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Франция оказалась в полной зависимости от мигрантов
00:26 20.06.2023

Внесен проект изменений в конституцию Франции для борьбы с миграцией
Мигранты перебираются в ЕС через Средиземное море

Текст: Валерия Вербинина

Уже целые сектора экономики не могут обойтись без мигрантов, а некоторые профессии без них вообще перестанут существовать. Речь, правда, идет не о России, а Франции, где обсуждаются радикальные поправки в миграционных законах – вплоть до изменений конституции страны. О чем именно идет речь и почему в итоге французы дадут мигрантам лишь послабления?

Осчастливив граждан повышением пенсионного возраста, французское правительство недолго думало, что бы еще предпринять полезного для общества, и решило одним махом урегулировать проблему мигрантов.

Однако новый закон, который должен заштопать имеющиеся дыры в законодательстве и смягчить некоторые условия для мигрантов в проблемных секторах экономики, уже стал камнем преткновения между макронистами и правыми – причем не только партией Марин Ле Пен, представители которой традиционно принимают в штыки любые послабления в области иммиграции, но и республиканцами, от которых власть, похоже, даже не ждала подвоха.

Как заявил глава фракции республиканцев в Национальном собрании Оливье Марле, тогда, когда составлялась нынешняя конституция Франции – так называемая конституция Пятой республики – шел 1958 год, и "миграция не была на повестке дня". Ему вторит сенатор-республиканец Брюно Ретайо: речь идет ни много ни мало о "феномене, который сильнее всего повлиял на общество за последние 50 лет". А раз так, его надо включить в конституцию.

Не ограничиваясь одним предложением, республиканцы призвали на помощь правоведов и экспертов и уже составили соответствующий документ. Его цель обозначена как "право Франции суверенно решать, кого она хочет видеть на территории своего государства, а кому имеет право отказать".

Помимо всего прочего, проект предлагает изменить 55-ю статью конституции, которая утверждает, что международные договоры и обязательства ставятся выше местных законов, и статью 88-1 о верховенстве европейского права. Также в проекте говорится об ассимиляции желающих стать гражданами, о квотах на мигрантов, о высылке тех, кто станет угрозой для государства, и об изменении порядка предоставления убежища в случае политических и иных преследований.

Одним словом, проект является прямо-таки бомбой, которая бросает вызов основам Евросоюза. Если предложенный правительством Макрона закон, с одной стороны, позволяет легализовать имеющихся незаконных мигрантов в тех областях экономики, где без них не обойтись, а с другой – ставит препятствия перед новыми мигрантами, предложения республиканцев могут привести только к ужесточению имеющихся правил. По сути, это полная противоположность тому, что предлагает правительство. Откуда же у республиканцев такая смелость?

Дело в том, что у Макрона и премьер-министра Элизабет Борн нет шансов провести в июле через парламент свой проект закона, если их не поддержат республиканцы. Последние, продемонстрировав жесткую позицию (по крайней мере, на начальном этапе), во-первых, набирают политические очки, а во-вторых, фактически перехватив повестку партии Марин Ле Пен, перетягивают ее избирателей на свою сторону. Тонкая, тонкая игра.

Само собой, она не укрылась от соратников Марин Ле Пен, которые стали с возмущением обличать "плагиаторов", воспользовавшихся чужими идеями. Но идеи, как известно, витают в воздухе – и вообще, кто не успел, тот опоздал.

Можно предположить, что далее республиканцам должны были указать на то, что их проект, так сказать, слишком много на себя берет и вообще никто не позволит Франции выходить за рамки, предусмотренные Евросоюзом. Республиканцы бы немного побузили, раздали бы некоторое количество громких интервью, выторговали бы для себя какие-то преференции и в итоге, возможно, проголосовали бы так, как надо правительству. Но через несколько дней после того, как республиканцы предали огласке свой смелый проект, произошла атака в Анси, где сириец-беженец набросился с ножом на маленьких детей на детской площадке и нанес им тяжелые ранения.

