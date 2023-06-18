Минюст РФ сообщил о невозможности признать "Ельцин Центр" иноагентом. И смех... и грех

21:30 19.06.2023

Минюст сообщил о невозможности признать "Ельцин Центр" иноагентом



В соответствии с законом о музеях бывших президентов РФ проверки и признание "Ельцин-Центра" иностранным агентом невозможно. Об этом говорится в ответе Минюста, который опубликовал депутат Госдумы Андрей Альшевских.



В ведомстве сослались на норму ФЗ-68 "О центрах исторического наследия президентов РФ, прекративших исполнение своих полномочий".



В конце прошлой недели о проведении проверки деятельности "Ельцин-Центра" сообщил замминистра юстиции Олег Свириденко, пишет ОСН.



Закрыть центр в Екатеринбурге ранее предложило московское отделение "Культурного фронта России".



Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Кремль не в курсе проведения проверок в "Ельцин Центре", но это нормальная работа Минюста.