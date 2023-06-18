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На хрена кыргызам Моргенштерн? - Канат Кожоев
21:26 19.06.2023

19 июня 2023 - Канат Кожоев

На хрена кыргызам Моргенштерн?

С немецкого его фамилия (если она настоящая) переводится как "утренняя звезда". Но Чолпон-то звучит лучше! А англичане моргенштерном называют холодное оружие ударно-дробящего действия в виде металлического шарика с шипами… Вот это нам и вовсе ни к чему.

Кто он такой, этот потерпевший? Один из тех, кто потерпел фиаско из-за своей псевдогражданской позиции, а также содержания и манеры исполнения своих песен. Таких потерпевших сейчас в России много. Родина их не принимает, вот они и ищут площадки для приложения своих "талантов" и сбора денег на хлеб насущный. Раньше в Кыргызстан они не очень-то стремились. А теперь гастролируют с удовольствием.

Сначала к нам очень хотела пожаловать широко известная в узких кругах рок-панк-группа с красноречивым названием "Порнофильмы". В принципе одного названия было бы достаточно, чтобы молча показать группе, где выход, и заколотить дверь. Но музыканты названием не ограничились, вооружившись песнями антироссийской направленности.

Рвались спеть для кыргызстанцев участники рок-группы "Би-2", которых в хвост и в гриву (по той же причине, что и предыдущих господ) гонят с российской сцены, а кушать-то хочется. На безрыбье, решили музыканты, и рак рыба. Можно, дескать, на худой конец помузицировать и для кыргызов. А не тут-то было: концерт отменен, ни "Би-2", ни "Порнофильмы" у нас показывать не будут.

Теперь вот гражданин Моргенштерн (или как там его зовут на самом деле) имел желание дать в Бишкеке единственный концерт 23 июня… Но не поимел возможности: Министерство культуры Кыргызстана не дало ни добро, ни зеленый свет. Почему? Все потому же. "Министерство выступает против проведения культурных событий, противоречащих общественному сознанию, - сказано в заявлении Минкульта. – А творчество российского артиста А.Моргенштерна противоречит традициям и морально-этическим ценностям народа".

О чем поет покинувший Россию "по идейным соображениям" и признанный там иноагентом Алишер Моргенштерн? Об алкоголе, наркотиках, сексе., о себе, любимом. В одной из песен, например, хвастается, что открыл собственный ресторан, накупил пачку автомобилей и удостоился звания "Женщина года". В другом клипе вокалист, извините, смачно рыгает – якобы от передозировки. А как вам, к примеру, песня под названием "Мне пох"? Тоже достаточно "сильно".

И вполне достаточно для того, чтобы на пушечный выстрел не подпускать его к Кыргызстану. Мы пока еще держимся. Мы пока еще переживаем за будущее страны. Мы понимаем, что основная моргенштерновская аудитория – подростки…

Некоторая часть кыргызского общества (вроде бы грамотная его часть) почему-то сочла запрет на скандального певца "пиаром" и "попыткой выслужиться перед Россией". Бросилась напоминать, что Кыргызстан – свободная демократическая страна и у нее свой путь.

Вот с этого места давайте поподробнее. Что значит "свой путь" применительно к кыргызам и Кыргызстану? Это путь морально-нравственного воспитания молодежи, это соблюдение вековых традиций добра, справедливости и внутренней чистоты. Благодаря консерватизму (в лучшем смысле этого слова) мы как раз и сопротивляемся тому, что нам пытаются навязать… Не Россия, заметьте, пытается.

Наши западные "товарищи" не идут напролом, действуют осторожно и аккуратно, но свои ценности потихоньку продвигают. Кыргызы и глазом не успевают моргнуть, как кукловоды играют на самых тонких струнах нашей национальной души и заставляют плясать под свое банджо.

Возьмем нашумевший случай с выставкой феминисток в музее ИЗО в 2019 году. Озвученная идея выставки была прекрасна: привлечение внимания к незавидному положению женщин, борьба за их права. На деле все вылилось в пошлейшие инсталляции вроде гуляющей по залу голой дамы.

Какая связь с Моргенштерном? Самая прямая. Опять под соусом "борьбы за свободу слова" нам навязываются абсолютно чуждые кыргызскому менталитету понятия. И хуже всего, что энное количество вполне разумных кыргызстанцев (имеющих детей, между прочим) не видит в моргенштернах и им подобных никакой угрозы для кыргызского общества.

Страна пока сопротивляется. Не пускает исполнителей, муссирующих вредоносные темы, не позволяет узаконить однополые браки, протестует против обнаженки в государственных учреждениях. Периодические заигрывания наших депутатов с западными "учителями демократии" пока, к счастью, не заканчиваются для государства столь плачевно, как произошло в такой же "стремящейся к независимости и поиску своего пути" Украине.

Легализация однополой любви в обмен на оружие – это ли не четкий отрицательный пример для все, кто рвется дружить с кем угодно – лишь бы не с Россией? Надо бы все же о последствиях задуматься.

Источник - vb.kg
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