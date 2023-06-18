Узбекистан договорился с Россией о покупке 2,8 млрд кубометров газа в год

20:47 19.06.2023

Россия будет поставлять Узбекистану 2,8 млрд кубометров газа в год. Об этом говорится в договоре купли-продажи газа, заключенном между компаниями UzGasTrade и "Газпром экспорт", сообщает пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана.



