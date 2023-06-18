Китай запустил первую климатическую суперстанцию в Центральной Азии

20:28 19.06.2023

В Таджикистане начала работу запущенная Китаем суперстанция по наблюдению за климатом и окружающей средой. Она будет собирать данные о загрязняющих воздух веществах и погоде в Центральной Азии.



Китай запустил первую суперстанцию по наблюдению за климатом и окружающей средой в Центральной Азии. Об этом сообщает китайское государственное информагентство "Синьхуа".



Наблюдательная станция, расположенная в таджикском Шахритусе, собирает данные о загрязняющих воздух веществах и метеорологических элементах в ключевых районах Центральной Азии.



Ожидается, что она сможет предупреждать о метеорологических катастрофах и предлагать контрмеры в связи с изменением климата.



Станция является частью сети наблюдения за климатом и окружающей средой, запущенной правительством Китая совместно с другими странами в 2016 году. Сеть включает 20 проектируемых станций в странах и регионах проекта "Один пояс - один путь". На сегодня семь станций сети работают в Китае и одна - в пакистанском Пешаваре.