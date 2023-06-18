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Узбекистан договорился с Россией о покупке 2,8 млрд кубометров газа в год
20:47 19.06.2023

Россия будет поставлять Узбекистану 2,8 млрд кубометров газа в год. Об этом говорится в договоре купли-продажи газа, заключенном между компаниями UzGasTrade и "Газпром экспорт", сообщает пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана.



Документ подписали 16 июня по доверенности глава Минэнерго Журабек Мирзамахмудов и председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

Срок действия договора – два года. Импорт российского газа начнется с 1 октября текущего года, Узбекистан будет получать по 9 млн кубометров в сутки.

В Минэнерго подчеркнули, что контракт разработан полностью на коммерческих условиях.

"Это одна из мер, направленных на частичное удовлетворение ежегодно растущей потребности потребителей нашей республики в природном газе и успешное проведение осенне-зимнего сезона", - пояснили в ведомстве.

Стоимость российского газа не конкретизируется. В Минэнерго лишь отметили, что она была согласована исходя из рыночных цен в регионе, стоимости газа в Узбекистане и планов властей республики по реформированию порядка определения цен на основе рыночных принципов.

В ведомстве рассказали, что "дорожной картой" предусмотрены работы по ремонту и модернизации газотранспортной системы Узбекистана. К сентябрю планируется заменить три газоперекачивающих установки, полностью отремонтировать и восстановить 11 различных видов газоперекачивающих устройств, построить 22 км новых магистральных газопроводов и отремонтировать 56 км газопроводов.

ℹ️ О планах России экспортировать газ в Узбекистан транзитом через Казахстан стало известно в конце ноября 2022 года. Тогда Владимир Путин предложил сформировать "тройственный газовый союз" с упомянутыми республиками. Позже появились слухи о том, что российские власти предложили Ташкенту продать газотранспортную систему Узбекистана "Газпрому" и уступить ему права на экспорт газа в Китай. Опасения усилило подписание сторонами "дорожной карты" о сотрудничестве в газовой сфере.

В Минэнерго Узбекистана заверили, что документ предусматривает только поставку природного газа на внутренний рынок в необходимых объемах - строго на коммерческих условиях и при полном сохранении прав собственности на газотранспортную систему страны. В Москве заявили, что идея газового союза не подразумевает никаких политических условий.

В апреле Журабек Мирзамахмудов сообщил, что поставки российского газа планируется осуществлять по магистральному газопроводу "Средняя Азия – Центр".

Источник - fergana.media
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