 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 20.06.2023
07:50  В Молдавии по суду запретили крупнейшую оппозиционную партию "Шор"
07:06  Валюта БРИКС - "проект" или "прожект"? желаемое выдается за действительное, - В.Катасонов
07:03  Узбекистан получил прямой выход к морю, - Виктория Панфилова
06:34  Стивену Кингу пришлось извиняться за восхваление Бандеры
06:28  Белфаст. Казахстан сенсационно победил Северную Ирландию в отборе на футбольное Евро-2024
01:00  Когда Россия и Иран построят газовую ОПЕК, - Глеб Простаков
00:27  США не дадут Китаю то единственное, в чем он нуждается, - Петр Акопов

00:26  Франция оказалась в полной зависимости от мигрантов
00:25  Китайский спецназ ВМС спас от пиратов полторы тысячи кораблей
00:22  Мигранты-нахлебники разрушают "шведский социализм"
00:19  Украина – крупнейший могильник западной боевой техники, - Javan
00:18  США заявили о нежелании вести новую холодную войну с Китаем
00:17  Отмена рейда: что стоит за очередным палестино-израильским обострением
00:12  Какие страны покоряет кыргызстанский абрикос "желтовласка"?
Понедельник, 19.06.2023
22:56  В батискафе у "Титаника" похоже склеил ласты британский олигарх Хардинг
21:30  Минюст РФ сообщил о невозможности признать "Ельцин Центр" иноагентом. И смех... и грех
21:26  На хрена кыргызам Моргенштерн? - Канат Кожоев
20:53  Единая валюта для стран БРИКС должна быть цифровой
20:47  Узбекистан договорился с Россией о покупке 2,8 млрд кубометров газа в год
20:46  Казахстанский футболист впервые догнал по стоимости самого дорогого узбекского игрока
20:28  Китай запустил первую климатическую суперстанцию в Центральной Азии
20:19  Вода довела Афганистан до вооруженного столкновения с Ираном, - НГ
20:09  Белый дом предложил Тегерану сделку за спиной Кремля, - Игорь Субботин
19:33  Израильские танки пойдут на Украину: жертвы Холокоста помогают наследникам своих мучителей, - МК
19:31  Возле "Титаника" пропала подлодка с амер-туристами. Гиблое место
19:23  Вне-возрастная узб-гимнастка Оксана Чусовитина завоевала "серебро" на ЧА
19:19  Мирзиеев в Тегеране подписал 16 важных документов
19:05  Международный арбитраж отклонил иск российского МТС к Туркменистану
19:03  За казнь кошки через аутодафе трех ферганских идиотов оштрафовали на 3 БРВ
19:00  Мышка за репку, репка - за дедку... В КазМинэкологии полный раздрай и срач в руководстве
18:57  Провал украинского контр-наступа уже всем очевиден, - Юрий Борисов
16:07  Еще один город может появиться в Кыргызстане - Шамалды-Сай
16:05  Си немножко испек Блинкена, - "Синьхуа"
15:14  Украина является главным мировым тупиком, в котором решается судьба американской власти, - С.Вуячич
14:46  Якобы по протесту жителей Конаева казвласти запретили концерт Лепса. Симпатизируют Украине
14:07  Митрополит Александр подарил Токаеву впервые изданный на казахском языке христианский молитвослов. Оно ему надо?
13:08  КырСудом отпущен вице-премьер Разаков. Не крал $1,2 млн
12:01  КырГКНБ задержан замминистра энергетики Жакыпов. Крал уголь
11:58  Страшно жить: в Канаде резко выросло количество операций по эвтаназии
06:55  История казахов и как ее переписывали. Новая книга Данияра Ашимбаева
06:44  ЦентрАзия продолжает решать энергетические проблемы за счет Москвы, - Виктория Панфилова
06:41  Токаев обнаружил основы государственности в мудрости ханов и биев, - НГ
00:58  Гуантанамо по-европейски. В тюремных камерах мучают даже высокопоставленных политиков, - Игорь Веремеев
00:50  От управленческих импотентов – к коалиционному правительству, - каздепутат Смирнова
00:23  Современный либерализм как отрицание мечты человечества, - Михаил Магид
00:19  Вашингтон исчерпал лимит на эскалацию, - Михаил Макаров
00:15  Блинкен в Китае: Что ищет он в краю далеком? - СП
00:12  Коллапс ИИ: чем грозит самообучение на искусственных данных
Воскресенье, 18.06.2023
21:37  В Туркменистане 29 июня откроют город Аркадаг
21:09  КырЦИК окончательно аннулировал результаты довыборов в Парламент по Ленинскому округу Бишкека
15:39  Они хотят повернуть эволюцию вспять. 12 целей мировой элиты, - Андрей Фурсов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Белфаст. Казахстан сенсационно победил Северную Ирландию в отборе на футбольное Евро-2024
06:28 20.06.2023

В матче отборочного раунда чемпионата Европы 2024 по футболу сборная Казахстана в Белфасте сыграла с Северной Ирландией сообщает Zakon.kz.
Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet вернет ее стоимость. Правила участия – на странице "100% CASHBACK".

Победой Казахстана закончилась игра с командой из Северной Ирландии. На 88 минуте единственный в матче гол забил казахстанский футболист Абат Аймбетов.

Абат Аймбетов, вышедший на замену за несколько минут до окончания матча, получил мяч на половине поля соперников. Он обошел защитников сборной Северной Ирландии и забил мяч в ворота.

Таким образом, у Казахстана девять очков после четырех туров. Следующий матч предстоит сборной Казахстана сыграть с Финляндией, а после – с Северной Ирландией вторая игра.

Мария Мельникова

Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1687231680


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Повестку предстоящего заседания Палаты утвердили сенаторы
- Казахстан возглавил председательство в Диалоге женщин стран Центральной Азии в 2023 году
- Автоматизированная система госконтроля бизнеса заработает с 2024 года в Казахстане
- В Казахстане расширят меры по защите прав потребителей
- О поездке в Туркестан
- Государственный советник провел совещание по реализации инициатив Президента на II заседании Национального курултая
- Алихан Смаилов: Интерес к туристским объектам Казахстана возрастает
- Кадровые перестановки
- Вопросы замещения импорта овощей обсудили на Правительственном часе в Мажилисе
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  