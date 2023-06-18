Казахстанский футболист впервые догнал по стоимости самого дорогого узбекского игрока

20:46 19.06.2023

Немецкий сайт Transfermarkt опубликовал обновленные данные о стоимости футболистов, согласно которым казахстанский игрок впервые догнал по цене самого дорогого футболиста Узбекистана и Центральной Азии - нападающего итальянской "Ромы" Элдора Шомуродова.



Сам Шомуродов подешевел на 1 млн евро до 6 млн, в то же время полузащитник национальной команды Казахстана и московского ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов на 1 млн евро подорожал и достиг рекордной для казахстанского футбола стоимости в 6 млн евро.



До появления Зайнутдинова казахстанские футболисты, по оценке Transfermarkt, никогда не стоили дороже 2,5 млн евро. Исключение составляет Александр Меркель, стоимость которого достигала 5 млн евро в 2012 году, но это было еще до того, как он стал гражданином Казахстана, за сборную которого в итоге сыграл лишь в трех матчах.



В то же время стоимость самого дорогого узбекского игрока была выше всегда. Так, Шомуродов достигал стоимости 14 млн евро, до него лидировал Одил Ахмедов (до 9 млн евро), еще раньше - Виталий Денисов (до 7 млн евро), до него – Сервер Джепаров и Максим Шацких (до 4 млн евро).



Стоимость состава национальной команды Узбекистана выше, чем сборной Казахстана, - 26 млн евро против 21 млн евро соответственно.



Интересно, что в 2018 году Зайнутдинов, будучи игроком "Астаны", стоил 1,2 млн евро, в то же время Шомуродов, который играл за "Ростов", оценивался в 800 тысяч евро. Тогда самым дорогим узбекским и центральноазиатским игроком был Одил Ахмедов.



Самым дорогим игроком сборной Кыргызстана, по данным Transfermarkt на июнь 2023 года, является Валерий Кичин (700 тысяч евро), сборной Таджикистана - Парвизджон Умарбаев (650 тысяч евро), сборной Туркменистана - Руслан Мингазов (550 тысяч евро).



Бахтиер Зайнутдинов – воспитанник "Тараза". В 2018 году выступал за нур-султанскую "Астану", с которой завоевал золотые медали чемпионата Казахстана. В 2019 году перешел в "Ростов". За полтора года в команде Зайнутдинов провел 35 матчей во всех турнирах и забил четыре мяча. В 2020 году перешел в московский ЦСКА, где выступает по сей день и является одним из основных игроков. В прошедшем сезоне в составе армейцев Бахтиер взял серебро Премьер-лиги и завоевал Кубок России. За сборную Казахстана 25-летний полузащитник провел 29 матчей и забил 12 мячей.



Элдор Шомуродов - воспитанник мубарекского "Машала". В 2015 году перешел в ташкентский "Бунедкор". В 2017 году был приглашен в "Ростов", где за все время провел 91 матч во всех официальных турнирах и забил 18 мячей. В октябре 2020 года перешел в "Дженоа" за компенсацию в размере 7,5 млн евро. Сыграл за генуэзцев в Серии А 31 матч и забил 8 мячей.



В августе 2021 года "Рома" приобрела узбекского форварда за 17,5 млн евро и подписала с ним контракт до 2026 года. По итогам сезона римляне заняли шестое место в Серии А. Шомуродов появился на поле в 28 матчах, в 23 из них узбекистанец выходил на замену. На его счету три гола и четыре голевые передачи.



В январе текущего года Шомуродов перешел в "Специю" на правах аренды. Провел за команду 22 матча и забил один гол. За сборную Узбекистана 27-летний форвард провел 64 матча и забил 37 мячей. Является лучшим бомбардиром в истории национальной команды.