Белфаст. Казахстан сенсационно победил Северную Ирландию в отборе на футбольное Евро-2024

06:28 20.06.2023

В матче отборочного раунда чемпионата Европы 2024 по футболу сборная Казахстана в Белфасте сыграла с Северной Ирландией сообщает Zakon.kz.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet вернет ее стоимость. Правила участия – на странице "100% CASHBACK".



Победой Казахстана закончилась игра с командой из Северной Ирландии. На 88 минуте единственный в матче гол забил казахстанский футболист Абат Аймбетов.



Абат Аймбетов, вышедший на замену за несколько минут до окончания матча, получил мяч на половине поля соперников. Он обошел защитников сборной Северной Ирландии и забил мяч в ворота.



Таким образом, у Казахстана девять очков после четырех туров. Следующий матч предстоит сборной Казахстана сыграть с Финляндией, а после – с Северной Ирландией вторая игра.



Мария Мельникова