Это происшествие глубоко возмутило общество, и даже врач Гийом Мортаме, который спасал жизни детей в госпитале и должен был по своей профессии ко всему привыкнуть, заметил: "Невозможно было представить себе, что столкнешься с таким ужасом". Прямым следствием атаки в Анси стал рост влияния партий, в том числе партии Марин Ле Пен, которые гнут антимигрантскую линию и призывают не ослаблять, а ужесточать имеющиеся правила. И это еще одна головная боль для сторонников Макрона и тех кругов, которые за ним стоят.

Сколько бы красивых слов французы ни произносили, когда речь заходит о мигрантах, в реальности дело всегда в экономике, а не в желании кому-то помочь. В развитых (и не только) странах существует целый спектр работ (как правило, скудно оплачиваемых), на которые собственные граждане идут неохотно. Мигранты выгодны, потому что неприхотливы и рады любой работе, поскольку дома им вообще ничего не светит.

Однако не все из них собираются играть по правилам принимающего государства и фактически довольствоваться ролью людей второго сорта – отсюда этнические банды, торговля наркотиками и прочие виды криминала, которые не остаются незамеченными обществом. Особенно когда речь идет о таком резонансном деле, как нападение на детей в Анси.

Однако с точки зрения сторонников Макрона, это досадная частность, а легализующий мигрантов закон все же надо принять, и потому, выждав паузу, чтобы страсти улеглись, партия власти выпустила на арену министра труда Оливье Дюссо. Он довел до сведения граждан, что без мигрантов обойтись невозможно и что в некоторых профессиях (например, среди поваров или уборщиц) их количество составляет 25%, тогда как в целом по стране – 3%.

"Надо быть реалистами, – заявил министр. – Эти профессии без них перестанут существовать.

Есть некоторое количество секторов экономики, где просто невозможно обойтись без рабочей силы со стороны". А потому следует легализовать тех мигрантов, кто уже трудится в таких "проблемных" областях, как гостиничный бизнес, общепит, сфера здравоохранения и строительство.

Тема оказалась настолько животрепещущей, что читатели материала в "Фигаро" развили мысль министра в комментариях – однако большинство высказывалось вовсе не в том смысле, на который рассчитывала власть. Некто, подписавшийся "Читатель Фигаро", отметил: "Хозяевам выгоднее нанимать иностранцев, чем поднимать зарплаты французам. Хозяева и правительство повторяют, что рабочих рук не хватает и потому нужны мигранты… как может не хватать рабочих рук, когда у нас безработных три миллиона?".

Другой комментатор с ником, который можно перевести как "Уступите Место", написал: "Он совершенно прав. В строительстве без мигрантов и мигрантов с французскими паспортами будет кирдык. На стройках не встретишь Шарля, Анри или Годфруа". Аноним: "В сущности, французы не хотят идти на эти работы". Еще один пользователь, ник которого переводится как "Враждебные Земли", ехидно заметил:

"Конечно, полиция, суды и тюрьмы не обойдутся без мигрантов – это все их клиенты".

Но правительство в любом случае не намерено отступать. А чтобы затушевать впечатление от Анси, французские СМИ уже несколько дней старательно муссируют несколько бытовых убийств, выбранных так, чтобы фигуранты не напоминали о нежелательных аспектах иммиграции. Если Макрону удастся легализовать страту мигрантов, которую обозначил министр труда, это означает и обретение новых сторонников, которые будут голосовать за его партию. Кроме того, легализация означает также и включение мигрантов в налоговую систему. Сплошные выгоды, как ни крути.

Что касается республиканцев с их смелым проектом, то как тактический ход он интересен, но шансов у него никаких нет, потому что сегодня все диктует экономика. И пока экономическая модель такова, что мигранты выгоднее всего, их число будет расти. Не только во Франции, но и во всем ЕС. А нападение в Анси, с точки зрения властей – лишь досадный случай, которым можно пренебречь. Не более того.

Источник - Взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1687209960


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