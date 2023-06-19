Стивену Кингу пришлось извиняться за восхваление Бандеры

06:34 20.06.2023

Владимир Гладков . 19.06.2023



Восхваление американским писателем Стивеном Кингом Степана Бандеры крайне не понравилось читателям по всему миру, которые заставили его приносить публичные извинения и не выдумывать смешные оправдания.



Об этом в ходе петербуржского экономического форума заявил российский пранкер Алексей Столяров, передает корреспондент "ПолитНавигатора".



Восхваление американским писателем Стивеном Кингом Степана Бандеры крайне не понравилось читателям по всему миру,...

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"Стивен Кинг – самый продаваемый писатель, у него огромное количество подписчиков. Он всячески поддерживает Украину, много раз об этом писал.



Когда мы опубликовали его запись о том, как он восхваляет Бандеру, многие его подписчики, особенно из Польши и Израиля, стали предъявлять ему претензии: "Дорогой, что ж ты такое сказал".



И он стал очень смешно оправдывать, что мол это все фейк, не было такого. Ему эти подписчики стали кидать ролик. Он начал говорить: "Слушайте, я вообще не знаю, кто такой Бандера. Я думал, что это генерал Зеленского, и поэтому я им восхищался". Ему стали писать: "ты вообще идиот, зачем тогда его восхвалял?".



Это показывает, как мировые инфлюэнсеры, не разбираясь в вопросе, навязывают свою точку зрения, просто следуя тренду культуры отмены России", – сказал Столяров.