копилку сборной добавил Абдулазиз Мирвалиев.



