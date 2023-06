Белый дом предложил Тегерану сделку за спиной Кремля, - Игорь Субботин

20:09 19.06.2023

Конгресс возмущен идеей Байдена о неформальном примирении с Ираном

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

18.06.2023



Республиканская партия США и власти Израиля встали в оппозицию стремлению администрации президента Джозефа Байдена заключить с Ираном урезанный вариант соглашения, которое бы привело к ослаблению санкционного давления на Исламскую Республику. Повод для беспокойства обеспечили всплывшие в американских СМИ детали проекта договоренностей с Тегераном. Фактически инициатива представляет собой неформальный меморандум о взаимопонимании. Его авторы выдвигают к Ирану серию требований, некоторые из которых касаются сотрудничества с Россией.

О том, что канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху пытается повлиять на заключение нового соглашения между США и Ираном, сообщила 18 июня корпорация "Кан". По ее оценкам, свежая инициатива Белого дома может оказаться опаснее для Израиля, нежели прежняя идея с восстановлением Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), оригинального "ядерного соглашения" 2015 года. Тем не менее, как отмечает "Кан", Нетаньяху пытается не столько предотвратить оформление сделки, обсуждение которой, судя по всему, уже некоторое время ведется через страны Персидского залива, сколько обеспечить себе свободу маневра в случае, если иранская сторона все-таки тайно двинется к разработке военного атома.



Тревогу по поводу проекта выразил накануне глава комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкл Маккол. "Меня встревожили недавние сообщения, что администрация возобновила "непрямые переговоры" с иранским режимом и что среди результатов этих переговоров, очевидно, одобрение крупных платежей Ирану", – заявил он. По его словам, действия Белого дома саботируют положения принятого в 2015 году Закона о рассмотрении "ядерного соглашения" с Ираном (INARA), который обязывает президента США отчитываться перед Конгрессом о состоянии атомной энергетики Исламской Республики. Маккол подчеркнул: согласно INARA, "все договоренности с Ираном, даже неформальные, требуют представления Конгрессу".



Подробности сделки привела газета New York Times со ссылкой на ряд источников. По их данным, Вашингтон стремится выйти из конфронтационных отношений с Тегераном за счет широкого соглашения, которое бы стало "политическим прекращением огня" между странами. Инициатива охватывает "ядерный" вопрос, предписывая Исламской Республике не обогащать уран выше уровня в 60% и расширить работу с международными инспекторами. В то же время от нее требуют повлиять на поведение шиитских группировок, систематически обстреливающих американские военные объекты в Сирии и Ираке. Вместе с тем США обязывают Иран "воздержаться от продажи баллистических ракет России", отмечают собеседники New York Times.



Признаки того, что иранская сторона не против договоренностей с США, появились неделю назад, когда 11 июня на встрече в Тегеране с официальными лицами верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи заметил: "Нет ничего плохого в соглашениях, однако инфраструктура (ядерной отрасли. – "НГ") должна оставаться нетронутой. Ей нельзя причинять вред: она является плодом усилий других людей". Вместе с тем рахбар подчеркнул, что его страна намерена ограничиться ядерными разработками в гражданской сфере: "Исходя из нашей исламской основы, мы не хотим двигаться к получению оружия". Если бы у Тегерана было соответствующее желание, рассудил Хаменеи, противники не смогли бы его остановить.



В Вашингтоне уже заговорили о том, что одним из последствий возможного американо-иранского соглашения будет дестабилизация обстановки на региональном уровне. Политолог Гордон Чанг, который, как сообщается, консультирует в рамках подготовки к республиканским праймериз губернатора Флориды Рона Десантиса, охарактеризовал инициативу Белого дома по Ирану как прокитайскую. "Администрация Байдена, заключив новую сделку, собирается перебросить Ирану миллиарды долларов, – обратил внимание аналитик. – Тем не менее этот режим с помощью Китая дестабилизирует Персидский залив и Северную Африку. И Тегеран, и Пекин утверждают, что мы враги. Так почему же Байден так стремится помочь им?"



Отдельную опасность, согласно точке зрения критиков, может представлять и подчеркнуто невзыскательный характер сделки. Источники New York Times утверждают, что речь идет исключительно о неформальном соглашении, которое будет требовать от сторон определенного уровня взаимного доверия, несмотря на то что отношения двух государств за последние годы существенно ухудшились. Такой формат договоренностей официально не заставит Исламскую Республику пойти на активные меры по ограничению своего атома. Она будет просто вынуждена поставить на паузу все те разработки, которые есть, и остановить обогащение на одобренном уровне без демонтажа "лишнего" оборудования, подчеркивают ивритоязычные издания.



Тем не менее даже самые жесткие критики иранской политики могут вполне сдать назад. Это демонстрирует разница во мнениях внутри израильского истеблишмента. "Это не широкомасштабный договор, это скорее небольшое соглашение, меморандум о взаимопонимании, – отметил на днях глава комиссии Кнессета (парламента) по иностранным делам и безопасности Юлий Эдельштейн, комментируя усеченный вариант сделки. – Думаю, Израиль может с этим смириться, если (за действиями иранцев. – "НГ") будет установлен реальный надзор".



Пока что США и Иран пытаются договориться об обмене заключенными, который, как ожидается, будет первым этапом на пути к более широким договоренностям.