В батискафе у "Титаника" похоже склеил ласты британский олигарх Хардинг

22:56 19.06.2023

Британский миллиардер Хардинг находится на борту пропавшего возле обломков "Титаника" батискафа



19 июня 2023,

Текст: Валентина Григоренко

Британский миллиардер Хэмиш Хардинг, которому принадлежит компания Action Aviation по продаже и эксплуатации авиатехники, находится на борту пропавшего возле обломков "Титаника" подводного аппарата, сообщили СМИ.



Как пишет Sky News со ссылкой на заявление приемного сына 58-летнего бизнесмена Брайана Заса, поисково-спасательная операция в разгаре. Зас отметил, что все его мысли и мотивы только об отчиме Хэмише Хардинге, субмарина с которым пропала во время осмотра "Титаника", передает РИА "Новости".



Накануне Action Aviation сообщила, что бизнесмен "в настоящий момент находится под водой" в рамках экспедиции к "Титанику".



Ранее компания OceanGate Expeditions подтвердила исчезновение своего подводного аппарата, предназначенного для доставки туристов к месту гибели пассажирского лайнера "Титаник". СМИ сообщили, что на борту подводного аппарата могло быть пять человек.