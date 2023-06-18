Израильские танки пойдут на Украину: жертвы Холокоста помогают наследникам своих мучителей, - МК

19:33 19.06.2023

Сколько стоит историческая память



Посол Израиля на Украине Михаил Бродский неожиданно заявил, что Бандера, Шухевич и прочие пособники нацистов, конечно, плохие люди, но украинцев, которые возводят на пьедестал активных участников Холокоста, ярых антисемитов, можно понять. Риторика посла менялась весьма стремительно, особенно за последние месяцы. Почему вдруг? Потому что шекели сами себя не заработают.



В первый день 2022 года на Украине прошел традиционный марш в честь Степана Бандеры. На следующий день, 2 января, Израиль осудил марш украинских националистов. В официальном заявлении израильского посольства в Киеве, а Бродский уже был послом, говорилось: "Прославление тех, кто поддерживал нацистскую идеологию, оскверняет память жертв Холокоста на Украине". Посольство требовало от украинских властей провести тщательное расследование антисемитских проявлений во время марша.



В конце апреля уже этого года Михаил Бродский говорил в интервью, что Израиль никогда не согласится с героизацией Бандеры, Шухевича и других украинских националистов, "потому что они поддерживали нацизм". Вот полнее цитата: "Вряд ли кто-то из историков будет спорить с тем, что эти люди поддерживали нацизм, гитлеровскую Германию, выступали на ее стороне. Возможно, они преследовали свои интересы. Но поддержка нацизма всегда шла в комплекте с окончательным решением еврейского вопроса. Потому что одна из идей была - уничтожение евреев". А потом у Бродского спрашивают: "Может ли это повлиять в дальнейшем на отношения Израиля и Украины"? И он отвечает: "Это влияет. Мы не можем убрать эти исторические факты из контекста наших отношений".



И вот сейчас, через полтора месяца, Бродский заявляет, что, конечно, "наш взгляд на такие личности, как Бандера, Шухевич и так далее, сильно отличается от взгляда большинства украинцев". Они и правда "поддерживали идеологию нацизма", "в рамках своей борьбы за независимость Украины они хотели видеть Украину без евреев". Но тут же сглаживает, добавляя: "...так же, как и без поляков, коммунистов и еще много без кого". Но… По мнению посла, "Украина находится в поиске своих героев. Нам эти герои не нравятся, но для большинства украинцев это герои, которые боролись за независимость". Да и вообще, что вы до украинцев-то докопались? Вот, "улицы Бандеры существуют в разных городах Украины так же, как и за границей, например, в США". То есть можно понять, да? Ну, что тут поделать, раз у этих людей такие "герои", вспарывавшие женщинам животы и заливавшие туда кипяток, вырезавшие, в буквальном смысле вырезавшие, ножами, топорами и косами еврейские семьи под корень - от грудных младенцев до стариков, как на жутких кадрах исторической хроники, продемонстрированных Путиным на ПМЭФ. То есть можно "убрать эти исторические факты из контекста отношений", забыть, что у нынешних украинских "героев" "одна из идей была уничтожение евреев"? Ну, глаза хотя бы на это прикрыть.



Зачем? Затем, что сделка по продаже израильских танков на Украину обретает уже реальные черты. 15 июня телеграм-канал "Милитарист" со ссылкой на ливанские СМИ сообщил: "Израильская армия получила предложение продать до 200–300 своих танков Merkava 2 и 3 двум странам, в том числе одной европейской". Сейчас стало известно, что США хотят вывезти не только танки Merkava, но и старые танки Magaсh, которые до этого Израиль просто утилизировал. Но зачем уничтожать, если есть покупатель? Тем более что Magaсh могут обеспечить лучшую выживаемость и огневую мощь, чем танки Leopard 1 и Т-72. По одной из версий, США собираются закупить 220 танков: часть поставок будет осуществлена на Кипр для замены передаваемых ВСУ 41 танка Т-80, а часть в Марокко для компенсации поставок Т-72. Остальные израильские машины пойдут, видимо, на Украину.



Что там Бродский говорил в апреле? "Поддержка нацизма всегда шла в комплекте с окончательным решением еврейского вопроса". Поставка танков жертвами Холокоста режиму, героизирующему нацистов, участников Холокоста, - это уже поддержка нацизма или еще нет? В комплекте она "с окончательным решением еврейского вопроса"? Так сколько стоит память о Холокосте?



И еще. Когда на фронте начнут гореть израильские "Меркавы", жгущих их бойцов объявят антисемитами. И глазом не моргнут.



Авторы: ДМИТРИЙ ПОПОВ



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Первая леди Украины Елена Зеленская приехала с официальным визитом в Израиль. Известно, что она уже провела встречу с президентом Ицхаком Герцогом и его супругой Михаль.



"Спасибо за теплый прием и возможность укрепить наше сотрудничество", - заявила Зеленская в соцсети.



Как отмечают украинские СМИ, ранее посол Украины в Израиле заявлял, что если власти Израиля не прокомментируют заявление президента РФ Владимира Путина о том, что президент Украины Владимир Зеленский является "позором еврейского народа", то визит первой леди может не состояться.



Накануне МИД Израиля заявил местной прессе, что официально пока не станет комментировать слова Путина.



На слова Путина о "позоре еврейского народа" Зеленском ответил МИД Израиля



На прошлой неделе израильские СМИ писали, что впервые в истории Израиль намерен отправить европейским странам - каким, не уточнялось, - более 200 танков Merkava Mk2 и Mk3. Согласно ряду сообщений, конечным получателем танков станут Украина и Польша.