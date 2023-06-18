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Отмена рейда: что стоит за очередным палестино-израильским обострением
00:17 20.06.2023

Жители Дженина встретили ЦАХАЛ стрельбой

Валентин Логинов
Эльнар Байназаров

Рейд сил ЦАХАЛ в городе Дженин, куда израильские военные направились для задержания подозреваемых в терроризме палестинцев, местное сопротивление встретило стрельбой и коктейлями Молотова. В результате военным Израиля пришлось открыть огонь с боевого вертолета, чтобы обеспечить эвакуацию своих военных. Применение боевой авиации в этом районе - неординарное событие, последний раз такое случалось во времена второй интифады в начале 2000-х. Что происходит в Израиле и какие события вызвали новый виток эскалации - в материале "Известий".

Столкновения в Дженине

В городе Дженине, расположенном на Западном берегу реки Иордан, произошли столкновения между силами ЦАХАЛ и палестинцами. 19 июня израильские силы безопасности осуществили рейд в город с целью арестовать палестинцев, которых в Израиле обвиняют в террористической деятельности. Среди подозреваемых - сын заключенного в израильской тюрьме высокопоставленного лидера ХАМАС (политическое движение, контролирующее сектор Газа) Джамаля Абу Аль-Хаджа.

Автомобиль израильских военных, вошедших в Дженин, подорвался на самодельном взрывном устройстве, заложенном на дороге вдоль пути следования машины, после чего ЦАХАЛ открыла прицельный огонь с вертолета. Эти действия израильских военных стали достаточно резкими - в последний раз боевые вертолеты применялись в этом районе во время второй интифады (вооруженное восстание палестинских арабов против израильской власти на Западном берегу, 2000–2005 годы).

В израильской армии объяснили, что авиация была привлечена с целью эвакуации военных, застрявших в зоне столкновений из-за неисправности военной техники. Ранее ЦАХАЛ избегала применения боевых вертолетов и беспилотников на Западном берегу, опасаясь эскалации напряженности и нежелательного побочного ущерба. Именно поэтому израильский портал Haaretz отмечает, что применение боевой авиации в операциях по эвакуации "весьма необычно".

В результате противостояния уже погибло пятеро палестинцев - самой младшей жертве было 15 лет. Известно, что по меньшей мере 91 палестинец получил ранения, среди них, как сообщают очевидцы, - 15-летняя девушка, в дом к которой залетела пуля.

Также известно о семи пострадавших военных ЦАХАЛ и офицеров пограничной полиции.

Рейд израильской армии палестинцы встретили обстрелами и коктейлями Молотова, пишут очевидцы в соцсетях. В результате израильская армия открыла встречный огонь. Отдельные стычки происходят и на акциях мирных жителей, которые вышли с протестом из-за действий израильской армии.

На одном из видео, распространяемых в Telegram, военнослужащий пограничной полиции избивает вышедшую на акцию протеста женщину. Его отстранили от несения службы до выяснения обстоятельств.

"Пришло время заменить "пинцетную активность" более широкой операцией по уничтожению гнезд террористов в северной Самарии и восстановлению системы сдерживания и безопасности в регионе. […] Пришло время задействовать военно-воздушные и бронетанковые силы", - заявил министр финансов Израиля Бецалель Смотрич, добавив, что он потребует созыва срочного заседания кабинета безопасности правительства.

Больше рейдов и поселений

Еще неделю назад израильские СМИ писали, что ЦАХАЛ якобы приняла решение чаще устраивать рейды в районы Дженина и Шхема, чтобы зачищать территории от палестинских боевиков. В последнее время аресты и обыски со стороны израильских органов правопорядка усилились, однако и количество инцидентов выросло.

Последнее такое столкновение произошло 13 июня - тогда в районе КПП "Рихан" был открыт огонь из движущегося автомобиля по другой машине, в результате ранения получил 33-летний житель поселения Мево-Дотан. После террористы обстреляли военный патруль. В результате завязавшейся перестрелки ранения получили четверо солдат ЦАХАЛ. Уже тогда в прессе высказывались предположения, что ЦАХАЛ может начать предпринимать более интенсивные действия в отношении палестинцев.

Кроме того, 18 июня израильский министр финансов объявил о планах строительства 4560 новых домов в поселениях на Западном берегу - такие действия не поддерживает даже близкий партнер Израиля - Соединенные Штаты. "В соответствии с давней политикой США выступают против таких односторонних действий, которые затрудняют достижение решения о создании двух государств и являются препятствием на пути к миру", - говорится в заявлении Госдепа по этому вопросу.

Именно строительство израильских поселений на Западном берегу реки Иордан остается одним из самых сложных в процессе мирного урегулирования между Израилем и Палестиной. Большинство стран в ООН их считают незаконными с точки зрения международного права, поскольку они находятся на оккупированной территории (Израиль занял ее после шестидневной войны в 1967 году).

Причины обострения

Посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль заявил "Известиям", что ситуация в Дженине напряженная уже достаточно давно.

- Радикальное правое правительство Израиля практикует рейды, убийства и насильственное выселение палестинского народа с его территории. С первого дня работы этого правительства (Биньямина Нетаньяху, с декабря 2022 года. - "Известия") в Дженине практически каждую неделю происходят нападения на палестинцев, умирают люди. У нас уже сотни раненых. Главная и основная цель правой политики нынешнего израильского руководства - установить внутреннее господство в незаконных поселениях, расширить их территорию путем конфискации палестинских земель. То, что происходит в Дженине, может произойти где угодно на Западном берегу, - сказал палестинский дипломат.

В оппозиционной израильской партии "Хадаш" заявили, что причина последней активности ЦАХАЛ - попытка отвлечь внимание общественности от внутренних проблем. В Израиле на протяжении нескольких месяцев проходят многочисленные акции протеста из-за судебной реформы, которую продвигает правительство Биньямина Нетаньяху. Она уже вылилась в политический раскол внутри общества.

- Причина этого нападения - политическая. Новое правительство во главе с Нетаньяху планирует посеять насилие в арабском обществе. Демонстрации за демократию продолжаются в Израиле уже три месяца, поэтому нынешняя военная операция нужна, чтобы отвлечь общество от внутренних проблем, - сказал "Известиям" депутат партии "Хадаш" Хатиб Самир.

Политик отметил, что уровень палестинского сопротивления растет и Израиль, возможно, задействует еще больше войск, чтобы подавить это движение.

Существует и иной взгляд на причины нынешнего обострения: Палестина сама может использовать внутреннюю ситуацию в Израиле, чтобы "прощупать границы возможного", считает эксперт по Ближнему Востоку и Израилю Александр Каргин.

- То, что произошло, с одной стороны, не что-то по-настоящему глобальное - израильские солдаты попросту попали в засаду. Однако сам факт, что палестинская сторона на это пошла, означает, что они почувствовали определенную слабость со стороны Израиля и прощупывают границы возможного, понимая, что в Израиле есть внутренние проблемы и ему, возможно, не до каких-то внешних конфликтов, - сказал эксперт "Известиям".

Действия ЦАХАЛ осудил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк - события в Дженине он назвал "очевидной казнью руками израильских военных". Не нашли поддержку действия израильской стороны и в Египте, который часто выступает посредником в урегулировании израильско-палестинских противоречий.

Источник - Известия
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