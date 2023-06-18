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США заявили о нежелании вести новую холодную войну с Китаем
00:18 20.06.2023

Какие вопросы и с кем Энтони Блинкен обсудил в Пекине

Наталия Портякова

От того, смогут ли США и Китай найти правильный путь к сосуществованию, зависит будущее и судьба человечества. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном, которая прошла 19 июня в Пекине. Американский политик, в свою очередь, подчеркнул: Вашингтон не поддерживает независимость Тайваня и не ищет конфликта с КНР.

Чем завершился визит Блинкена

Блинкену удалось добраться в этом году до Пекина лишь со второй попытки. Его февральская поездка была отменена из-за инцидента со сбитым над США китайским аэростатом, который, по версии Пекина, был сошедшим с траектории метеоспутником, а по мнению американцев - шпионом. Сейчас же США и КНР все же смогли согласовать визит, несмотря на сложности в двусторонних отношениях. Хотя стоит отметить, что стороны затягивали с официальным подтверждением поездки американского госсекретаря до последнего момента.

Главным ее пунктом стала встреча с председателем Си Цзиньпином. Китайский лидер, в частности, подчеркнул: КНР уважает интересы Соединенных Штатов и не будет бросать им вызов. Но аналогичным образом Штаты должны уважать Китай и не наносить ущерба его законным правам и интересам, отметил он. "Китай надеется, что китайско-американские отношения будут здоровыми и стабильными, и верит, что две крупнейшие державы смогут преодолеть все трудности и найти правильный способ ладить друг с другом на основе взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества", - сказал Си Цзиньпин. По его словам, от того, смогут ли США и Китай найти правильный путь к сосуществованию, зависит будущее и судьба человечества.

Энтони Блинкен, ставший самым высокопоставленным чиновником американской администрации, посетившим Китай за последние пять лет, заверил товарища Си в том, что Вашингтон не стремится к новой холодной войне, не хочет изменить китайскую систему и не намерен противостоять КНР путем укрепления союзнических отношений. А также не поддерживает независимость Тайваня и не имеет намерения вступать в конфликт с Китаем.

При этом все последнее время США действовали абсолютно вразрез с теми постулатами, о которых говорил госсекретарь. И другой собеседник Блинкена - глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И - не постеснялся об этом напомнить. В частности, Ван И попросил американскую сторону прекратить раздувать "теорию китайской угрозы", отменить незаконные односторонние санкции против республики, отказаться от подавления технологического развития страны и воздерживаться от вмешательства во внутренние дела КНР.

Днем ранее госсекретарь провел встречу со своим китайским коллегой Цинь Ганом. По итогам почти шестичасовой беседы Госдеп выпустил краткий релиз, где сказано, что переговоры были "откровенными, предметными и конструктивными". Он также пригласил главу китайского МИДа посетить Вашингтон с ответным визитом. В относительно позитивном ключе встречу оценили и в Пекине. Причем итоговое заявление МИД КНР оказалось вопреки традиции даже содержательнее американского. Так, ведомство отметило, что стороны достигли соглашения по четырем секторам, включая поддержание контактов на высоком уровне и продвижение совместной китайско-американской рабочей группы для решения конкретных вопросов при одновременном расширении контактов между людьми и образовательных обменов между КНР и США.

Как отметил в беседе с "Известиями" руководитель Института Китая и современной Азии РАН Александр Лукин, Пекин настроен на конструктивные отношения, поэтому идет на диалог со Штатами, но не сдавая своих позиций. "Американцы тоже настроены на конструктивные отношения, но не сдавая своих позиций, которые заключаются в том, что позиции должен сдать Китай. Поэтому им сложно договориться о чем-нибудь конкретном. Они демонстрируют, что разговаривать-то они хотят, но нет поля для серьезных договоренностей", - пояснил он.

Напомним, одним из самых острых противоречий в последнее время стало стремление США преградить китайцам доступ к самым продвинутым технологиям. Осенью 2022 года Вашингтон принял закон, серьезно ограничивающий экспорт в КНР американских чипов и продажу продукции, произведенной за пределами США по американским технологиям. А в феврале 2023-го Белый дом сумел продавить на аналогичные меры Японию и Нидерланды, где находятся ключевые производители оборудования для полупроводников.

Источник - Известия
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