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Какие страны покоряет кыргызстанский абрикос "желтовласка"?
00:12 20.06.2023

Turmush - В 2021 году в Кыргызстане собрали 522 626 тонн абрикосов. Урожайность составила 41,3 центнера с одного гектара.

Об этом Turmush сообщили в Национальном статистическом комитете страны.

По данным ведомства, Баткенская область лидировала по выращиванию абрикосов - 215 624 тонны.

Далее шла Иссык-Кульская область - 185 855 тонн.

И завершала тройку Ошская область - 63 053 тонны.

В 2022 году по сравнению с 2021-м в Кыргызстане увеличился объем собранных абрикосов - 569 037 тонны. Урожайность также повысилась и составила уже 45,2 центнера с одного гектара.

Лидером среди областей по-прежнему оставалась Баткенская - 262 814 тонны.

Вторую строчку рейтинга занимала Иссык-Кульская область - 193 825 тонн.

На третьем месте была Ошская область - 58 809 тонн.

Рост производства абрикосов в минувшем году произошел за счет увеличения валового сбора в Баткенской и Иссык-Кульской областях. В Ошской области в прошлом году наоборот произошло падение.



Как сообщили Turmush в Министерстве сельского хозяйства, в 2021 году абрикосы из Кыргызстана экспортировали в объеме 4 781,4 тонн на сумму 1 654,4 тыс. долларов.

В 2022 году объем экспорта абрикосов вырос и составил 7 954,1 тонн на 3 250,5 тыс. долларов.

Странами-экспортерами стали 5 стран: Россия, Казахстан, Объединенные арабские эмираты, Беларусь и Украина.

Главным экспортером является Россия - в 2021 году туда отправили 4 001,1 тонн на 1 413,4 тыс. долларов. А в 2022 году в эту страну было экспортировано практически в два раза больше абрикосов - 7 338,1 тонн на сумму 3 005,8 тыс. долларов.

На втором месте стоит Казахстана, куда в 2021 году экспортировали 659,3 тонн на сумму 205,7 тыс. долларов. В 2022 году объем экспорта в эту страну снизился и составил 613,5 тонн, но в денежном выражении вышло больше - 243,2 тыс. долларов.

Что касается Беларуси и Украины, то в эти страны абрикосы экспортировали в 2021 году:
Беларусь - 82,0 тонн на 28,3 тыс. долларов.
Украина - 39,0 тонн на 7,0 тыс. долларов.

В 2022 году в эти страны не было экспорта абрикосов. Украина и Беларусь - 0,0.

Что касается ОАЭ, то в 2022 году туда экспортировали 2,5 тонн на сумму 1,5 тыс. долларов. А в 2021 году в эту страну абрикосы не экспортировали - 0,0.

В сезон сбора урожая абрикосов у кыргызов принято говорить "сары кыздын тою", то есть "свадьба желтовласки". В простонародье садоводы любя называют абрикос "сары кыз". "Желтовласка" - так обычно называют младших дочерей в семье.

В начале июня текущего года Tazabek писал, что в ходе государственного визита эмира Катара Шейха Тамим бин Хамад Аль Тани было подписано 13 двусторонних документов.

Как рассказал заместитель министра иностранных дел Айбек Артыкбаев в интервью "Биринчи радио", эти документы охватывают различные сферы сотрудничества, в том числе и сельское хозяйство, таможенное регулирование и ветеринарию.

Замминистра также сообщил, что ведется работа по экспорту сельхозпродукции в арабский мир, поскольку они заинтересованы в экологически чистой и органической продукции из Кыргызстана.

"Только вчера гости из Катара попробовали нашу черешню, абрикос и клубнику и сразу отметили, что это органически чистый продукт. Изъявили желание экспортировать из Кыргызстана в свою страну", - сказал А.Артыкбаев.

Ранее Turmush писал, что в Баткенской области в этом планируют собрать до 100 000 тонн абрикосов (свежий и тот, что сушат для продажи).

В этом году специалисты отмечают, что абрикос цветет так впервые за 5 лет.



Баткенская область ежегодно экспортирует тысячи тонн свежего и сушеного абрикоса (орук). В сезоне 2022 года стоимость свежего абрикоса за килограмм достигала 230 сомов.

По региону абрикос произрастает на площади около 8000 гектаров. Так называемый белый абрикос ("ак өрүк") - сорт абрикоса, которые созревает быстрее других. Садоводы айыльных аймаков Дара, Кара-Бак, Торт-Куль и Кара-Булак отправили часть урожая на экспорт.

В городе Баткен в сезон это вид абрикоса продавался по цене от 80 до 230 сомов за килограмм, в Кадамжайском районе - от 80 до 100 сомов.

По средним подсчетам, на урожае свежего абрикоса жители региона могли заработать от 200 млн сомов и до 575 млн сомов.

Среди садоводов Баткенской области большой популярностью пользуется сорт "баргек" (без косточки). При заготовке такого абрикоса для последующей продажи его выкладывают, затем окуривают дымом, накрывают полиэтиленом на сутки.

После окуривания абрикос меняет цвет. Далее он должен полежать под солнечными лучами, чтобы потерять воду. После вытаскивают косточку, затем вновь выкладывают. "Баргек" должен сушиться в течение недели.

Цена на "баргек" всегда высокая.

Источник - turmush.kg
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