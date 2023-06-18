Возле "Титаника" пропала подлодка с амер-туристами. Гиблое место

19:31 19.06.2023

В Атлантическом океане пропала туристическая подводная лодка, плывшая к "Титанику"



В Атлантическом океане пропала туристическая подводная лодка, плывшая к "Титанику"

Частный глубоководный аппарат, доставлявший туристов к затонувшему лайнеру "Титаник", пропал с радаров. Информацию СМИ подтвердила Береговая охрана США.



В сообщении не уточняется, в какой именно момент на своем пути субмарина перестала отображаться на радарах. Начаты поиски.



Как пишет Independent, частные экскурсии к "Титанику" пользуются популярностью у состоятельных туристов. Общая стоимость восьмидневного тура в сопровождении профессиональных подводников, включающая погружение к судну, находится в диапазоне $100-230 тысяч.



Британский трансатлантический пароход "Титаник" затонул при выполнении своего первого рейса в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года в результате столкновения с айсбергом. На борту находились более 2200 человек - 1317 пассажиров и экипаж. Погибли при самом кораблекрушении 1513 человек, некоторые скончались на борту судна "Карпатия", подобравшего выживших, и вскоре после прибытия на берег. Место крушения расположено в 600 км от побережья канадского острова Ньюфаундленд. Обломки затонувшего "Титаника" были обнаружены в 1985 году экспедицией Роберта Балларда на глубине 3800 метров.



Марта Петрова