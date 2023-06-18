Китайский спецназ ВМС спас от пиратов полторы тысячи кораблей

00:25 20.06.2023

Аденский залив стал для Поднебесной почти как собственное море



Константин Ольшанский



Китайский спецназ ВМС завершил очередную миссию в Аденском заливе. За 15 лет патрулирования берегов Африки сомалийские пираты перестали быть мировой угрозой. Правда, китайцы продолжают охранять торговые и рыболовецкие суда: постоянная работа в огромном Аденском заливе позволяет отточить военно-морские навыки.



Против сомалийских пиратов бросили фрегаты, эсминцы и вертолеты



Началась китайская спецоперация у берегов Сомали еще в декабре 2008 года. Горячо приветствовал появление китайцев в Аденском заливе посол Сомали Мохамед Ахмед: он даже в сердцах заявлял, что Пекин должен отправить в Аденский залив "хоть 20 кораблей".



Первая партия включала 2 ракетных эсминца "Хайкоу" и "Ухань" и корабля снабжения "Вейшаньху". С тех пор каждые 4 месяца в Аденский залив отправляется новая миссия, она состоит из 2 боевых кораблей и 1 корабля снабжения.



Поочередно плавают в сторону Африки эсминцы, фрегаты, десантные корабли. Причем, начиная с 30-й миссии (осень 2018 года) командование ВМС Китая решило отправлять в Сомали корабли флотов трех основных театров военных действий.



Боевые корабли, как правило, несут вертолеты: они патрулируют акваторию и охраняют рыболовецкие суда. В конце 2022 года китайские военные моряки отметили необычный юбилей: в Аденском заливе было проведено 1500 боевых операций по сопровождению кораблей.



Ричардс-Бей принял китайцев и россиян



В конце апреля к Сомали отправилась уже 44-я по счету конвойная группа китайских ВМС: в нее входят ракетный эсминец "Цзыбо", фрегат с управляемыми ракетами "Цзинчжоу" и корабль комплексного снабжения "Цяньдаоху", на борту которого находятся два корабельных вертолета. В миссии участвуют десятки спецназовцев (точное число Минобороны Китая, конечно, не раскрывает) и более 700 офицеров и солдат.



До этого в Аденском заливе отработали ракетный эсминец "Наньнин", ракетный фрегат "Санья" и корабль комплексного снабжения "Вейшаньху". Военные корабли прошли более 100 тысяч морских миль и успешно выполнили 20 операций по сопровождению китайских и иностранных судов.



Наиболее же примечательна 42-я конвойная миссия, которая весной вернулась в военный порт Циндао в провинции Шаньдун. Корабли вышли в море в сентябре 2022 года - это были ракетный эсминец с палубными вертолетами "Хуайнань", фрегат с управляемыми ракетами "Ричжао" и корабль комплексного снабжения "Озеро Хох Сил".



Именно эта патрульная группа участвовала в совместных военно-морских учениях России, Китая и Южной Африки в Ричардс-Бее. Причем учения проходили в сложных погодных условиях, а ведь приходилось отрабатывать боевые стрельбы. В совместных морских учениях отработали более 10 разных военных маневров, включая передвижение строем, ликвидацию плавучих мин, борьбу с пиратством и спасение терпящих бедствие кораблей.



Ранее и другие китайские корабли отправлялись из Аденского залива на учения во все уголки земли.



"Патриарх" плавал в Аденский залив уже 5 раз



В 2015 году китайские корабли отрабатывали борьбу с террористами вместе с ВМС Южной Кореи, в 2020 году проводили учения с ВМС Пакистана. А в 2021 году китайские корабли приняли участие в многонациональных учениях "Мир-21", а затем еще и в совместных маневрах с Сингапуром.



Поскольку плавание проходило во время пандемии, корабли из-за жестких ограничений ни разу не заходили в порты. И поставили рекорд самого продолжительного непрерывного морского перехода боевых кораблей под флагом Китая (более 110 тысяч морских миль). С января 2020 года из-за пандемии корабли ВМС Китая больше не заходили в иностранные порты с дружественными визитами.



Китайские корабли из Аденского залива отправлялись и в Европу.



В 2016 году впервые в истории китайские военные корабли приняли участие в "Кильской неделе". В Германию отправился ракетный фрегат "Сянтань".



В 2018 году китайские корабли из Аденского залива снова отправились для участия в "Кильской неделе" в Германии, а также в праздновании 100-летия ВМФ Польши. Корабли по пути заходили с дружественными визитами в порты Греции, Испании, Франции и Италии. В в 2019 году от берегов Сомали китайские корабли отплыли для праздновании российского Дня ВМФ.



"Патриархом" среди китайских кораблей оказался фрегат "Хэньян", который побывал у берегов Сомали уже 5 раз.



Опасность больше целого Ирака



Гигантский Аденский залив (по площади он как Швеция, Узбекистан или Ирак) стал тренировочной площадкой для китайского ВМС. Китайские моряки и спецназовцы отрабатывают здесь не только конвойные функции, но и приемы борьбы с террористами и диверсантами.



К счастью, реальные боевые задачи все реже. Последний захват судна сомалийскими пиратами был в 2017 году. Тогда захватили нефтяной танкер, который следовал из Могадишо из Джибути. Пираты потребовали за корабль выкуп, но когда узнали, что судно принадлежит авторитетному сомалийскому бизнесмену, отказались от выкупа и отпустили корабль. Если в 2018 году было зафиксировано всего 2 эпизода пиратства в Аденском заливе, то в 2021 году - всего один.



Все последние нападения на корабли были у берегов Западной Африки. Так что границы "зоны повышенного риска", которая раньше охватывала почти весь Аденский залив, в сентябре 2021 году заметно сократили. Хотя угроза все еще никуда не делась: капитаны судов, которые проходят транзитом вблизи побережья Сомали, должны быть очень бдительны.