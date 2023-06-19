В Молдавии по суду запретили крупнейшую оппозиционную партию "Шор"

07:50 20.06.2023

19 июня 2023

Премьер Молдавии: партию оппозиции "Шор" спонсировали иностранные спецслужбы



Дорин Речан, премьер-министр Молдавии, сказал, что партию "Шор", находящуюся в оппозиции, Конституционный суд запретил, так как она часто нарушала закон и получала деньги от спецслужб "третьей страны".

"Сегодняшнее решение Конституционного суда подтверждает, что партия "Шор" часто нарушала закон, неоднократно подвергаясь санкциям. Эта партия пользовалась поддержкой, в том числе финансовой, со стороны спецслужб третьей страны с целью дестабилизации Молдавии", - такую запись сделал Речан на странице в Facebook*.

Молдавский Конституционный суд 10 мая начал рассмотрение заявления правительства о том, что необходимо проверить конституционность партии "Шор", а 19 июня он принял решение о признании ее вне закона. Минюст теперь назначит комиссию, которая должна принять меры по ликвидации политической силы и ее исключению из госреестра партий.